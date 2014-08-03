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Стихи

Бездна Впечатлений

Я ныряю в Бездну Впечатлений!
И меня нельзя остановить!
Для моих жестоких предпочтений -
Смерть-Судьба прядёт событий нить.

Мириады струн-воспоминаний
Путают дороги за чертой.
Отголоски множества камланий -
Там следят придирчиво за мной.

Хаотичны образы лихие!
Ярко и надменно шелестят.
- Снова я в своей родной стихие.
(Здесь меня убить - не все хотят.)

Здесь - мои прекрасные миноры
Полной грудью дышат и поют!
Здесь - мои бескрайние просторы.
Все меня за милю узнают.

В поисках меня доселе рыщут
Многие не те, да и не там.
Возжелав убить, наивно ищут.
Я иду в крови и по сердцам.

А со мной - мои друзья-шаманы.
Нас уже нельзя остановить!
С нами - наши образы-туманы.
Мама-Смерть прядёт событий нить...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:48
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 00:48 by ЭвиллсПросмотров: 37Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Смерть шаман поэт авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 01:45
+3
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Комментариев: 6 903
Как всегда - оригинальный взгляд на вещи)))
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#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 03:07
+2
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Комментариев: 5 472
++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: kusi
Сегодня, 07:57
0
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Группа: V.I.P.
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Стих прекрасен!)++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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