Тяжелый рок

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 01:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Вариор Просмотров: 17 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:58 by

Какая неожиданная встреча,Ты в саване парила надо мной.Клялась, божилась, что не смерть ты,А ангел моей девушки земной.Той дорогой с которой я расстался,Которую я не забуду никогда.За той, что очень волновался,Молился чтобы быть с тобою навсегда.Но ты ушла из моей жизни,Еще когда стояла над обрывом и клялась,Что нет меня, дороже в твоем сердце,Но в бездну вдруг внезапно сорвалась.Как жаль, но ты меня тогда не понимала,Когда шептал тебе люблю.Ты думала с тобою я играю,Насмешливо лелею и хвалю.Любимая мне за тобою очень грустно,Судьба с сарказмом нам преподнесла урок.И так расстались мы с тобою глупо,Так как пробил судьбы тяжелый рок.

Ключевые слова: Тяжелый рок авторский стих саван призрак смерть

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