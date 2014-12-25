Влюблённые в фею

Влюблённые в феюКапризную фею однажды
Внезапно вампир полюбил!
Доселе любовной он жажды
Не знал, и жестоким он был.
И вот, бедолага тоскует.
Вздыхая, глядит на луну.
Портреты той феи рисует
И видит её как жену.
Но надо ж такому случиться:
В ту фею влюбился и гном.
Её он мечтает добиться,
Женой привести в новый дом.
И тоже несчастный вздыхает,
В луне взглядом дырки вертя.
И песни о ней напевает.
И плачет, ну, словно дитя!
Одной тёмной зимней порою
Влюблённые к фее пришли.
Ей всё представлялось игрою.
Лишь непониманье нашли.
И стали в дуэли сражаться
Романтики бедные те!
На рифмах изволили драться,
Стихами приблизясь к мечте.
И начали фее портреты
Словами тотчас рисовать.
И песни что новы, не спеты,
Со страстью, любя, напевать.
Красивы напевы вампира,
И гном от него не отстал.
И есть у вампира квартира,
И гном тоже дом подыскал.
Ни тот, ни другой не уступят,
Но фея ко всем холодна.
Любви не добьются, не купят,
Лишь Гордости фея жена!
...Но вижу в грядущем другое:
Ты всё же полюбишь меня!
Забудешь о гордом покое.
И в ночь не прогонишь, браня.
Ты стихотворенье вампира
Влюблённого слушай и знай:
Не деньги важны и квартира.
Люблю тебя! Сердцем решай.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08 by ЭвиллсПросмотров: 37Комментарии: 6
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