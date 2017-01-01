Чаровник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:04

Эвиллс Просмотров: 1 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:04 by

Молот в голове сильней стучит!И багрянец застилает взор.Почему могло такое быть?Ты несёшь себе мой приговор.Поднялась печаль моя стеной,Ледяной водой стоит стена.Почему ты так жесток со мной?!Я с тобой, но я всегда одна!Я вошла с тобой когда-то в Ночь,Лисом ты вокруг меня кружил.И летели все печали прочь!Чаровник, меня заворожил.Ты смотрел с опаской на других,Чтобы те не увели меня.Мне шептал красивый, нежный стих,Сочинённый на закате дня.Сладкое вино с горячих губ -Ласково-нещадно пил меня.Трепетал. И был порою груб,Возникая в отблесках огня.Оборотна кровь твоя всегда,Лиса облик так тебе идёт!Но Судьбы жестокая ЗвездаВ сердце песню у тебя поёт!Ты ушёл однажды, не простясь,Свой огонь надолго ты унёс.Был с другими ласков, веселясь.И ловил мои осколки слёз.Ледяной стеной тоска стоит,За тобой идёт тоски волна.Почему могло такое быть?!Я с тобой. Но я - всегда одна...

Ключевые слова: Чаровник оборотень лис любовь обман авторский стих

Другие, подобные истории: