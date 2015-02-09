У тринадцатой печалиПонурив головы, стоим
Мы у тринадцатой печали.
Боюсь - не выживет никто.
Но меньше было их вначале.
Печалью стала та гроза,
Что нас в лесу, увы, застала.
Второй печалью – те глаза.
Ты на стене нарисовала.
А третьей – дом, что приютил,
Но вдруг ловушкой обернулся.
Четвертой - тот, кто в стены бил.
Макс пятой лег и не проснулся.
Шестая – дверь в подпол. Сама
Скрипела, тихо открываясь.
Седьмая выла у окна
Все ближе, ближе подбираясь.
Восьмой печалью топот ног
По крыше гулко проносился.
И если бы я только мог.
Тогда я с жизнью бы простился.
Девятой - нож, ожив, летел.
И Бэст успешно уклонился.
Десятой – Сэм недоглядел.
По рукоять в него вонзился.
Одиннадцатой стала дверь.
Сорвалась под ударом внешним.
Двенадцатой, тот странный зверь,
Что породил не мир наш грешный.
Понурив головы, стоим
Мы у тринадцатой печали.
Дверь выдержит удар один.
А после – все мы здесь пропали.
Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:29 by EstellanПросмотров: 70Комментарии: 8
Ключевые слова: Печаль нож зверь авторский стих