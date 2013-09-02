Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Сбывшийся сон

У нас на складе работала женщина, умеющая толковать сны. Звали ее Лариса. Многие из наших сотрудников обращались к ней за помощью, когда их сны выходили за грань обыденного.

Однажды Лариса пришла на работу взбудораженной и рассказала нам, что ночью ей приснился вещий сон, предвещающий большую беду. Во сне она видела, как два матерых волка гнались за молодым оленем, нагнали его и загрызли.

Лариса истолковала сон как предзнаменования несчастья с ее сыном. И оказалась права. Вечером, перед концом рабочего дня, на склад пришли сотрудники милиции. Они принесли страшное известие: сын Ларисы шел на встречу с друзьями, по дороге на него напали неизвестные, избили, ограбили и убили.

Жестокое преступление раскрыли по «горячим следам». Убийство семнадцатилетнего парня совершили двое мужчин, недавно вышедших из тюрьмы. Был суд, убийц приговорили к новому тюремному заключению.

После убийства сына Лариса впала в депрессию. Она замкнулась в себе, стала нелюдимой и вскоре уволилась с работы. Как сложилась ее дальнейшая жизнь, да и сложилась ли, неизвестно.

Тяжело терять близких. Но еще тяжелее – знать, что твой родной человек в опасности, а ты ничем не можешь ему помочь.
Сегодня, 18:17 by A.NortonПросмотров: 54Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Сон сын нападение убийство смерть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 18:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 547
Как ни печально, но и так увы бывает.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.