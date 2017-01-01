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Стихи

Упавшая звезда

Ни разу не видел, как падают звезды.
Считал: это сказки для глупых детей,
Сбегающих часто в никчемные грезы.
Такой вот я циник до мозга костей.

Когда было плохо, я богу молился,
Когда очень плохо, я брался за плуг,
Когда слишком плохо, в таверне я бился
За пару монет на похмел и подруг.

Когда возвращался домой из таверны,
И только луна освещала мой путь,
Проклятые дети, сироты, наверно,
Смотрели на звезды не в силах уснуть.

И столько надежды в глазах детских было,
Меня начинало мгновенно тошнить.
Я в них запускал со всей силы бутылкой.
Они разбегались, меня чтоб не злить.

Ни разу не видел, как падают звезды.
Зато я увидел, как падает дочь
На пол, без сознания. И падали слезы
На тело ее, на могилу и в ночь.

Она умерла от какой-то болезни,
Лишь чудо могло бы дочурку спасти.
Но звезды висели в оковах созвездий,
Совсем не желая с небес снизойти.

Меня раздирали отчаяние и зависть
К проклятым детишкам, смотрящим наверх.
Надежда и вера у них оставались.
Но разве завидовать этому грех?

И что же есть грех? Каково наказанье?
И кто эти боги, что смотрят на нас?
Небесные твари, причина страданий,
Забравшие Анвен, отраду для глаз.

Я жил привидением, пустым и разбитым,
Запойным, никчемным, так несколько лет.
Однажды я шел по полянам открытым,
И вдруг я узрел ослепительный свет.

Сомнения нет, что-то падало с неба.
Я пал на колени, ведь это звезда.
Я чуть не ослеп от ярчайшего света.
Все силы собрав, я помчался туда.

Она очень близко упала, я знаю.
Заставлю исполнить желание мое.
А если не сможет, ее растерзаю
Киркой иль мечом. Я рычу как зверье.

Бежал почти час. Мои ноги горели.
Когда добежал, я бессильно упал.
Два рыцаря там безмятежно сидели.
Неужто я, бездарь, опять опоздал?

Один из них в черном, другой в ярко-белом.
Они на земле вели шахматный бой.
Тот в белом заметил упавшее тело
И гулко спросил: «Эй, парниша, живой?»

Ему рассказал я, когда отдышался,
О том, что я гнался за павшей звездой.
Он долго и громко над этим смеялся.
Я молча сидел, простофиля тупой.

Тот в черном соперника резко окликнул.
Продолжился матч, я все так же сидел,
Как будто меня разум тихо покинул.
Я молча на рыцарей битву смотрел.

Ни разу не видел, как падают звезды,
Зато я увидел двух рыцарей бой.
Они, в свою очередь, видели слезы
Того, кто расстался с надеждой любой.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 18:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:40 by МитяйПросмотров: 202Комментарии: 0
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Ключевые слова: Звезда молитва Луна свет авторский стих

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