Сбывшийся сон

A.Norton Просмотров: 54 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:17 by

У нас на складе работала женщина, умеющая толковать сны. Звали ее Лариса. Многие из наших сотрудников обращались к ней за помощью, когда их сны выходили за грань обыденного.Однажды Лариса пришла на работу взбудораженной и рассказала нам, что ночью ей приснился вещий сон, предвещающий большую беду. Во сне она видела, как два матерых волка гнались за молодым оленем, нагнали его и загрызли.Лариса истолковала сон как предзнаменования несчастья с ее сыном. И оказалась права. Вечером, перед концом рабочего дня, на склад пришли сотрудники милиции. Они принесли страшное известие: сын Ларисы шел на встречу с друзьями, по дороге на него напали неизвестные, избили, ограбили и убили.Жестокое преступление раскрыли по «горячим следам». Убийство семнадцатилетнего парня совершили двое мужчин, недавно вышедших из тюрьмы. Был суд, убийц приговорили к новому тюремному заключению.После убийства сына Лариса впала в депрессию. Она замкнулась в себе, стала нелюдимой и вскоре уволилась с работы. Как сложилась ее дальнейшая жизнь, да и сложилась ли, неизвестно.Тяжело терять близких. Но еще тяжелее – знать, что твой родной человек в опасности, а ты ничем не можешь ему помочь.

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