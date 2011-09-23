Из преисподни появлюсь я ночью темной,

Когда погаснет звёзд прекрасных свет.

Луна уснет за облаками. И мне скромно

Лишь лёгкий ветер передаст привет.



Меня со Смертью путают невежды -

Безликий и бездушный труп с косой,

В груди лишь холод. И истлевшие одежды,

Враг всех и вся... Но потому ли взгляд пустой?



Брат и сестра. Зовусь я Безымянный.

Не дали имя. Чести этой не достиг.

Смерть же известна от Земли и до Урана.

Она везде, всегда и в этот миг!



Сестрица зла немое воплощенье -

Союзник бед, войны и катастроф!

И по слезам плывет она, как по теченью -

Чтоб ужасы все описать... Не хватит строф...





Их много! Миллиарды, миллионы...

Не все из душ увидят райские врата.

Сестра, не церемонясь на поклоны,

Хватает сильных, остальным лишь пустота...



Младенцев души под ногами ее стонут,

Они слабЫ... И гаснут словно угольки.

Как увядают знойным днём цветов бутоны,

Так умирают дети Матери-Земли.



Нежнее нежности! Прелестные созданья!

Их души легче невесомости самой...

Сестрице нет за ее чёрствость оправданья!

- Тише, малышки, в безопасности со мной.



- Держитесь, время есть, не умирайте!

Так крошечны... Секунды на счету.

- Мы рядом, крохи. Свет погас. Прощайте...

Не спас. И взгляд мой канул в пустоту...

































