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Сны

Погостить на тот свет

Не доверял снам. Никогда. Вернее, никогда не принимал их всерьёз. Даже смеялся над женой и её подругами, когда они разбирали свои сны по сонникам. Это выглядело действительно забавно, когда они начинали искать значение приснившегося таракана или реки, в которой они купались голыми. Причем, на основании этих толкований из «научной» книженции, женщины строили планы и мечтали, кто выйти замуж, кто родить ребёнка, а кто поменять работу… Ну смешно же! Скорее всего я бы так и остался равнодушным к своим снам, если бы не история, в которой мой сон сыграл спасительную роль.

Случилось, что я заболел. Сначала болезнь выражалась только в болях под лопатками, потом боль опустилась ниже. В конце концов настал день, когда я просто не смог утром встать с кровати. Ноги не слушались от слова «совсем». Ходил ли я к врачу? Ну естественно! Еще при первых признаках болезни. МРТ, куча анализов! Здоров, как бык. Жена уже начала косить на меня недобрым взглядом, мол, а не притворяюсь ли я, чтобы не ехать работать на дачу.

Честно, мне, взрослому мужику в полном расцвете лет, было даже стыдно, что я ничем не могу помочь жене по хозяйству. Да что там помочь, мне и самому потребовались уход и забота.

Отчаянью моему не было предела. Обезболивающие ненадолго помогали, с ними я хотя бы мог поспать несколько часов. Глупые мысли о самоубийстве впервые посетили меня в этот период. У меня двое детей. Жена уже несколько месяцев тащит весь дом и детей на своих хрупких плечах. Я даже денег не могу заработать, лежа целыми днями в постели.

Это было днем. Я выпил обезболивающее и в ожидании, когда оно подействует, просто смотрел в потолок, на котором играли тени от старого тополя за окном.

Медленно веки начали смыкаться, и я провалился в глубокий сон.

Я иду через поле пшеницы. Я знаю дорогу. В детстве я не раз ходил здесь, гулял… Это был путь к бабушкиному дому. Надо сказать, бабуля уже давно умерла, но я помню, как у неё мне было хорошо. Свобода, полная свобода! Ни уроков, ни занятий в секции, каникулы же! Да и бабушка не чинила мне никаких препятствий во времяпрепровождении, живу, как хочу, окромя того, что я должен был быть сытым всегда. Бабуля была, что называется, «свой человек». Я любил гостить у неё. Когда родители разругались и решили развестись, они отправили меня на всё лето к бабушке в деревню. К слову, за эти три месяца они помирились и даже решили «прикупить» мне братика или сестрёнку. И таки воплотили это решение в жизнь!

Во сне я приблизился к забору бабушкиного участка. Вокруг всё было так же, как в моём детстве, воспоминания о котором я трепетно храню. Чуть толкнул калитку и зашёл. Бабушка?! Она нисколько не изменилась. Даже этот передник в ярко-жёлтых тюльпанах, который она очень любила. Бабуля собирала малину. На звук открывшейся калитки она повернула голову и улыбнулась мне той своей лучезарной улыбкой, которая действовала на меня успокаивающе ещё в детстве.

- Серёжка! Проходи, внучок, я сейчас!

Бабушка подошла к кадушке с водой, ополоснула руки и вытерла их о передник с тюльпанами.

Я же стоял, как зачарованный. Однако мысль, которая меня посетила в этот момент, напугала.

Умер я, получается, так? А иначе как я могу разговаривать с умершей бабулей?

- Ну что ты? Заходи-ка в дом! Там и пирожки твои любимые и молочко парное! Я же ждала тебя, соскучилась очень!

- Ждала? Бабуль, но откуда ты знала, что я приду к тебе?

Я не мог пошевелиться и ждал, что ответит бабушка.

- Вот ты сначала поешь, а потом и разговоры разговаривать будем! Как же ты вырос, Серёжка, внучек!

Бабуля приподнялась на цыпочки, чтобы дотянуться до моего лица, прикоснуться к нему ладонями и поцеловать меня в щёку. Потом она направилась к крылечку дома, и я последовал за ней. В голове моей творилась полная неразбериха.

Я решил не перечить бабуле, ибо помню из детства, что это бесполезное занятие.

В доме на столе в огромной миске, прикрытой полотенцем, меня ждали мои любимые пирожки с картошкой и луком и литровая банка молока, накрытая марлей. О, этот вкус! Сколько времени прошло с тех пор, когда я последний раз так трапезничал в своём детстве.

Всё время, пока я ел, бабушка смотрела на меня, не отводя глаз. Такой взгляд ни с чем не перепутать. Так смотрят на тех, кого любят всей душой, всем сердцем. Не вспомню, сколько я съел пирожков. Но в миске они точно бы не убавлялись. А я уже ощутил себя полностью сытым и решил начать разговор первым.

- Бабуль, как ты тут? Почему даже тут ты занимаешься садом-огородом? Разве тебе не положен «заслуженный отдых» от земных дел?

- А кто сказал, что мне это не в радость? Любой тут занимается всем, чем захочет. Только тут ни спина, ни руки не болят, да и сорняков нет.

Бабушка засмеялась, и я отметил, что морщинок, которые всегда были в уголках её глаз, нет вовсе.

- А я? Я почему тут? Я умер, да?

- Ещё нет, внучек, ещё нет… Но ты же болеешь…

- Да, сильно болею, но не старый же ещё совсем… И дети ещё маленькие, их бы вырастить сначала надо…

Бабушка покачала головой и вдруг стала серьёзной.

- Не судьба тебе так рано умирать, это да. Но ты же чужую судьбу на плечи накинул.

- Как это?

Я был удивлён таким ответом. А бабуля продолжала.

- Вещь в твоём доме есть, которую ты носишь. Только не новая она. С умершего. Болел мужичок очень. В этой вещи просил похоронить его, а родня забыла про наказ этот. А потом все его вещи отдала в фонд какой-то.

- Бабуль! Да ты что! Сроду я чужих вещей не нашивал. Не бедствуем мы, чтоб обноски надевать!

- А вот это ты уже сам повспоминай, как эта вещь к тебе попала. Сейчас не это важно. Скоро просыпаться тебе, действие таблетки заканчивается! Слушай меня внимательно. Как определишь, что это за вещь, так сам или попроси кого, но её сжечь надобно, а пепел по ветру. А не сделаешь, буду тебе в скором времени тут постель стелить, картошку опять же мне убрать поможешь…

Тут на лице бабушки снова появилась её замечательная улыбка.

- Давай, поцелую тебя на прощание!

Бабушка снова встала на цыпочки, крепко приобняла меня и поцеловала. Потом проводила меня до калитки и сказала, мол, дальше сам, дорогу знаешь.

За калиткой было всё то же пшеничное поле. Только в конце него теперь стояла моя кровать…

Я проснулся. Всё тело ныло, точно у столетнего старика. Рядом на тумбочке стоял стакан воды. Я приподнялся, взял его и сделал глоток. И явственно почувствовал во рту вкус бабушкиных пирожков, точно бы я их ел вот только что и не во сне, а наяву.

- Проснулся? Может, хоть что-то поешь, я бульон куриный сварила?

Жена подошла ближе и наклонилась, желая поцеловать меня.

- Тань, послушай, только не смейся. Хочу тебе сон свой рассказать…

- Ты? Сон? Ты же никогда в них не верил?

- Я и сейчас ещё не особо верю. Но ты выслушай и просто скажи своё мнение.

- Договорились, рассказывай!

И я вывалил на неё все свои эмоции из сна, не упустил ни одной мелочи. Жена слушала молча и под конец моего рассказа охнула и закрыла рот рукой.

- Вот. Понимаешь, я бабуле объяснил, что нет у нас в доме вещей с покойника того.

- Есть.

- Что?

Это было для меня как гром среди ясного неба!

- Прости, Сереж! Я сейчас всё объясню!

Я смотрел на жену и не верил тому, что слышу. Мы почти всю одежду покупаем вместе. Откуда в доме «неучтёнка», о которой я не знаю…

- Помнишь, я принесла с работы ветровку тебе померить? Сослуживица купила мужу своему, а ему малая оказалась. Она мне предложила по смешной цене. Тебе подошла, и мы её купили. Только я умолчала, что она взяла её в сэконд-хэнде… Прости, Сереж, откуда мне было знать про историю этой куртки, да и есть же и другие люди, которые вещи в таких магазинах мешками покупают, носят их без последствий. Прости! Давай я всё сделаю, как бабуля во сне сказала!

- Больше, надеюсь, тайн никаких нет?

- Нет, нет, честное слово, любимый!

Жена сожгла куртку на пустыре за домами. Ветер доделал остальное.

Теперь к моему самочувствию. Впервые за много дней, я вдруг заснул без таблеток. Проспал почти десять часов. Это было чудо. Через несколько дней я уже чувствовал себя вполне хорошо, чтобы мы с женой и детьми отправились на машине на дачу.

Верю ли я теперь своим снам. Наверное, да. Бабушка больше не снилась ни разу. Но я знаю, что с ней там всё хорошо. И что она оттуда следит за мной и не позволяет щекотать судьбу за пятки.

Автор - Ольга Мильгунова.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон болезнь бабушка детство чужая судьба вещь с умершего костер выздоровление

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