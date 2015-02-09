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Стихи

У тринадцатой печали

Понурив головы, стоим
Мы у тринадцатой печали.
Боюсь - не выживет никто.
Но меньше было их вначале.

Печалью стала та гроза,
Что нас в лесу, увы, застала.
Второй печалью – те глаза.
Ты на стене нарисовала.

А третьей – дом, что приютил,
Но вдруг ловушкой обернулся.
Четвертой - тот, кто в стены бил.
Макс пятой лег и не проснулся.

Шестая – дверь в подпол. Сама
Скрипела, тихо открываясь.
Седьмая выла у окна
Все ближе, ближе подбираясь.

Восьмой печалью топот ног
По крыше гулко проносился.
И если бы я только мог.
Тогда я с жизнью бы простился.

Девятой - нож, ожив, летел.
И Бэст успешно уклонился.
Десятой – Сэм недоглядел.
По рукоять в него вонзился.

Одиннадцатой стала дверь.
Сорвалась под ударом внешним.
Двенадцатой, тот странный зверь,
Что породил не мир наш грешный.

Понурив головы, стоим
Мы у тринадцатой печали.
Дверь выдержит удар один.
А после – все мы здесь пропали.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:29 by EstellanПросмотров: 70Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Печаль нож зверь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 09:58
+4
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Комментариев: 1 945
"Раз, два - приближается Фредди, три, четыре - закрой все двери..." (с)

Стихотворение очень понравилось. При чтении возникает ощущение, что пробираешься всё дальше и всё ближе к запретной черте. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:11
+2
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Комментариев: 2 392
Очень интересно. Загадка тринадцатой печали
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:14
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1310|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 392
Столько печалей за один вечер!) Отличное стихотворение страшилка или страшная считалочка +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: kusi
Сегодня, 13:25
+2
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Группа: V.I.P.
Репутация: (2485|0)
Публикаций: 343
Комментариев: 6 713
Стих классный!От меня только океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Spirit Forester
Сегодня, 14:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 820
Понравилось
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#6 написал: Schwindler
Сегодня, 15:43
+1
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Группа: Авторы
Репутация: (104|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 182
Вообще я довольно прохладно отношусь к поэзии, уж не знаю, так уж сложилось. Но это стихотворение мне понравилось темпом, ощущением обратного отсчёта и постепенным, неотвратимым, приближением к смерти, гибели. Ставлю плюс!
Я заранее дико извиняюсь, я, как и писал, в поэзии почти не смыслю, но вот тут, где глаз прыгнул на строчке
Шестая – дверь в подпол
, я бы переставил слова местами, чтобы получилось так
Шестая – в подпол дверь
тогда и ритм бы сохранился, и ударение в слове "подпол" стало бы на место. И ещё раз извиняюсь, не хотел обидеть, просто соображение высказал.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#7 написал: Estellan
Сегодня, 18:03
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Публикаций: 113
Комментариев: 1 125
conjure one
Благодарю))
Правда, для меня скорее - обратный отсчет)

зелёное яблочко
Загадка? Да вроде нет загадки.))

Tigger power
Скорее страшная история в стиле классических меряканских ужастиков 80-х.)

kusi
Главное, чтобы страшный.))) Спасибо))

Spirit Forester
Благодарю))

Schwindler
Не пускаясь в полемику, скажу лишь, что у нас в обращении есть как и слово "пОдпол" так и "подпОл".
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#8 написал: Schwindler
Сегодня, 18:53
0
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Группа: Авторы
Репутация: (104|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 182
Цитата: Estellan
Не пускаясь в полемику, скажу лишь, что у нас в обращении есть как и слово "пОдпол" так и "подпОл".

Вот с этим я и не спорю! Конечно, есть и такое слово, и такое. Просто моему обывательскому уху привычней с ударением на первую "О". Это я так, не обращайте внимания, дорогой автор ;-) К тому же ни шиша я не знаю о вашем генеральном авторском замысле, в котором наверняка не наш простонародный пОдпол, а непривычно и необычно звучащий подпОл)).
Зарегистрирован: 3.02.2018
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