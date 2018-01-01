В сердце - смерть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:48

Эвиллс Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:48 by

Я исполню тайные желанья,Те, что называются мечты.Я сдержу свои же обещанья,Даже если буду у черты.Только не забудь меня, родная!Помни, мы с тобою навсегда.Будет нам Вселенная без края!Будут нам в поклоне города.Расставанья мучают жестоко!Расстоянья слишком велики.Без тебя мне страшно одиноко!Без тебя погасли маяки.Лютая тоска на волю рвётся,Странное желание страшней.В сердце так жестоко смерть смеётся!Я всё чаще думаю о ней..."Как мне быть?! Когда тебя увижу?" -Думаю во сне-полубреду.Я себя порою ненавижу,Раз к тебе дороги не найду!...Вновь болит невидимая рана.Вспоминаю прошлое сейчас:Как мой друг поднялся из тумана,Как летела пуля между нас.Время - доктор, но меня не лечит!У меня престранная стезя.Больше грусть меня не покалечит,Что убито, то убить нельзя.Не желаю верить, что погиб я!Я к тебе, любимая, вернусь!Из могилы говорю стихи яИ с тобою встречи я дождусь!

Ключевые слова: Смерть могила призрак воспоминания авторский стих

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