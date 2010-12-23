Призрачный стонВ тёмной спальне сидишь у окна,
Одиноко свеча догорает.
Ночь проходит печально, без сна,
И надежда твоя исчезает.
Вновь читаешь письмо от меня.
Слёзы капают, нет окончанья.
Помнишь, как прогоняла, браня?
Для чего были эти терзанья?!
Я ушёл от тебя в злую ночь,
Унося оскорблённую гордость.
Но тебе я желаю помочь
Проявить всё же силу и твёрдость.
Ты, родная, не плачь обо-мне,
Постарайся тоску пересилить.
Помнишь, раньше купались в Весне?
Мы так веселы, счастливы были!
Нам казалось, что вечность - для нас,
Навсегда наше нежное счастье.
Но пробил расставания час!
Не в Весне мы, а в стылом ненастье...
Ссора наша была так давно.
Сожалею о ней и тоскую -
По тебе. Вновь явлюсь под окно
И спою песню ветра лихую!
Ты услышишь лишь призрачный стон,
Завывание ветра с тоскою.
И в посмертьи в тебя я влюблён!
Не желаю расстаться с тобою!
Но не плачь ты, родная, по мне,
Скоро встретимся в мертвенной Нави.
Будем снова купаться в Весне!
За тобою иду в яви - снами...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:44 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 1
Ключевые слова: Призрак преследование воспоминания любовь жених авторский стих