Наедине со страхом

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:20

Владимир Ложкарев Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:20 by

За окном лил дождь. Лариса читала книгу, вспоминая про странный случай. Как её родители погибли в церкви. Церковь была деревянная, один псих решил поджечь её. А в это время в церкви были родители девочки. Погибло много людей, потому что было церковное мероприятие. Лариса от таких воспоминаний стала драть свои волосы. Когда родителей не стало, жизнь девочки потеряла краски. Лариса жила одна - подросток. Редко навещали тетя или крёстная. Которые давали пропитание на целый месяц, чтобы девочка хоть как-то выживала. Поэтому приходилось экономить каждый кусок и крошку. А вот псих, по мнению полиции, был садовник, который раньше обычно работал в саду. Но однажды с ним произошёл случай. Работав в саду, мужчина увидел компанию людей, которые шли вперёд по дороге. Но вскоре компания повернула в сторону мужчины. И тут же один взял вакцину и вколол её старику. Мужчина очнулся в больнице, видимо в психиатрической. Старик чаще улыбался, стал - психом. Который сумел сбежать вовремя, когда проводился праздник, и, опять же по мнению полиции, поджёг церковь. И от нервов девочка очень сильно дёрнула за волосы и в руке оказался целый комок волос. Лариса закрыла книгу и стала слушать как капает ливень. Стало темнеть, становилось холодно. Лариса взяла плед, заварила чая с лимоном и села в удобное кресло. Была гробовая тишина, слышались маленькие стуки и шипения. Девочке было наплевать. Услышав очень громкий стук, видимо, из ванной, Лариса тихим шагом отправилась в ванну. Пусто! Посмотрела в зеркало, в отражении было письмо, на котором было написано:"Открой нам!"По девочке потёк пот, лицо побледнело, змея как будто свернувшись в колечко вокруг сердца, стала сжимать его. Отошла на шаг и с криком побежала в кресло, стала успокаиваться. И молилась, чтобы это оказалось фантазией.На следующее утро девочка стала опять думать про родителей. Она стала говорить, чтобы все эти маньяки лежали в гробу. Видимо, Лариса становилась мизантропом. Это всё из-за этого психа. Вспомнив про вчерашнее событие в ванной, девочка решила пойти и убедиться в том, что это всего лишь фантасмагория. Зашла в ванную, там ничего не было. Посмотрев в зеркало, Лариса немного впала в шок. Вместо ванной в зеркале появилась дверь, где была эта записка. Лариса стояла с открытом ртом, но потом пошла на кухню. Девочка подумала, что это не просто так.На следующей день Лариса прежде всего пошла в ванную. Она сразу заострила взгляд на зеркале, было всё тоже самое. Должно же было что-то измениться! Но, обернувшись, она увидела дверь, как в зеркале, только уже наяву. Лариса испугалась, из-за двери доносились крики о помощи: "Спаси нас, спаси нас!"Пролетел вчерашний день, как молния. Ничего странного не было. Лариса, завернувшись в плед, читала книгу. Там говорилось, что людей закрывали в ящике и давали крыс вместо еды. Но подростку было всё равно, потому что Лариса привыкла к ужастикам. Но к своему - нет. Девочка пошла в ванну, на двери уже было написано: "Заходи к нам в час ночи!"Наступило время, девочка всё-таки решилась столкнуться лицом к лицу со страхом...Приоткрыв дверь, она увидела старинную комнату. Стены в трещинах, обои порваны, ну, вы поняли. Была лампа, в которой подмигивал свет. На стене - черное зеркало. Лариса полетела к зеркалу. Глядя в зеркало, она увидела подругу Таньку. Которая с венком на голове смотрела как псих. Испуганное лицо с улыбкой - лицо Тани. Лариса спросила:- Что ты тут делаешь?Таня продолжала стоять, как псих, но вскоре ещё стала злобно хихикать.- Мне пора! К тебе придут гости!Подруга провалилась сквозь землю...Сзади были голоса, но отражение в зеркале было пустое. Лариса медленно повернула голову назад и увидела... МЁРТВЫЕ ТЕЛА. КОТОРЫЕ ХОДИЛИ ПО КОМНАТЕ. Как будто слепые, но с чутким обонянием, ходили вперёд и назад. Лариса стояла на месте...Через промежуток времени, тела стали говорить:- Убийца ВРАЧ!Лариса вспомнила, что полиция полагала, что псих - садовник. Одно из тел протянуло Ларисе листок, на котором были фотографии врача Бена. Лариса его знала. Это опасный псих-убийца. Лариса не верила, что убийца врач. Девочка закрыла глаза, думала что это фантасмагория...Открыв глаза, Лариса оказалась в своей комнате.- А где тела? А старинная комната?Девочка сначала ни черта не понимала, но, увидев знакомый лист на столе, она поняла. На листе были извинения и подтверждение, что убийца - бывший врач...

Ключевые слова: Девочка родители псих садовник врач зеркало

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