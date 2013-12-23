Путешествие в замок Леннокс (текстуры для Романтики Апокалипсиса). Часть 1

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:31 by

Я и мой английский друг проехали 100 километров по просторам Шотландии в поисках заброшенок: поселков, замков, церквей и фабрик. Зачем я собираю заброшенные места?Я рисую (в фотошопе) комикс о пост-апокалиптическом будущем [ WWW.ROM.AC ].На этот раз мы посетили руины Шотландского замка Леннокс:О замке Леннокс известно много исторических фактов.Поэтому, для начала, вернемся сто лет тому назад:Разработанный знаменитым архитектором Глазго Дэвидом Гамильтоном и законченный в 1841 году, замок Леннокс был изначально величественным домом для семьи Кинкейд-Леннокс. В 1927 году замок и 12002 акров прилегающей территории были приобретены Глазго-Сити, которые решили превратить замок в “желтый” дом.Строительство психиатрической больницы, получившей название Lennox Castle Certified Institute for Mental Defectives, началось в 1929 году, а официальное открытие состоялось 24 сентября 1936 года.Больница состояла из 20 отдельных палат, разбросанных по всему парку, создавая «автономную деревню» вместимостью 1200 человек. В 1970-х туда впихнули 1700 резидентов, создав невыносимые условия жизни персоналу и пациентам. Сам замок использовался в качестве жилья для персонала и позже в него пристроили роддом.В начале 90-х годов больницу-замок решили закрыть, распределив душевнобольных по мелким “желтым” домам, частным лечебницам и госпиталям. В июне 2002 года замок полностью опустел.К 2004 году "желтая-деревня" в парке была снесена.В 1987 году остался замок, пустой и забытый всеми.А 19 мая 2008 года пожар поглотил замок-госпиталь.Ну а теперь (вооруженные историческими фактами), начнем волшебное путешествие Виталика в бывший замок душевнобольных…https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2018/01/05/6/1515139980194366076.jpg"Хогвартс заколдован таким образом, что маглы на его месте видят только руины."К счастью для меня, по руинам лазить - тоже романтика!Главный вход:Мда, Хогвартс уже не тот.Научите меня волшебству, мать вашу!Лезем по щебню к знаниям. Штукатурка и куски потолков хрустят под ногами, осыпаясь вниз...А вот и заколдованный потолок, который располагается в Большом зале школы чародейства и волшебства."Потолок изображает небо снаружи замка, но без всяких негативных признаков...""На первый взгляд даже может показаться, что нет никакого потолка, а сам зал расположен под открытым небом."Насладившись главным залом, исследуем коридоры и лестницы:"Лестницы Хогвартса — это весьма необычные лестницы, полные сюрпризов. Они соединяют различные этажи замка и могут перемещаться по собственному желанию.""В некоторых пролётах лестниц Хогвартса есть ступеньки-ловушки. Опытные студенты такие ступеньки просто перепрыгивают. А неопытные или невнимательные частенько проваливаются по колено в такую лестницу и не могут освободиться без чужой помощи."Волшебная дверь в глубокий провал. Лестница сюда, видимо, еще не доехала:Вид провала из дверного проема:Автор: alexiuss.

Ключевые слова: Шотландия замок Леннокс руины заброшка

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