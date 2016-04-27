Мой друг Сарказм

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 77 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 21:00 by

Сарказм - брат Ненависти рьяный,Тебе я вновь благоволю.Порою я тебе грублю...Но пью твой яд - и счастьем пьяный!В твоей ухмылке озорнойТак много хитроумных ноток!Ты можешь быть со мною кроток,А можешь быть стрелой шальной!Твои слова излишне льстивы,А иногда слегка вольны.Порою яростью больны!Порой изысканно красивы...Мой друг Сарказм, судьба такая,Хотя, возможно, вру слегка.Моя не дрогнет, знай, рука,Полушутя убью тебя я!Не огорчу себя я скорбью,Да, без тебя - не одинок!Сплету из слов-стихов венокИ принесу тебе к надгробью!Поэты-асы, без сомненья,Тебя помянут, может быть...И алкоголь вновь станут пить,И сочинять стихотворенья.Мой друг Сарказм, лежи смиренноПод мрачной крышкой гробовой.Ты б раньше думал головой,Когда глумился дерзновенно!

Ключевые слова: Сарказм друг дух поэт надгробие авторский стих

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