Долюшка Ивана

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:20

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 5 +7 Вчера, 16:20 by

Иван-царевич жил когда-тоИ страшно невезучим был!Ума ведь было маловато,Хотя и вовсе не дебил.А невезенье заключалосьТого Ивана, братцы, в том,Что лишь под вечерок смеркалось,Ловил он мух прежадно ртом!Воображал себя он жабойИ квакал, страшно матерясь!Ему любиться бы, да с бабой.Чуть вечер - он садится в грязь!И квакает, и матерится,И ловит мух в экстазе ртом!Ему бы с горюшка напиться,Но басня, право, не о том.Иван-царевич тот несчастныйХотел жениться до чертей!Но кажда девка безучастнойК нему была, змеи лютей!Одна невеста обварилаТого беднягу кипятком.Другая пальцы прищемилаИ отлупила молотком.А третья, наглая какая,Собак спустила, крикнув: "Фас!"Вот невезение без края!Ну, не дают невесты шанс.Всё потому дурная славаВперёд Ивана тут и там.Что он для разума отрава,Что он дурак, грязнуля, хам!Решил Иван - венец безбрачья -Вот корень всех известных зол!За что же долюшка собачья?!И ведьме кланяться пошёл.- Прошу, карга, ты помоги же!Тебе я златом заплачу.А то забвение всё ближе,А я так дни свои влачу!Старуха, слышишь ли меня ты?!Ну, расколдовывай скорей!Сними венец ты мой проклятый.Безбрачье - бич постылых дней.А ведьма мрачно отвечала:- А ну-ка, выкуси мой шиш!Культуре научись сначала.За что ты бабушке хамишь?!Меня когда-то оскорбил ты!Такой обиды не прощу.Твоей судьбы все карты биты,Безбрачьем вечным отомщу!Когда красавицей влюблённойТебе открылась, отдалась,Меня ты выгнал обнажённой!Толкнул меня ты нагло в грязь!Травил собаками своими!Дубиной шут побил меня!(Царевичи бывают злыми)Теперь жабьё тебе родня!Ты в жабу ночью превращайсяИ квакай вечером, урод!И мухами ты наслаждайся.Тебя не расколдую! Вот....Закончил дни Иван в дурдоме,Его нисколечки не жаль.А ведьма что? Теперь в законе.И ей неведома печаль.Мораль у басни сей такая:Подумай прежде, чем хамить!Вдруг ведьма встретится презлая?И будешь, как Иван, - скулить.

Ключевые слова: Ведьма хамство наказание жаба авторский стих

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