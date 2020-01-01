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Сны

Временный пункт

Всем привет, хотела бы поделиться своим сном об умершем, который не испугал меня, а скорее озадачил. Заранее извиняюсь за стиль изложения и возможные ошибки.
В общем, некоторое время назад у меня умерла бабушка. Мы с ней не были близки из-за давнего конфликта, проще сказать, не общались долгое время и тут мне приснилось, что я нахожусь в каком-то странном месте: большой зал ожидания с белыми стенами, много людей, обстановка странная. Я как-то нутром понимаю, что место не простое. Стоят большие группы людей и прощаются, тут голос сверху говорит: осталось мало времени. Почему-то я подумала, что это не перевалочный пункт, а уже тот свет. Начинаю бегать и искать (зачем-то) свою бабушку, но встретилась с каким-то другим родственником, говорить с ним не хотелось, так как лично не была знакома и еще очень торопилась. В общем, отчаялась ее там найти и тут место пребывания изменилось. Теперь я сидела как будто на своей работе и мне пришло в голову: позвонить ей (да, это странно, но во сне многое кажется само собой разумеющимся). И вот я звоню туда, отвечает какая-то женщина, говорит, сейчас выйдет. Я бегу опять в то место, ищу и никак не могу встретиться, возвращаюсь опять на работу, звоню снова... короче, ситуация повторяется еще раза два. Ничего не добившись, сижу, жду что-то, вдруг звонит телефон, а на том конце провода говорят: "Это - высший свет (я думаю про себя, ничего себе, как они себя называют, скромно, однако), попробуйте написать ей на сайте". Дальше происходит что-то странное, я захожу в сеть, адрес страницы нетипичный, состоял из непонятных знаков, думаю, ну что делать, надо попробовать, но так и не успела.
Прошу прощения, что немного сбивчиво написала, но суть неизменна, очень запомнился сон и по прошествии лет я помню его все еще в деталях, очень захотелось им поделиться. Скажу еще одну вещь, что когда я там находилась, то была мысль (знание), что дают прощаться не всем умершим.
К слову, бабушка моя так ни разу и не снилась мне, всегда через третьих лиц, сама не приходит, хоть я и отлично помню ее. Если кто-то подумает, что она обижена все еще, то нет, моя сестра с ней общалась накануне и та всегда говорила, что хорошо относится ко мне и понимает мою обиду, но ничего не исправишь.
Все-таки, если это игры разума, то конечно выглядело все максимально непонятно, во-первых, с чего бы мне вообще ее там искать? Во-вторых - почему мой мозг просто не мог ее дорисовать? Если же это вещий сон, то тоже непонятно к чему он, так как ничего странного потом не происходило.
P.S. редко, но мне снятся странные сны, которые бывает оставляют неизгладимый след в памяти, если интересно, могу рассказать еще парочку.

Сегодня, 07:52 by marchusaПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка сон воспоминание звонок авторская история

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