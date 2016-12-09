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Заброшки


Заброшки

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Я и мой английский друг проехали 100 километров по просторам Шотландии в поисках заброшеннок - поселков, замков, церквей и фабрик. Зачем я собираю заброшенные места?
Я рисую (в фотошопе) комикс о пост-апокалиптическом будущем [ www.rom.ac ].

Это поместье Шотландского лорда - всего лишь одно из мест, которое мы посетили, но оно запало мне в душу своей уникальной атмосферой, где Каледонский лес проник в замок и практически поглотил его изнутри.

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Не желаете купить разрушенный замок? Это место продается, как мы узнали от таблички прибитой к дереву. Почем замок для народа? Не знаю, забыл сфотать табличку, так как глаз сразу выпал от впечатлений:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

В первой же комнате нас встретил лес - деревья растут в комнатах как будто так и надо.

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Сад внутри и снаружи столовой:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Крипота в коридорах:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Ёлки-палки, обрушились все перекрытия, потолки и балки.

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Лесенка. Перила давно пропали:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Милая чайная комната в готическом стиле.

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

На стене Шотландцы нарисовали художества.
Приблизим:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

-TITS ...тема сисек, короче.
Второй этаж:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Бывшая башенка:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

...папоротники на лестнице, Карл!

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Вход в подземелья:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Спустимся в подземелье:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Гиперкубизм потолка!

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Пробило потолок балкой:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Каминчик:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Подозрительный кровавый граффити на стене. Видимо, вызывали дьявола:

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)

Лес лезет отовсюду, ветер шебуршит листьями. Oчень приятно было посидеть здесь на мху, и вдохнуть АТМОСФЕРУ прошлого, забыв что вокруг цивилизация 21го века.

Путешествие по заброшенному поместью в Шотландии (текстуры для Романтики Апокалипсиса)



Автор: alexiuss.
Источник.
Сегодня, 10:49 by ЛетягаПросмотров: 60Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Шотландия замок лес руины заброшка

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Комментарии

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