"Я умерла..."

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:14

Korsunayshka2412 Просмотров: 345 Комментарии: 1 +4 Вчера, 17:14 by

Мне приснился это сон в ночь на 40 дней после трагической смерти мужа. Хочу поделиться им с вами, так как здесь есть люди, которые могут меня понять. Заранее спасибо, что уделили пару минут своего времени.Описание самого сна. Я иду по какому-то зашарпанному зданию и слышу женский плач. Я бегу на него. Через пару поворотов я наталкиваюсь на одну единственную дверь, открыв ее, я вижу девушку в разорванном свадебном платье. Она все в синяках, я спрашиваю:- Что с тобой?Тут она перестает рыдать и с ужасом в глазах мне отвечает:- Он сейчас придет, он опять будет меня бить.Я начинаю направляться в ее сторону, и дверь позади меня резко захлопывается. Подергав ручку, я понимаю, что она заперта. Осмотревшись, я замечаю одно единственное окно. - Вылезем через него, там невысоко.Мы обе подошли к окну. Открыв его, я пускаю ее первой (так как здание оказывает одноэтажным). Она удачно приземляется... А я нет... Удар... Темно... Первая мысль: «Я умерла».Чувство некого полета. Я чувствую, как будто моя душа вышла из тела. Отрыв глаза, я вижу какой-то, как мне кажется, «пункт приема», там много людей, они сидят в очереди. Такое ощущение, что я здесь лишняя. Не понимая, что делаю и как, я сбегаю оттуда. Выйдя, вижу вокруг одну тьму. Думаю лишь об одном: «Нужно найти Сергея и поговорить, пока меня не поймали». Начинаю бежать, но мои ноги не шевелятся, такое чувство, что я плыву по воздуху. В этом сумраке много людей с искореженными и измученными лицами, как будто они здесь уже очень давно и страдают от этого.Я начинаю «плыть» по дороге. По мере моего движения постепенно все окружающее меня начинает светлеть. И почему-то мой путь проходит через какой-то дом. Он кажется мне родным. Я останавливаюсь, мне очень хочется в него зайти. Когда я вхожу через десятки людей, которые там находятся, я вижу знакомые черты лица. Это моя покойная бабушка (18 июля будет 4 года, мы были очень близки). Она сидит на диване и с кем-то разговаривает. Я подхожу к ней, но она не замечает меня, тогда я сажусь перед ней на колени и дотрагиваюсь до ее плеча. Она оборачивается в мою сторону. Ее волосы почему-то светлые, хотя она всю жизнь красилась в красный, очень худенькая, хотя никогда не была такой. Первый ее вопрос:- Дорогая, что ты здесь делаешь?- Бабушка, так я умерла.- Неправда, твое время еще не пришло, тебе не место среди нас.- Бабуль, у меня ребеночек родился. Знаешь, Сережа мой умер, ты его не видела?- Странно, я его еще не видела. Знаю, милая, девочка у тебя.Она нежно улыбается. Потом оборачивается к своему собеседнику, тот ей что-то говорит, и она резко становится серьезной.- Тебе нужно уходить отсюда. Иди.Я встаю и начинаю идти к двери, через которую зашла. Перед тем как уйти, я оборачиваюсь и обращаюсь к ней с просьбой снова покрасить волосы в красный, а она смеется мне в ответ.Я снова выплываю на уже знакомую дорогу, и тут я начинаю чувствовать ноги. Я иду и вижу, как навстречу мне идут сотни людей. Женщины, мужчины и дети. Они идут мимо меня, их лица полны печали, некоторые, судя по взгляду, не понимают, что происходит. Вдруг меня кто-то хватает за плечи: «Тебя здесь быть не должно». Я просыпаюсь.PS: Знаю, что это нелепо разбиться с первого этаж, сама не понимаю, как так вышло.

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