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Стихи

Мой друг Сарказм

Сарказм - брат Ненависти рьяный,
Тебе я вновь благоволю.
Порою я тебе грублю...
Но пью твой яд - и счастьем пьяный!

В твоей ухмылке озорной
Так много хитроумных ноток!
Ты можешь быть со мною кроток,
А можешь быть стрелой шальной!

Твои слова излишне льстивы,
А иногда слегка вольны.
Порою яростью больны!
Порой изысканно красивы...

Мой друг Сарказм, судьба такая,
Хотя, возможно, вру слегка.
Моя не дрогнет, знай, рука,
Полушутя убью тебя я!

Не огорчу себя я скорбью,
Да, без тебя - не одинок!
Сплету из слов-стихов венок
И принесу тебе к надгробью!

Поэты-асы, без сомненья,
Тебя помянут, может быть...
И алкоголь вновь станут пить,
И сочинять стихотворенья.

Мой друг Сарказм, лежи смиренно
Под мрачной крышкой гробовой.
Ты б раньше думал головой,
Когда глумился дерзновенно!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:00 by ЭвиллсПросмотров: 77Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Сарказм друг дух поэт надгробие авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:09
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Такие вредные друзья, эти чувства! И духи коварны.
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#2 написал: Летяга
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#3 написал: Эвиллс
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#4 написал: kusi
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