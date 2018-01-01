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Стихи

В сердце - смерть

Я исполню тайные желанья,
Те, что называются мечты.
Я сдержу свои же обещанья,
Даже если буду у черты.

Только не забудь меня, родная!
Помни, мы с тобою навсегда.
Будет нам Вселенная без края!
Будут нам в поклоне города.

Расставанья мучают жестоко!
Расстоянья слишком велики.
Без тебя мне страшно одиноко!
Без тебя погасли маяки.

Лютая тоска на волю рвётся,
Странное желание страшней.
В сердце так жестоко смерть смеётся!
Я всё чаще думаю о ней...

"Как мне быть?! Когда тебя увижу?" -
Думаю во сне-полубреду.
Я себя порою ненавижу,
Раз к тебе дороги не найду!

...Вновь болит невидимая рана.
Вспоминаю прошлое сейчас:
Как мой друг поднялся из тумана,
Как летела пуля между нас.

Время - доктор, но меня не лечит!
У меня престранная стезя.
Больше грусть меня не покалечит,
Что убито, то убить нельзя.

Не желаю верить, что погиб я!
Я к тебе, любимая, вернусь!
Из могилы говорю стихи я
И с тобою встречи я дождусь!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48 by ЭвиллсПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть могила призрак воспоминания авторский стих

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