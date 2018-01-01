Сон, который сбылся через десять лет

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:34

Безликий48 Просмотров: 59 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:34 by

Мой дедушка умер и был похоронен в Волгограде ещё до моего рождения. Но моя двоюродная сестра, которой на тот момент было 16 лет, очень его любила, впрочем, как и остальные его внуки.И вот, спустя какое-то время после своей смерти, дед приснился ей и настойчиво звал её с собой. Она тогда очень испугалась, так как понимала во сне, что дед мёртвый, наговорила ему, что, мол, она молодая, что ей ещё рано, что ей ещё детей рожать в конце концов...Дед выслушал и ответил:- Алёна, давай тогда договоримся так: когда-нибудь кого-нибудь ты мне с собой отдашь.Прошло около десяти лет, Алёна уже много лет жила в Тбилиси, успела выйти замуж, родить ребёнка, развестись с мужем, выйти замуж во второй раз и вновь должна была родить. Сон за эти годы не вспоминался. Беременность проходила сложно, и рожать Алёна решила у нас в Волгограде, так как грузинским врачам не доверяла, считая, что свои дипломы они большей частью купили.Мальчик Димка родился с тяжелейшим пороком сердца и прожил всего полтора месяца. Похоронить его решили в могиле у деда, так как с его захоронения прошло уже более десяти лет и было получено такое разрешение.Через некоторое время нашей бабушке (жене деда) приснился сон: она увидела светлую деревянную избу, довольный и улыбающийся дед сидел на лавке и качал кроватку с младенцем.- Валь, смотри, мне ребёнка подбросили!Вот тут и вспомнился сон Димкиной мамы Алёны десятилетней давности...

Ключевые слова: Дед смерть могила ребенок сон вещий сон

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