Призрачный стон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:44 by

В тёмной спальне сидишь у окна,Одиноко свеча догорает.Ночь проходит печально, без сна,И надежда твоя исчезает.Вновь читаешь письмо от меня.Слёзы капают, нет окончанья.Помнишь, как прогоняла, браня?Для чего были эти терзанья?!Я ушёл от тебя в злую ночь,Унося оскорблённую гордость.Но тебе я желаю помочьПроявить всё же силу и твёрдость.Ты, родная, не плачь обо-мне,Постарайся тоску пересилить.Помнишь, раньше купались в Весне?Мы так веселы, счастливы были!Нам казалось, что вечность - для нас,Навсегда наше нежное счастье.Но пробил расставания час!Не в Весне мы, а в стылом ненастье...Ссора наша была так давно.Сожалею о ней и тоскую -По тебе. Вновь явлюсь под окноИ спою песню ветра лихую!Ты услышишь лишь призрачный стон,Завывание ветра с тоскою.И в посмертьи в тебя я влюблён!Не желаю расстаться с тобою!Но не плачь ты, родная, по мне,Скоро встретимся в мертвенной Нави.Будем снова купаться в Весне!За тобою иду в яви - снами...

Ключевые слова: Призрак преследование воспоминания любовь жених авторский стих

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