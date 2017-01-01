Упавшая звезда

Упавшая звездаНи разу не видел, как падают звезды.
Считал: это сказки для глупых детей,
Сбегающих часто в никчемные грезы.
Такой вот я циник до мозга костей.
Когда было плохо, я богу молился,
Когда очень плохо, я брался за плуг,
Когда слишком плохо, в таверне я бился
За пару монет на похмел и подруг.
Когда возвращался домой из таверны,
И только луна освещала мой путь,
Проклятые дети, сироты, наверно,
Смотрели на звезды не в силах уснуть.
И столько надежды в глазах детских было,
Меня начинало мгновенно тошнить.
Я в них запускал со всей силы бутылкой.
Они разбегались, меня чтоб не злить.
Ни разу не видел, как падают звезды.
Зато я увидел, как падает дочь
На пол, без сознания. И падали слезы
На тело ее, на могилу и в ночь.
Она умерла от какой-то болезни,
Лишь чудо могло бы дочурку спасти.
Но звезды висели в оковах созвездий,
Совсем не желая с небес снизойти.
Меня раздирали отчаяние и зависть
К проклятым детишкам, смотрящим наверх.
Надежда и вера у них оставались.
Но разве завидовать этому грех?
И что же есть грех? Каково наказанье?
И кто эти боги, что смотрят на нас?
Небесные твари, причина страданий,
Забравшие Анвен, отраду для глаз.
Я жил привидением, пустым и разбитым,
Запойным, никчемным, так несколько лет.
Однажды я шел по полянам открытым,
И вдруг я узрел ослепительный свет.
Сомнения нет, что-то падало с неба.
Я пал на колени, ведь это звезда.
Я чуть не ослеп от ярчайшего света.
Все силы собрав, я помчался туда.
Она очень близко упала, я знаю.
Заставлю исполнить желание мое.
А если не сможет, ее растерзаю
Киркой иль мечом. Я рычу как зверье.
Бежал почти час. Мои ноги горели.
Когда добежал, я бессильно упал.
Два рыцаря там безмятежно сидели.
Неужто я, бездарь, опять опоздал?
Один из них в черном, другой в ярко-белом.
Они на земле вели шахматный бой.
Тот в белом заметил упавшее тело
И гулко спросил: «Эй, парниша, живой?»
Ему рассказал я, когда отдышался,
О том, что я гнался за павшей звездой.
Он долго и громко над этим смеялся.
Я молча сидел, простофиля тупой.
Тот в черном соперника резко окликнул.
Продолжился матч, я все так же сидел,
Как будто меня разум тихо покинул.
Я молча на рыцарей битву смотрел.
Ни разу не видел, как падают звезды,
Зато я увидел двух рыцарей бой.
Они, в свою очередь, видели слезы
Того, кто расстался с надеждой любой.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 18:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:40 by МитяйПросмотров: 202Комментарии: 0
Ключевые слова: Звезда молитва Луна свет авторский стих