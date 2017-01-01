Упавшая звезда

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 18:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Митяй Просмотров: 202 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:40 by

Ни разу не видел, как падают звезды.Считал: это сказки для глупых детей,Сбегающих часто в никчемные грезы.Такой вот я циник до мозга костей.Когда было плохо, я богу молился,Когда очень плохо, я брался за плуг,Когда слишком плохо, в таверне я билсяЗа пару монет на похмел и подруг.Когда возвращался домой из таверны,И только луна освещала мой путь,Проклятые дети, сироты, наверно,Смотрели на звезды не в силах уснуть.И столько надежды в глазах детских было,Меня начинало мгновенно тошнить.Я в них запускал со всей силы бутылкой.Они разбегались, меня чтоб не злить.Ни разу не видел, как падают звезды.Зато я увидел, как падает дочьНа пол, без сознания. И падали слезыНа тело ее, на могилу и в ночь.Она умерла от какой-то болезни,Лишь чудо могло бы дочурку спасти.Но звезды висели в оковах созвездий,Совсем не желая с небес снизойти.Меня раздирали отчаяние и завистьК проклятым детишкам, смотрящим наверх.Надежда и вера у них оставались.Но разве завидовать этому грех?И что же есть грех? Каково наказанье?И кто эти боги, что смотрят на нас?Небесные твари, причина страданий,Забравшие Анвен, отраду для глаз.Я жил привидением, пустым и разбитым,Запойным, никчемным, так несколько лет.Однажды я шел по полянам открытым,И вдруг я узрел ослепительный свет.Сомнения нет, что-то падало с неба.Я пал на колени, ведь это звезда.Я чуть не ослеп от ярчайшего света.Все силы собрав, я помчался туда.Она очень близко упала, я знаю.Заставлю исполнить желание мое.А если не сможет, ее растерзаюКиркой иль мечом. Я рычу как зверье.Бежал почти час. Мои ноги горели.Когда добежал, я бессильно упал.Два рыцаря там безмятежно сидели.Неужто я, бездарь, опять опоздал?Один из них в черном, другой в ярко-белом.Они на земле вели шахматный бой.Тот в белом заметил упавшее телоИ гулко спросил: «Эй, парниша, живой?»Ему рассказал я, когда отдышался,О том, что я гнался за павшей звездой.Он долго и громко над этим смеялся.Я молча сидел, простофиля тупой.Тот в черном соперника резко окликнул.Продолжился матч, я все так же сидел,Как будто меня разум тихо покинул.Я молча на рыцарей битву смотрел.Ни разу не видел, как падают звезды,Зато я увидел двух рыцарей бой.Они, в свою очередь, видели слезыТого, кто расстался с надеждой любой.

Ключевые слова: Звезда молитва Луна свет авторский стих

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