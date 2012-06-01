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Стихи

Палач мечтаний

Музыка полУночных глубин,
Образы туманных миражей,
Множество немыслимых картин
И восторги пламенных ножей!

Красок ярких странный хоровод.
И наутро - выстрел роковой!
Если б сталось всё наоборот!
Если б не расстались мы с тобой...

Ну а ты летела, веселясь,
Видела лишь только красоту,
Но косой махнуло Время-князь,
Пресекла ты гибели черту.

Ты - моя убитая мечта.
Не желаю хоронить тебя!
Но погибла мыслей красота,
Мстят воспоминания, дразня.


Кто тебя, мечту мою, убил?!
Ненавижу, знаешь ли, кого?!
Отомщу кому, коль хватит сил?
Кто мишень для слова моего?

Знаю, помню палача мечты,
Парадокс: палач мечтаний - я.
Сам себя довёл я до черты!
И последний выстрел - для меня.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:24
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 19:24 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Князь время палач выстрел авторский стих

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