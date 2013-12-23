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Стихи

Долюшка Ивана

Иван-царевич жил когда-то
И страшно невезучим был!
Ума ведь было маловато,
Хотя и вовсе не дебил.

А невезенье заключалось
Того Ивана, братцы, в том,
Что лишь под вечерок смеркалось,
Ловил он мух прежадно ртом!

Воображал себя он жабой
И квакал, страшно матерясь!
Ему любиться бы, да с бабой.
Чуть вечер - он садится в грязь!

И квакает, и матерится,
И ловит мух в экстазе ртом!
Ему бы с горюшка напиться,
Но басня, право, не о том.

Иван-царевич тот несчастный
Хотел жениться до чертей!
Но кажда девка безучастной
К нему была, змеи лютей!

Одна невеста обварила
Того беднягу кипятком.
Другая пальцы прищемила
И отлупила молотком.

А третья, наглая какая,
Собак спустила, крикнув: "Фас!"
Вот невезение без края!
Ну, не дают невесты шанс.

Всё потому дурная слава
Вперёд Ивана тут и там.
Что он для разума отрава,
Что он дурак, грязнуля, хам!

Решил Иван - венец безбрачья -
Вот корень всех известных зол!
За что же долюшка собачья?!
И ведьме кланяться пошёл.

- Прошу, карга, ты помоги же!
Тебе я златом заплачу.
А то забвение всё ближе,
А я так дни свои влачу!

Старуха, слышишь ли меня ты?!
Ну, расколдовывай скорей!
Сними венец ты мой проклятый.
Безбрачье - бич постылых дней.

А ведьма мрачно отвечала:
- А ну-ка, выкуси мой шиш!
Культуре научись сначала.
За что ты бабушке хамишь?!

Меня когда-то оскорбил ты!
Такой обиды не прощу.
Твоей судьбы все карты биты,
Безбрачьем вечным отомщу!

Когда красавицей влюблённой
Тебе открылась, отдалась,
Меня ты выгнал обнажённой!
Толкнул меня ты нагло в грязь!

Травил собаками своими!
Дубиной шут побил меня!
(Царевичи бывают злыми)
Теперь жабьё тебе родня!

Ты в жабу ночью превращайся
И квакай вечером, урод!
И мухами ты наслаждайся.
Тебя не расколдую! Вот.

...Закончил дни Иван в дурдоме,
Его нисколечки не жаль.
А ведьма что? Теперь в законе.
И ей неведома печаль.

Мораль у басни сей такая:
Подумай прежде, чем хамить!
Вдруг ведьма встретится презлая?
И будешь, как Иван, - скулить.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:20
Вчера, 16:20 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Ведьма хамство наказание жаба авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:04
+2
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Хамить не надо, даже если и не ведьма. А Ивана и не жаль даже. Сам себе судьбу накликал
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:26
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Отлично, понравилось. blush +++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#3 написал: Tigger power
Вчера, 17:55
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#4 написал: Летяга
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