Медвежий клыкСедой туман окутал землю предков,
Вздохнул, учуяв Смерть, Медвежий клык,
Тьма съела всё, лишь разбросав объедки,
Оставшийся в живых, как чахлый лист, поник.
Уснуло племя, завлеченное обманом
Красивых, сладких, привлекательных речей,
Как будто опьянённое дурманом
Клялось ей в верности три тысячи ночей…
А он кричал: «Любимые собратья,
Не верьте! Это всё сплошная ложь!»
Она смеялась, теребя украдкой платье:
«Убей меня, мой Вождь, чего ты ждёшь?»
В глазах её глубоких тьма плескалась,
А аура её была черна…
Надежды на спасенье не осталось,
И Клык ушёл, не пробудив от злого сна…
Не пробудив от злых речей родное племя,
Ушёл в чужие и далекие края,
Но там лишь мрак, повсюду Смерть и злые тени…
Невинной кровью вся пропитана земля!
Он слышал шёпот её сладких губ манящих,
Но знал – поддашься и ты сразу же пропал…
Искал надежду в тьме вокруг давно царящей,
А время шло. И неизбежен был провал…
Седой туман окутал землю предков,
Раздался эхом обреченный его крик,
Тьма съела всё, лишь разбросав объедки,
Домой вернулся - умирать - Медвежий клык…
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:02
Сегодня, 13:53 by QustoПросмотров: 27Комментарии: 3
Ключевые слова: Клык тьма Смерть авторский стих