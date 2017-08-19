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Стихи

Идущий по волнам

У причала ночью ты стоишь
В непроглядном, гибельном тумане.
И тоскою сердце бередишь.
Плачет боль в твоей сердечной ране!

Год прошёл, как в море он уплыл,
Принц твоей судьбы, любимый страстно!
Для тебя он самым лучшим был.
По нему рыдаешь ты несчастно.

Не вернётся тот, кого уж нет.
Не зови, тебя он не услышит.
Снова приближается рассвет.
И прохладой Смерть в затылок дышит.

Волнами морскими манит мгла.
И найти любимого так тянет!
Если б ты в отчаяньи смогла
Возвернуть его! Но сон обманет.

В яви и в тумане видишь сны
О любимом, ныне бездыханном.
И коварный свет лихой Луны -
Говорит о счастье долгожданном.

Ты не верь обманщице-Луне.
У неё от нас секретов много.
Но опять с единственным во сне
Ты вдвоём. У вас одна дорога.

Вот он! Близко по волнам идёт,
Принц твоей судьбы заворожённый.
За собою в море он зовёт,
Плачет по тебе, навек влюблённый!

В трауре вздыхает в даль рассвет.
И роняет небо хладны слёзы.
Для живых тебя уж больше нет!
Ты ушла за принцем в Смерти грёзы.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:54
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Вчера, 23:50 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Смерть разлука любовь тоска авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:32
0
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Публикаций: 858
Комментариев: 7 414
Вот и встретились влюблённые снова в "Смерти грёзы." Красивый стих! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 00:54
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (482|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 908
Зачем она ушла,интересно?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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