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Стихи

Влюблённые в фею

Капризную фею однажды
Внезапно вампир полюбил!
Доселе любовной он жажды
Не знал, и жестоким он был.

И вот, бедолага тоскует.
Вздыхая, глядит на луну.
Портреты той феи рисует
И видит её как жену.

Но надо ж такому случиться:
В ту фею влюбился и гном.
Её он мечтает добиться,
Женой привести в новый дом.

И тоже несчастный вздыхает,
В луне взглядом дырки вертя.
И песни о ней напевает.
И плачет, ну, словно дитя!

Одной тёмной зимней порою
Влюблённые к фее пришли.
Ей всё представлялось игрою.
Лишь непониманье нашли.

И стали в дуэли сражаться
Романтики бедные те!
На рифмах изволили драться,
Стихами приблизясь к мечте.

И начали фее портреты
Словами тотчас рисовать.
И песни что новы, не спеты,
Со страстью, любя, напевать.

Красивы напевы вампира,
И гном от него не отстал.
И есть у вампира квартира,
И гном тоже дом подыскал.

Ни тот, ни другой не уступят,
Но фея ко всем холодна.
Любви не добьются, не купят,
Лишь Гордости фея жена!

...Но вижу в грядущем другое:
Ты всё же полюбишь меня!
Забудешь о гордом покое.
И в ночь не прогонишь, браня.

Ты стихотворенье вампира
Влюблённого слушай и знай:
Не деньги важны и квартира.
Люблю тебя! Сердцем решай.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08 by ЭвиллсПросмотров: 37Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Вампир фея гном любовь квартира гордость авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Blackmaiden
Сегодня, 15:10
+2
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Комментариев: 77
И есть у вампира квартира

Тоже хочу вампира с квартирой!+
Зарегистрирован: 25.12.2014
#2 написал: Estellan
Сегодня, 15:43
+3
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Публикаций: 106
Комментариев: 997
Цитата: Blackmaiden
Тоже хочу вампира с квартирой!+


Врут они все, не бывает вампира с квартирой. Максимум - склеп с кучей родственников)))

Есть у меня один арт, как раз про фею. Плюс поставил))
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 15:58
+2
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Публикаций: 163
Комментариев: 3 079
Красивая фея! На русалку похожа. Наверно - родственница.
А вампир для того и квартиру приобрёл, чтобы невесту не в склеп привести. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#4 написал: Blackmaiden
Сегодня, 16:26
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 77
Вспомнилась песня группы "Пикник" "Лишь влюбленному вампиру" почему-то.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 17:29
+1
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Хороший стих, капризулька дождётся своей любви, разобьёт ей сердце какой нибудь гоблин своей харизмой)) Плюс
У Estellan красивый арт, а фея мне кажется слишком земная, такая с формами)
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#6 написал: Estellan
Сегодня, 17:38
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Репутация: (554|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 997
Tigger power
Она никому не нравится, а исходники все погибли еще с предыдущей виндой.
Поэтому арты из этой серии никогда и не публиковал.
Зарегистрирован: 23.07.2015
       
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