Чаровник
Молот в голове сильней стучит!
И багрянец застилает взор.
Почему могло такое быть?
Ты несёшь себе мой приговор.
Поднялась печаль моя стеной,
Ледяной водой стоит стена.
Почему ты так жесток со мной?!
Я с тобой, но я всегда одна!
Я вошла с тобой когда-то в Ночь,
Лисом ты вокруг меня кружил.
И летели все печали прочь!
Чаровник, меня заворожил.
Ты смотрел с опаской на других,
Чтобы те не увели меня.
Мне шептал красивый, нежный стих,
Сочинённый на закате дня.
Сладкое вино с горячих губ -
Ласково-нещадно пил меня.
Трепетал. И был порою груб,
Возникая в отблесках огня.
Оборотна кровь твоя всегда,
Лиса облик так тебе идёт!
Но Судьбы жестокая Звезда
В сердце песню у тебя поёт!
Ты ушёл однажды, не простясь,
Свой огонь надолго ты унёс.
Был с другими ласков, веселясь.
И ловил мои осколки слёз.
Ледяной стеной тоска стоит,
За тобой идёт тоски волна.
Почему могло такое быть?!
Я с тобой. Но я - всегда одна...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04 by ЭвиллсПросмотров: 1Комментарии: 0
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