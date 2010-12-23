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Стихи

Призрачный стон

В тёмной спальне сидишь у окна,
Одиноко свеча догорает.
Ночь проходит печально, без сна,
И надежда твоя исчезает.

Вновь читаешь письмо от меня.
Слёзы капают, нет окончанья.
Помнишь, как прогоняла, браня?
Для чего были эти терзанья?!

Я ушёл от тебя в злую ночь,
Унося оскорблённую гордость.
Но тебе я желаю помочь
Проявить всё же силу и твёрдость.

Ты, родная, не плачь обо-мне,
Постарайся тоску пересилить.
Помнишь, раньше купались в Весне?
Мы так веселы, счастливы были!

Нам казалось, что вечность - для нас,
Навсегда наше нежное счастье.
Но пробил расставания час!
Не в Весне мы, а в стылом ненастье...

Ссора наша была так давно.
Сожалею о ней и тоскую -
По тебе. Вновь явлюсь под окно
И спою песню ветра лихую!

Ты услышишь лишь призрачный стон,
Завывание ветра с тоскою.
И в посмертьи в тебя я влюблён!
Не желаю расстаться с тобою!

Но не плачь ты, родная, по мне,
Скоро встретимся в мертвенной Нави.
Будем снова купаться в Весне!
За тобою иду в яви - снами...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:44 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 1
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Ключевые слова: Призрак преследование воспоминания любовь жених авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:42
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