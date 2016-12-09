Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)Я и мой английский друг проехали 100 километров по просторам Шотландии в поисках заброшеннок - поселков, замков, церквей и фабрик. Зачем я собираю заброшенные места?
Я рисую (в фотошопе) комикс о пост-апокалиптическом будущем [ www.rom.ac ].
Это поместье Шотландского лорда - всего лишь одно из мест, которое мы посетили, но оно запало мне в душу своей уникальной атмосферой, где Каледонский лес проник в замок и практически поглотил его изнутри.
Не желаете купить разрушенный замок? Это место продается, как мы узнали от таблички прибитой к дереву. Почем замок для народа? Не знаю, забыл сфотать табличку, так как глаз сразу выпал от впечатлений:
В первой же комнате нас встретил лес - деревья растут в комнатах как будто так и надо.
Сад внутри и снаружи столовой:
Крипота в коридорах:
Ёлки-палки, обрушились все перекрытия, потолки и балки.
Лесенка. Перила давно пропали:
Милая чайная комната в готическом стиле.
На стене Шотландцы нарисовали художества.
Приблизим:
-TITS ...тема сисек, короче.
Второй этаж:
Бывшая башенка:
...папоротники на лестнице, Карл!
Вход в подземелья:
Спустимся в подземелье:
Гиперкубизм потолка!
Пробило потолок балкой:
Каминчик:
Подозрительный кровавый граффити на стене. Видимо, вызывали дьявола:
Лес лезет отовсюду, ветер шебуршит листьями. Oчень приятно было посидеть здесь на мху, и вдохнуть АТМОСФЕРУ прошлого, забыв что вокруг цивилизация 21го века.
Автор: alexiuss.
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Сегодня, 10:49 by ЛетягаПросмотров: 60Комментарии: 3
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