Бросила

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:45

Korsunayshka2412 Просмотров: 304 Комментарии: 1 +4 Вчера, 20:45 by

С самого детства я во снах вижу умерших людей. И это не только родственники, но и соседи, знакомые. Обычно они передают что-то, иногда просят о чем-то. Моя мама нашла этому свое объяснение, она верит, что это связанно с тем, что я рождена на Благовещение Пресвятой Богородицы. Вот, так скажем, несу "весть". Но я стараюсь с ней не спорить, да и вообще к таким визитам уже давно привыкла. Снов таких на моей памяти много, но этим я не могла с вами не поделиться.Но сначала, чтобы внести ясность, небольшая предыстория.У нас по соседству жила семья: тетя Марина, дядя Сережа и их дочка Саша. Жили мы на два двора, как одна большая семья. Мы с Сашей росли, как родные сестры. Не буду долго расписывать, как все было замечательно. В общем, делили и горе, и радость, даже калитку между дворами ставили.В общем, дядя Сережа неожиданно умирает. После своей смерти он долго мне снился, причем постоянно пытался куда-то увести то моего отца, то маму. Я в последний момент успевала то оттащить их от него, то захлопнуть дверь перед ним.Тетя Марина и Саша были подавлены его смертью. Несмотря на то, что дядя Сережа был отчимом Саши (ее отец их бросил, и она это знала), она очень любила его.Время идет и, если честно, то с годами связь между нашими семьями стала угасать. Мы с Сашей стали взрослеть: разные интересы, учеба и все такое. Видеться стали реже, а после окончания школы я уехала учиться в другой город. Саша уехала жить в Санкт-Петербург. И переписки становились все реже и реже.В 2013-м году тетя Марина умирает от рака. Я помню, как мне звонит мама и сообщает это. Помню, как я мчусь на вокзал, а в голове всплывают картинки из детства: общие праздники, посиделки у тети Марины на кухне...Не проходит и двух недель, как умирает моя любимая бабушка... Одним словом, горе сближает... Саша отошла только через пару месяцев, сдала дом квартирантам и вернулась в Питер. Я уже закончила учебу и осталась в своем городе, а два года назад Саша вернулась обратно. Мы стали общаться снова, как родные люди.Совсем недавно у нее появился молодой человек, который забрал ее жить вместе на съемную квартиру. Дом, который тетя Марина, пока болела и так усердно ремонтировала, отстраивала для дочери, снова остался пустым...А вот и сам мой сон.Я захожу в дом и направляюсь почему-то сразу на кухню и вижу, как тетя Марина, одетая вся в белое, сидит за столом и что-то отчаянно пишет на каких-то документах. Она ничего не говорит, но в моей голове звучит голос: "Бросила, опять бросила!".Она поднимает на меня глаза, и я вижу, что они залиты слезами. В них читаются и злость, и обида, я да конца не могу передать эту картину. В моей голове снова звучит тот же голос: "Кому угодно нужно было, но не ей!". Одним взмахом руки она скидывает эти документы на пол и быстро проходит мимо меня, направляясь в зал (самая первая комната), а я смотрю ей вслед. Она становится посередине зала, и я вижу, как ее одежда начинает темнеть. Она смотрит на меня и начинает бить себя руками по груди и показывать на стены.Снова удар по груди, а затем жест на стены. Это продолжается до тех пор, пока я не делаю шаг в ее сторону. Она разворачивается ко мне спиной и начинает идти в сторону своей спальни, я следую за ней и вижу, как возле нее оказывается мужчина. Его я не могла не узнать, это был дядя Сережа.Я прибавляю шаг... Какая-то белая вспышка бьет мне в глаза...Я стою возле дома тети Марины, и все было, как в детстве. Я даже вижу ту калитку, свой дом. Но меня какой то силой снова тянет в дом. Я обхожу его вокруг и снова захожу. В кухне вновь сидит тетя Марина. Все повторяется сначала... И так по кругу, пока меня не разбудила дочка.Утром первым делом я позвонила Саше. У меня было чувство, что я обязана была это рассказать...

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