Пятница

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:49

Ерема Просмотров: 21 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:49 by

Под вечер в пятницу в кустах валялся гном бухой в трусах.В проулке пьяный волкодлак бродячих унижал собак.Вбегаю в дом, звоню ноль-три.Похоже, "белочка" пришла.Не понимаю, хоть умри,Я эти все дела.Не отвечает мне никто.Наверное, врачи в умат.О Боже, Господи! За что?Я выходным не рад.Стучатся в дверь. Бегу к глазку.Уж бесит эта кутерьма.Из-за двери упырь: "Ку-ку!Смирись! Ты не сошёл с ума".Автор - Ринат Ишбердин.Стих ранее нигде не публиковался; не вошёл в сборник по причине несоответствия серьёзной тематике. Рекомендован для развлекательного чтения, а не для раздумий. Стих выпрошен для публикации именно на этом сайте, разрешение автор дал.

Ключевые слова: Гном волкодлак упырь юмор стих

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