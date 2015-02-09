У тринадцатой печали

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 70 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 09:29 by

Понурив головы, стоимМы у тринадцатой печали.Боюсь - не выживет никто.Но меньше было их вначале.Печалью стала та гроза,Что нас в лесу, увы, застала.Второй печалью – те глаза.Ты на стене нарисовала.А третьей – дом, что приютил,Но вдруг ловушкой обернулся.Четвертой - тот, кто в стены бил.Макс пятой лег и не проснулся.Шестая – дверь в подпол. СамаСкрипела, тихо открываясь.Седьмая выла у окнаВсе ближе, ближе подбираясь.Восьмой печалью топот ногПо крыше гулко проносился.И если бы я только мог.Тогда я с жизнью бы простился.Девятой - нож, ожив, летел.И Бэст успешно уклонился.Десятой – Сэм недоглядел.По рукоять в него вонзился.Одиннадцатой стала дверь.Сорвалась под ударом внешним.Двенадцатой, тот странный зверь,Что породил не мир наш грешный.Понурив головы, стоимМы у тринадцатой печали.Дверь выдержит удар один.А после – все мы здесь пропали.

Ключевые слова: Печаль нож зверь авторский стих

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