Бездна Впечатлений

Бездна ВпечатленийЯ ныряю в Бездну Впечатлений!
И меня нельзя остановить!
Для моих жестоких предпочтений -
Смерть-Судьба прядёт событий нить.
Мириады струн-воспоминаний
Путают дороги за чертой.
Отголоски множества камланий -
Там следят придирчиво за мной.
Хаотичны образы лихие!
Ярко и надменно шелестят.
- Снова я в своей родной стихие.
(Здесь меня убить - не все хотят.)
Здесь - мои прекрасные миноры
Полной грудью дышат и поют!
Здесь - мои бескрайние просторы.
Все меня за милю узнают.
В поисках меня доселе рыщут
Многие не те, да и не там.
Возжелав убить, наивно ищут.
Я иду в крови и по сердцам.
А со мной - мои друзья-шаманы.
Нас уже нельзя остановить!
С нами - наши образы-туманы.
Мама-Смерть прядёт событий нить...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:48
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 00:48 by ЭвиллсПросмотров: 37Комментарии: 3
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