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Стихи

Медвежий клык

Седой туман окутал землю предков,
Вздохнул, учуяв Смерть, Медвежий клык,
Тьма съела всё, лишь разбросав объедки,
Оставшийся в живых, как чахлый лист, поник.

Уснуло племя, завлеченное обманом
Красивых, сладких, привлекательных речей,
Как будто опьянённое дурманом
Клялось ей в верности три тысячи ночей…

А он кричал: «Любимые собратья,
Не верьте! Это всё сплошная ложь!»
Она смеялась, теребя украдкой платье:
«Убей меня, мой Вождь, чего ты ждёшь?»

В глазах её глубоких тьма плескалась,
А аура её была черна…
Надежды на спасенье не осталось,
И Клык ушёл, не пробудив от злого сна…

Не пробудив от злых речей родное племя,
Ушёл в чужие и далекие края,
Но там лишь мрак, повсюду Смерть и злые тени…
Невинной кровью вся пропитана земля!

Он слышал шёпот её сладких губ манящих,
Но знал – поддашься и ты сразу же пропал…
Искал надежду в тьме вокруг давно царящей,
А время шло. И неизбежен был провал…

Седой туман окутал землю предков,
Раздался эхом обреченный его крик,
Тьма съела всё, лишь разбросав объедки,
Домой вернулся - умирать - Медвежий клык…

Медвежий клык

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:02
Сегодня, 13:53 by QustoПросмотров: 27Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Клык тьма Смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:35
+1
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Комментариев: 7 166
Замечательно! Браво! Огромный ПЛЮС +++ braavo
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:47
+1
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Комментариев: 2 897
Оу! Прелестно+++. Но кто такая тьма, чуточку бы пояснений
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Qusto
Сегодня, 15:55
+1
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Репутация: (708|0)
Публикаций: 265
Комментариев: 2 164
Цитата: зелёное яблочко
Оу! Прелестно+++. Но кто такая тьма, чуточку бы пояснений


Действующие лица в данном стихотворении - Медвежий Клык и Смерть, а тьма лишь то, что Смерть оставляется за собой... Как-то так. Спасибо за отзыв. relaxed

Цитата: Сделано_в_СССР
Замечательно! Браво! Огромный ПЛЮС +++ braavo


Благодарю! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
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