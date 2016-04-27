Мой друг СарказмСарказм - брат Ненависти рьяный,
Тебе я вновь благоволю.
Порою я тебе грублю...
Но пью твой яд - и счастьем пьяный!
В твоей ухмылке озорной
Так много хитроумных ноток!
Ты можешь быть со мною кроток,
А можешь быть стрелой шальной!
Твои слова излишне льстивы,
А иногда слегка вольны.
Порою яростью больны!
Порой изысканно красивы...
Мой друг Сарказм, судьба такая,
Хотя, возможно, вру слегка.
Моя не дрогнет, знай, рука,
Полушутя убью тебя я!
Не огорчу себя я скорбью,
Да, без тебя - не одинок!
Сплету из слов-стихов венок
И принесу тебе к надгробью!
Поэты-асы, без сомненья,
Тебя помянут, может быть...
И алкоголь вновь станут пить,
И сочинять стихотворенья.
Мой друг Сарказм, лежи смиренно
Под мрачной крышкой гробовой.
Ты б раньше думал головой,
Когда глумился дерзновенно!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:00 by ЭвиллсПросмотров: 77Комментарии: 5
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