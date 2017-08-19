Тяжелый рокКакая неожиданная встреча,
Ты в саване парила надо мной.
Клялась, божилась, что не смерть ты,
А ангел моей девушки земной.
Той дорогой с которой я расстался,
Которую я не забуду никогда.
За той, что очень волновался,
Молился чтобы быть с тобою навсегда.
Но ты ушла из моей жизни,
Еще когда стояла над обрывом и клялась,
Что нет меня, дороже в твоем сердце,
Но в бездну вдруг внезапно сорвалась.
Как жаль, но ты меня тогда не понимала,
Когда шептал тебе люблю.
Ты думала с тобою я играю,
Насмешливо лелею и хвалю.
Любимая мне за тобою очень грустно,
Судьба с сарказмом нам преподнесла урок.
И так расстались мы с тобою глупо,
Так как пробил судьбы тяжелый рок.
Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 01:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:58 by ВариорПросмотров: 17Комментарии: 1
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