ПятницаПод вечер в пятницу в кустах валялся гном бухой в трусах.
В проулке пьяный волкодлак бродячих унижал собак.
Вбегаю в дом, звоню ноль-три.
Похоже, "белочка" пришла.
Не понимаю, хоть умри,
Я эти все дела.
Не отвечает мне никто.
Наверное, врачи в умат.
О Боже, Господи! За что?
Я выходным не рад.
Стучатся в дверь. Бегу к глазку.
Уж бесит эта кутерьма.
Из-за двери упырь: "Ку-ку!
Смирись! Ты не сошёл с ума".
Автор - Ринат Ишбердин.
Стих ранее нигде не публиковался; не вошёл в сборник по причине несоответствия серьёзной тематике. Рекомендован для развлекательного чтения, а не для раздумий. Стих выпрошен для публикации именно на этом сайте, разрешение автор дал.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:49
Вчера, 22:49 by ЕремаПросмотров: 21Комментарии: 1
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