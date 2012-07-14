Порча и изгнание беса

Порча и изгнание бесаИстория, свидетелем которой стала моя бабушка, произошла в начале 40-х годов. Несмотря на то, что на дворе стояла советская власть, люди продолжали верить в Бога и посещать службы в церкви. Моя бабушка в то время была маленькой девочкой и ездила с родителями на службу в соседнюю деревню. Во время одного из таких посещений церкви бабушка стала свидетелем изгнания беса из женщины. Далее с ее слов:
"Муж держал свою жену, а батюшка начала отчитывать молитвы. Женщина стала вырываться, сорвала нательный крест, стала кричать нечеловечьим голосом и хрипеть.
Батюшка попросил назваться. Из женщины каким-то образом вырвалось имя: "Боря". Затем батюшка продолжил отчитку и требовал у беса выйти из женщины. Из тела женщины донисились разные звуки, то похрюкивания, то блеяния, ругательства и крики. Батюшка продолжал требовать выйти из женщины:
- Выйди!
А бес ему отвечал:
- Не выйду.
И так продолжалось, пока батюшка полностью не отчитал молитвы. После чего женщина обмякла, и муж вынес ее из церкви на пригорок на солнышко, где она стала приходить в себя. Муж же и поведал свидетелям этого события, что были они с женой на свадьбе, где, видимо, кто-то делал порчу на еду. И по ошибке ее съела его жена".
Бабушке уже за 80 лет, а она до сих пор помнит этот случай из своего детства.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58 by Yulia27Просмотров: 457Комментарии: 10
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