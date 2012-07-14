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Истории из жизни

Порча и изгнание беса

История, свидетелем которой стала моя бабушка, произошла в начале 40-х годов. Несмотря на то, что на дворе стояла советская власть, люди продолжали верить в Бога и посещать службы в церкви. Моя бабушка в то время была маленькой девочкой и ездила с родителями на службу в соседнюю деревню. Во время одного из таких посещений церкви бабушка стала свидетелем изгнания беса из женщины. Далее с ее слов:

"Муж держал свою жену, а батюшка начала отчитывать молитвы. Женщина стала вырываться, сорвала нательный крест, стала кричать нечеловечьим голосом и хрипеть.

Батюшка попросил назваться. Из женщины каким-то образом вырвалось имя: "Боря". Затем батюшка продолжил отчитку и требовал у беса выйти из женщины. Из тела женщины донисились разные звуки, то похрюкивания, то блеяния, ругательства и крики. Батюшка продолжал требовать выйти из женщины:

- Выйди!

А бес ему отвечал:

- Не выйду.

И так продолжалось, пока батюшка полностью не отчитал молитвы. После чего женщина обмякла, и муж вынес ее из церкви на пригорок на солнышко, где она стала приходить в себя. Муж же и поведал свидетелям этого события, что были они с женой на свадьбе, где, видимо, кто-то делал порчу на еду. И по ошибке ее съела его жена".

Бабушке уже за 80 лет, а она до сих пор помнит этот случай из своего детства.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58 by Yulia27Просмотров: 457Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Порча бес бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:58
+1
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Комментариев: 2 390
Имя беса, конечно, смутило... Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: DRUID
Сегодня, 14:15
+4
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Публикаций: 7
Комментариев: 658
Цитата: Qusto
Имя беса, конечно, смутило...


Борис Моисеевич Бесс, для друзей просто Боря.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Чижик_Пыжик
Сегодня, 14:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 36
Страшно когда такое видео . Наблюдала картину в ещё не достроенном храме, но не придала значению из-за юношества максимализма. Зато теперь вспоминаю, аж жуть.
Зарегистрирован: 17.09.2013
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 14:38
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1953|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 548
Так бес может обманул и не Боря он вовсе, затаился на время, очень страшно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Qusto
Сегодня, 14:48
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 308
Комментариев: 2 390
Цитата: DRUID
Борис Моисеевич Бесс, для друзей просто Боря.


laughing
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#6 написал: Долгопят
Сегодня, 14:52
0
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 502
Цитата: DRUID
Борис Моисеевич Бесс, для друзей просто Боря.

ВСПЛАКНУЛА laughing
Что то в этом есть, конечно! Но тайна так глубока и черна, что я не решаюсь строить догадок и совать туда свой конопатый нос.
Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#7 написал: t.eir
Сегодня, 15:02
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Б-е-е. Я что-то читала про экзорцизм. Чаще всего священник погибает.
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#8 написал: Pmariam
Сегодня, 16:05
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Страшно все это. Не дай Бог быть свидетелем
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#9 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 16:10
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Публикаций: 4
Комментариев: 346
Цитата: Qusto
Имя беса, конечно, смутило... Без оценки.

Согласна с Вами.Как-то совсем уж не солидно звучит.)А вообще,имеют ли право заграничные бесы,всякие асмодеи и пр.,орудовать на русской территории?
А может это имя не беса вовсе,а любовника этой бабы?))
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#10 написал: guerra
Сегодня, 17:55
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 419
да вы шутите что ли
какой нафиг бес
церковь всю жизнь сумасшедших бесноватыми считала и "изгоняла" там из них что-то
минус ставить не буду, но это ж просто уже днище
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
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