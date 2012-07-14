Порча и изгнание беса

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:58

Yulia27 Просмотров: 457 Комментарии: 10 +6 Сегодня, 13:58 by

История, свидетелем которой стала моя бабушка, произошла в начале 40-х годов. Несмотря на то, что на дворе стояла советская власть, люди продолжали верить в Бога и посещать службы в церкви. Моя бабушка в то время была маленькой девочкой и ездила с родителями на службу в соседнюю деревню. Во время одного из таких посещений церкви бабушка стала свидетелем изгнания беса из женщины. Далее с ее слов:"Муж держал свою жену, а батюшка начала отчитывать молитвы. Женщина стала вырываться, сорвала нательный крест, стала кричать нечеловечьим голосом и хрипеть.Батюшка попросил назваться. Из женщины каким-то образом вырвалось имя: "Боря". Затем батюшка продолжил отчитку и требовал у беса выйти из женщины. Из тела женщины донисились разные звуки, то похрюкивания, то блеяния, ругательства и крики. Батюшка продолжал требовать выйти из женщины:- Выйди!А бес ему отвечал:- Не выйду.И так продолжалось, пока батюшка полностью не отчитал молитвы. После чего женщина обмякла, и муж вынес ее из церкви на пригорок на солнышко, где она стала приходить в себя. Муж же и поведал свидетелям этого события, что были они с женой на свадьбе, где, видимо, кто-то делал порчу на еду. И по ошибке ее съела его жена".Бабушке уже за 80 лет, а она до сих пор помнит этот случай из своего детства.

Ключевые слова: Порча бес бабушка авторская история

Другие, подобные истории: