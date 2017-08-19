Идущий по волнам

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:54

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Эвиллс Просмотров: 36 Комментарии: 2 +4 Вчера, 23:50 by

У причала ночью ты стоишьВ непроглядном, гибельном тумане.И тоскою сердце бередишь.Плачет боль в твоей сердечной ране!Год прошёл, как в море он уплыл,Принц твоей судьбы, любимый страстно!Для тебя он самым лучшим был.По нему рыдаешь ты несчастно.Не вернётся тот, кого уж нет.Не зови, тебя он не услышит.Снова приближается рассвет.И прохладой Смерть в затылок дышит.Волнами морскими манит мгла.И найти любимого так тянет!Если б ты в отчаяньи смоглаВозвернуть его! Но сон обманет.В яви и в тумане видишь сныО любимом, ныне бездыханном.И коварный свет лихой Луны -Говорит о счастье долгожданном.Ты не верь обманщице-Луне.У неё от нас секретов много.Но опять с единственным во снеТы вдвоём. У вас одна дорога.Вот он! Близко по волнам идёт,Принц твоей судьбы заворожённый.За собою в море он зовёт,Плачет по тебе, навек влюблённый!В трауре вздыхает в даль рассвет.И роняет небо хладны слёзы.Для живых тебя уж больше нет!Ты ушла за принцем в Смерти грёзы.

Ключевые слова: Смерть разлука любовь тоска авторский стих

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