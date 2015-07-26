Моя сестра и Саша Море

Lynx Просмотров: 479 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 03:48 by

Моя история наверняка покажется банальной, ведь таких историй была целая уйма, но я не могу не рассказать.Незадолго до случившегося мне приснился сон, что я приехала домой, а моей младшей сестренке плохо. Лежит и не может встать, только молча улыбается, а сзади копошится вторая сестра, я не разглядела лица у нее, только поняла, что это она по высокому росту и по длинным белокурым волосам. Потом она села позади младшей сестры Ани, а в голове у меня резко так закрутилось: «Саша, Саша, Саша… Саша, Саша, Саша…». Вторую сестру и зовут Сашей.Дальше ко мне как какое-то понимание пришло во сне, что Саши больше нет. Саша из комнаты исчезла, а в голове так и назойливо крутилось, что она умерла. Умерла быстро, непонятно для всех и никто даже не знал, когда (это я отчетливо помню).Ох, как я испугалась. Я тогда на следующий день же позвонила маме домой и спросила, как у них дела, как сестренки там поживают. Рассказала ей про сон, просила быть осторожнее, а она только посмеялась, мол, такие сны к долголетию.В душе как-то дурно стало, мне же часто пророческие сны снятся, а этот был настолько страшный, я испугалась за жизнь своих близких, конечно же. И не зря.Через неделю где-то после моего звонка мне позвонила мама, голос ее дрожал. Сказала, что Аню привезли домой после работы. Сама она ходить не могла. Ноги отказали, руки тоже, спина болела, но она терпела, только улыбалась и говорила маме, что все пройдет. Я уже у себя в мыслях нарисовала мерзопакостную картину, испугалась, что Аня уже не встанет.В общем, приехала тогда скорая, потом анализы, лекарства. Мама все мой сон вспоминала и за здоровье сестры взялась. Аня же дома практически не бывает, про свое здоровье все молчком. У нее в любом случае все хорошо, а тут и стрессы вылезли и истощение, да и еще много чего. Говорить не буду, чего, но сестру вытащили. Ноги, руки чувствует, а вот с Сашей другая история.После случая с сестрой, когда все устаканилось, я решила написать своей подруге, с которой давно не общалась. Вспомнила про нашу общую знакомую. Не буду называть ее фамилию, у нее было много имен, кличек. Я запомнила ее, как Сашу Море. Она умела делать татушки, и они все договаривались с моим мужем насчет них. А тут я захожу на страницу своей подруги в соц.сети и вижу запись, что этой девушки больше нет.Написала подруге про нее, из диалога выяснилось, что умерла она неожиданно для всех, быстро и тихо (никого рядом не было). Никто даже не знал, когда она умерла. Ушла из жизни прямо на кухне. Обнаружили тело только пару дней спустя. Квартиру вскрыли, а она так там и сидела. Остановилось сердце.Что самое интересное, сон совпадает с датой ее смерти (потом сказали, что умерла она первого марта). И до меня дошло, что во сне была не моя сестра Саша, а вот эта самая знакомая Море, которую тоже звали Саша. Она тоже высокого роста, как и моя сестра, волосы у нее тоже были светлые и длинные. Раз лица я не видела, то перепутала и все боялась за свою сестру.А сон такой снился не только мне. И той подруге, она потом очень переживала, так как с Сашей они поссорились, а помириться с ней она так и не успела. Все причитала: "Саша, Саша, Саша..."Все смерти и болезни во сне - ничего это не к долголетию. Благо, с моими сестрами сейчас все хорошо, но знакомую жаль. Возможно, через сон она хотела что-то сказать. Не только мне, но и другим своим друзьям, знакомым.Берегите себя и своих близких.

Ключевые слова: Смерть болезнь сестра знакомая сон авторская история

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