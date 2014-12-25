Влюблённые в фею

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:08

Эвиллс Просмотров: 37 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 15:08 by

Капризную фею однаждыВнезапно вампир полюбил!Доселе любовной он жаждыНе знал, и жестоким он был.И вот, бедолага тоскует.Вздыхая, глядит на луну.Портреты той феи рисуетИ видит её как жену.Но надо ж такому случиться:В ту фею влюбился и гном.Её он мечтает добиться,Женой привести в новый дом.И тоже несчастный вздыхает,В луне взглядом дырки вертя.И песни о ней напевает.И плачет, ну, словно дитя!Одной тёмной зимней пороюВлюблённые к фее пришли.Ей всё представлялось игрою.Лишь непониманье нашли.И стали в дуэли сражатьсяРомантики бедные те!На рифмах изволили драться,Стихами приблизясь к мечте.И начали фее портретыСловами тотчас рисовать.И песни что новы, не спеты,Со страстью, любя, напевать.Красивы напевы вампира,И гном от него не отстал.И есть у вампира квартира,И гном тоже дом подыскал.Ни тот, ни другой не уступят,Но фея ко всем холодна.Любви не добьются, не купят,Лишь Гордости фея жена!...Но вижу в грядущем другое:Ты всё же полюбишь меня!Забудешь о гордом покое.И в ночь не прогонишь, браня.Ты стихотворенье вампираВлюблённого слушай и знай:Не деньги важны и квартира.Люблю тебя! Сердцем решай.

Ключевые слова: Вампир фея гном любовь квартира гордость авторский стих

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