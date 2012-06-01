Палач мечтаний

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:24

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 25 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 19:24 by

Музыка полУночных глубин,Образы туманных миражей,Множество немыслимых картинИ восторги пламенных ножей!Красок ярких странный хоровод.И наутро - выстрел роковой!Если б сталось всё наоборот!Если б не расстались мы с тобой...Ну а ты летела, веселясь,Видела лишь только красоту,Но косой махнуло Время-князь,Пресекла ты гибели черту.Ты - моя убитая мечта.Не желаю хоронить тебя!Но погибла мыслей красота,Мстят воспоминания, дразня.Кто тебя, мечту мою, убил?!Ненавижу, знаешь ли, кого?!Отомщу кому, коль хватит сил?Кто мишень для слова моего?Знаю, помню палача мечты,Парадокс: палач мечтаний - я.Сам себя довёл я до черты!И последний выстрел - для меня.

Ключевые слова: Князь время палач выстрел авторский стих

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