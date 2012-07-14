Вечный спор

Вечный спорНа днях я, вечный спорщик с Сатаной, был приглашен на бал сим Духом Вероломства.
- Придешь?
- Приду. А почему бы не придти?
- Я знаю, ты любитель терпких вин, пьянящих чувства. Бутылочку "Caractere" всегда имею для тебя в запасе.
- Искушаешь?
- Но я ведь, Искуситель. Что ж буду ждать.
Назначен день, назначен час, и я пришел в назначенное место. Убранство зала и его размеры, количество и форму окон и дверей, другое... уже не помнится. Лишь чувства... чванство вкуса и запах роскоши со шлейфом сладковатым крови тревожат до сих пор мой ум.
И общество все "высший свет"... Нет, что-то я погорячился, назвав гнев, алчность, зависть, гордыню, похоть, лень...
- Вот, Черт, заполнен зал грехами: чревоугодие и жадность, и тщеславие, и эгоизм. Какой же это свет? То тень!
Не мне сейчас судить я приглашен, а где ж хозяин? А, вот и он в обличии женском. Тончайший алый шелк обвил точеную фигуру, игривой легкостью струясь по изумительным ногам.
- Ну как? Я угодил тебе, широкоскулое лицо и чуть раскосые зеленые глаза, ресницы пышные... Ведь ты таких предпочитаешь? А вот и "Caractere", пей, угощайся.
- Ты, как всегда, чудовищно жесток и дьявольски прекрасен... Зачем позвал, простите, леди, позвала?
- Соскучилась.
- Смеешься? Каждый день ко мне приходишь, то соблазнить, то мучить, что, впрочем, для меня сейчас одно и то же.
- Я показать тебе хочу детей своих. Ты видишь их, собравшихся сегодня в этом месте.
- О да... Я даже лично кое с кем знаком. И то, поверь, не лучшее знакомство.
- Вот человеческое вероломство. Не забывайся, ты у меня в гостях!
- Прости...
- Ну что ж, начнем. Я пригласил тебя не просто так, смотри. Внести!
И несколько бесят "пирог" внесли. На золотом "обитом" блюде кишел, разваливался, таял и стонал клубок из человечьих душ.
- Питайтесь, дети, мир наполняя скверной. Я МИРА КНЯЗЬ! Царь Безмятежности пусть нынче спит!
И жрали все, запихивая в рот куски огромные, облизывая пальцы. И дрались за кусок.
- Ну, что ж ты замолчал, не восхищаешься моей ты властью над душами земного мира?
- Силен и в то же время жалок ты... Бог - выше, лучше и мудрей тебя. С кем вздумал ты тягаться силой. "Объедками питаясь с твоего стола", растут его побеги в детях мира. И добродетель, чистота и нравственность, и честность, и правдивость, доброжелательность, любовь — присущи их природе.
- Опять ты за свое? Опять гуманность, верность доброта, так далее... Опять все в том же роде?
- Ты правишь нынче, он же правит вечность.
- В тебе не нравится мне человечность.
- Что ж я, Человек, ты, Сатана. И это не исправить. Так тошнотворен пир, позволь я закурю. Огня...
- Огонь? Я покажу тебе огонь. Пошли.
Мы вышли на балкон. Так показалось мне, но это был обрыв. Обрыв Земли, край жизни, омут смерти заросший "лилией огня". Я покачнулся, закружилась голова, пробил холодный пот. Мне было страшно, страшно было жить. Теперь же страшно умереть.
- Что ж не прикуришь?
- Я боюсь сгореть...
- А ты не так уж и силен, не так уж храбр, каким хотел казаться. Иль ошибаюсь я?
- Ты в праве ошибаться.
- Закончен бал, пригублен пир. И Мир спокоен в грешности пороков. До завтра, Человек.
- Прощай.
- О нет, до ЗАВТРА. Я приду, и мы начнем сначала. Спор не закончен, нет у спора сроков.
- Есть начало...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:10
Причина: Стилистика автора сохранена. Пунктуация автора частично сохранена.
Сегодня, 20:56 by ms MollyПросмотров: 19Комментарии: 2
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