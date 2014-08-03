Бездна Впечатлений

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:48

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 37 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 00:48 by

Я ныряю в Бездну Впечатлений!И меня нельзя остановить!Для моих жестоких предпочтений -Смерть-Судьба прядёт событий нить.Мириады струн-воспоминанийПутают дороги за чертой.Отголоски множества камланий -Там следят придирчиво за мной.Хаотичны образы лихие!Ярко и надменно шелестят.- Снова я в своей родной стихие.(Здесь меня убить - не все хотят.)Здесь - мои прекрасные минорыПолной грудью дышат и поют!Здесь - мои бескрайние просторы.Все меня за милю узнают.В поисках меня доселе рыщутМногие не те, да и не там.Возжелав убить, наивно ищут.Я иду в крови и по сердцам.А со мной - мои друзья-шаманы.Нас уже нельзя остановить!С нами - наши образы-туманы.Мама-Смерть прядёт событий нить...

Ключевые слова: Смерть шаман поэт авторский стих

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