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Стихи

Тяжелый рок

Какая неожиданная встреча,
Ты в саване парила надо мной.
Клялась, божилась, что не смерть ты,
А ангел моей девушки земной.

Той дорогой с которой я расстался,
Которую я не забуду никогда.
За той, что очень волновался,
Молился чтобы быть с тобою навсегда.

Но ты ушла из моей жизни,
Еще когда стояла над обрывом и клялась,
Что нет меня, дороже в твоем сердце,
Но в бездну вдруг внезапно сорвалась.

Как жаль, но ты меня тогда не понимала,
Когда шептал тебе люблю.
Ты думала с тобою я играю,
Насмешливо лелею и хвалю.

Любимая мне за тобою очень грустно,
Судьба с сарказмом нам преподнесла урок.
И так расстались мы с тобою глупо,
Так как пробил судьбы тяжелый рок.

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 01:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:58 by ВариорПросмотров: 17Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Тяжелый рок авторский стих саван призрак смерть

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:10
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Комментариев: 308
Жутко страшный стих,смерть сама по себе страшна,а тем более смерть близкого человека.
Зарегистрирован: 19.08.2017
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