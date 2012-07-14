Вечный спор

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:10

Причина: Стилистика автора сохранена. Пунктуация автора частично сохранена.

ms Molly Просмотров: 19 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:56 by

На днях я, вечный спорщик с Сатаной, был приглашен на бал сим Духом Вероломства.- Придешь?- Приду. А почему бы не придти?- Я знаю, ты любитель терпких вин, пьянящих чувства. Бутылочку "Caractere" всегда имею для тебя в запасе.- Искушаешь?- Но я ведь, Искуситель. Что ж буду ждать.Назначен день, назначен час, и я пришел в назначенное место. Убранство зала и его размеры, количество и форму окон и дверей, другое... уже не помнится. Лишь чувства... чванство вкуса и запах роскоши со шлейфом сладковатым крови тревожат до сих пор мой ум.И общество все "высший свет"... Нет, что-то я погорячился, назвав гнев, алчность, зависть, гордыню, похоть, лень...- Вот, Черт, заполнен зал грехами: чревоугодие и жадность, и тщеславие, и эгоизм. Какой же это свет? То тень!Не мне сейчас судить я приглашен, а где ж хозяин? А, вот и он в обличии женском. Тончайший алый шелк обвил точеную фигуру, игривой легкостью струясь по изумительным ногам.- Ну как? Я угодил тебе, широкоскулое лицо и чуть раскосые зеленые глаза, ресницы пышные... Ведь ты таких предпочитаешь? А вот и "Caractere", пей, угощайся.- Ты, как всегда, чудовищно жесток и дьявольски прекрасен... Зачем позвал, простите, леди, позвала?- Соскучилась.- Смеешься? Каждый день ко мне приходишь, то соблазнить, то мучить, что, впрочем, для меня сейчас одно и то же.- Я показать тебе хочу детей своих. Ты видишь их, собравшихся сегодня в этом месте.- О да... Я даже лично кое с кем знаком. И то, поверь, не лучшее знакомство.- Вот человеческое вероломство. Не забывайся, ты у меня в гостях!- Прости...- Ну что ж, начнем. Я пригласил тебя не просто так, смотри. Внести!И несколько бесят "пирог" внесли. На золотом "обитом" блюде кишел, разваливался, таял и стонал клубок из человечьих душ.- Питайтесь, дети, мир наполняя скверной. Я МИРА КНЯЗЬ! Царь Безмятежности пусть нынче спит!И жрали все, запихивая в рот куски огромные, облизывая пальцы. И дрались за кусок.- Ну, что ж ты замолчал, не восхищаешься моей ты властью над душами земного мира?- Силен и в то же время жалок ты... Бог - выше, лучше и мудрей тебя. С кем вздумал ты тягаться силой. "Объедками питаясь с твоего стола", растут его побеги в детях мира. И добродетель, чистота и нравственность, и честность, и правдивость, доброжелательность, любовь — присущи их природе.- Опять ты за свое? Опять гуманность, верность доброта, так далее... Опять все в том же роде?- Ты правишь нынче, он же правит вечность.- В тебе не нравится мне человечность.- Что ж я, Человек, ты, Сатана. И это не исправить. Так тошнотворен пир, позволь я закурю. Огня...- Огонь? Я покажу тебе огонь. Пошли.Мы вышли на балкон. Так показалось мне, но это был обрыв. Обрыв Земли, край жизни, омут смерти заросший "лилией огня". Я покачнулся, закружилась голова, пробил холодный пот. Мне было страшно, страшно было жить. Теперь же страшно умереть.- Что ж не прикуришь?- Я боюсь сгореть...- А ты не так уж и силен, не так уж храбр, каким хотел казаться. Иль ошибаюсь я?- Ты в праве ошибаться.- Закончен бал, пригублен пир. И Мир спокоен в грешности пороков. До завтра, Человек.- Прощай.- О нет, до ЗАВТРА. Я приду, и мы начнем сначала. Спор не закончен, нет у спора сроков.- Есть начало...

Ключевые слова: Сатана спор гость авторский стих

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