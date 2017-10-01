Вернувшийся из могилы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:36

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:36 by

В 1864 году Максу Гофману исполнилось пять лет. Примерно через месяц после дня рождения мальчик тяжело заболел. В дом пригласили врача, но тот не смог сказать ничего утешительного родителям. По его мнению, надежд на выздоровление не было.Болезнь продлилась всего три дня и подтвердила диагноз врача. Ребёнок умер. Маленькое тельце положили в гроб и отнесли на деревенское кладбище. Так закончился жизненный путь крохотного человечка. На земле остались безутешные родители. Особенно сильно горевала мать. На похоронах и после них она плакала и никак не могла успокоиться. Только после полуночи сон сморил женщину, дав возможность отдохнуть измождённой горем психике.Но видимо трагедия так повлияла на мать, что и ночью жуткое горе напомнило о себе. Женщине приснился сын, лежащий в гробу. Ребёнок лежал неподвижно, но вдруг его глаза открылись, и взгляд упёрся в крышку гроба. Малыш медленно поднял руку, коснулся пальцами деревянных досок, а потом повернулся на бок, и по детской щеке скатилась слеза.Мать проснулась с диким криком, перепугав спящего рядом мужа. Она стала умолять его немедленно пойти на кладбище и выкопать гроб. Естественно, мистер Гофман категорически отказался это делать. Причину истерику он приписал нервному расстройству, возникшему в результате смерти сына.Весь следующий день женщина была сама не своя. Ночью ей опять приснился сын в гробу. Он лежал на боку и жалобно стонал. У матери вновь началась истерика. Она требовала от перепуганного мужа, чтобы они немедленно пошли на кладбище.В конце концов, мистер Гофман поддался уговорам. Он послал старшего сына к соседу, чтобы тот помог ему в столь необычном деле. Мужчина пришёл с мощным фонарём и лопатой.В третьем часу ночи двое мужчин, один мальчик и женщина направились в сторону кладбища. Они без труда нашли свежий могильный холмик и приступили к эксгумации. Работы велись при свете фонаря. Земля была мягкая, и копалось легко. Наконец лопаты ударились о крышку гроба. Его вытащили из могилы. Мистер Гофман поддел крышку топором, и та со скрипом поднялась.Макс лежал в гробу на правом боку, как мать и видела во сне. Руки он сложил под правой щекой. Отец взял маленькое тельце на руки, но ребёнок оставался неподвижным. Тогда родители бросились бегом по ночной деревне к дому доктора. Тот взялся за работу с большим недоверием, делая всё , чтобы оживить мальчика.Прошло минут десять. У ребёнка дёрнулось веко и слегка порозовело лицо. Ему влили в рот виски, и Макс закашлялся. Уже через час он сидел на кровати и жалобно смотрел на взрослых. Те же испытывали чувство неподдельного удивления и радости.За неделю малыш полностью поправился. На его щеках заиграл румянец, и уже никто не смог бы сказать, что на долю ребёнка выпали страшные испытания. Детская память очень короткая, и мальчик начисто забыл о жутком приключении. Взрослые же постарались никогда не говорить об этом.Макс Гофман прожил долгую жизнь и умер в 80 лет. Когда его хоронили во второй раз, то положили в гроб две металлические ручки. Они остались от первого гроба, из которого его извлекли благодаря вещим снам матери.

Ключевые слова: Тельце положили в гроб сон женщины долгая жизнь умер в 80 лет

Другие, подобные истории: