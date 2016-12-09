Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Летяга Просмотров: 60 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 10:49 by

Я и мой английский друг проехали 100 километров по просторам Шотландии в поисках заброшеннок - поселков, замков, церквей и фабрик. Зачем я собираю заброшенные места?Я рисую (в фотошопе) комикс о пост-апокалиптическом будущем [ www.rom.ac ].Это поместье Шотландского лорда - всего лишь одно из мест, которое мы посетили, но оно запало мне в душу своей уникальной атмосферой, где Каледонский лес проник в замок и практически поглотил его изнутри.Не желаете купить разрушенный замок? Это место продается, как мы узнали от таблички прибитой к дереву. Почем замок для народа? Не знаю, забыл сфотать табличку, так как глаз сразу выпал от впечатлений:В первой же комнате нас встретил лес - деревья растут в комнатах как будто так и надо.Сад внутри и снаружи столовой:Крипота в коридорах:Ёлки-палки, обрушились все перекрытия, потолки и балки.Лесенка. Перила давно пропали:Милая чайная комната в готическом стиле.На стене Шотландцы нарисовали художества.Приблизим:-TITS ...тема сисек, короче.Второй этаж:Бывшая башенка:...папоротники на лестнице, Карл!Вход в подземелья:Спустимся в подземелье:Гиперкубизм потолка!Пробило потолок балкой:Каминчик:Подозрительный кровавый граффити на стене. Видимо, вызывали дьявола:Лес лезет отовсюду, ветер шебуршит листьями. Oчень приятно было посидеть здесь на мху, и вдохнуть АТМОСФЕРУ прошлого, забыв что вокруг цивилизация 21го века.Автор: alexiuss.

Ключевые слова: Шотландия замок лес руины заброшка

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