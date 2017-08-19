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Стихи

Пятница

Под вечер в пятницу в кустах валялся гном бухой в трусах.
В проулке пьяный волкодлак бродячих унижал собак.

Вбегаю в дом, звоню ноль-три.
Похоже, "белочка" пришла.
Не понимаю, хоть умри,
Я эти все дела.

Не отвечает мне никто.
Наверное, врачи в умат.
О Боже, Господи! За что?
Я выходным не рад.

Стучатся в дверь. Бегу к глазку.
Уж бесит эта кутерьма.
Из-за двери упырь: "Ку-ку!
Смирись! Ты не сошёл с ума".

Автор - Ринат Ишбердин.
Стих ранее нигде не публиковался; не вошёл в сборник по причине несоответствия серьёзной тематике. Рекомендован для развлекательного чтения, а не для раздумий. Стих выпрошен для публикации именно на этом сайте, разрешение автор дал.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:49
Вчера, 22:49 by ЕремаПросмотров: 21Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Гном волкодлак упырь юмор стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:36
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Комментариев: 8 165
Под вечер в пятницу в кустах валялся гном бухой в трусах. smeh вот только за эту строчку уже плюс ставлю))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
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