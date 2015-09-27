Любимый кот Бур-бур

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 422 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 12:18 by

Когда мне было 11 лет, я лежала в больнице. Полипозный риносинусит не давал мне покоя ни днём ни ночью. Часто просыпалась, кричала во сне. Нос закладывало так, что однажды ночью чуть не умерла от удушья.Со мной в палате лежала мама с двухлетним мальчиком. Уже перед выпиской, когда мне стало лучше, она рассказала довольно мистическую историю.Выйдя замуж, Лариса (так звали молодую женщину) с новоиспечённым супругом решила купить дом, чтобы не стеснять родителей, да и самим чувствовать себя более свободно. Денег хватило лишь на старый бревенчатый дом, давно требующий ремонта, но молодые и этому были рады. Несколько лет они прожили на новом месте без особых происшествий.Но вот однажды Лариса проснулась среди ночи от острой боли в районе запястья. Девушка потёрла зудящее место, стараясь спросонья понять, откуда появилось это неприятное ощущение в руке. В следующее мгновение она услышала над головой глухой стук. Лариса растолкала мужа.Мужчина, выполняя просьбу жены, пару секунд прислушивался к неизвестно чему, а потом, махнув рукой и посоветовав жене «не париться», повернулся набок и тут же захрапел. Немного успокоившись, девушка тоже закрыла глаза и начала уже было проваливаться в сон, как почувствовала, что кто-то больно царапнул её за лодыжку.Лариса открыла глаза и первая мысль её была: «Я всё ещё сплю?». В ногах она увидела очертания своего кота по кличке Бур-бур. Супруг часто называл его просто Борькой. Но этого не могло быть! Бур-бур пару недель назад попал под машину – Лариса сама хоронила любимца на краю огорода. Однако сомнений быть не могло! Тот же чёрный окрас, та же гибкость в теле – это был точно Бур-бур.Кот тем временем подошёл к ногам мужа и укусил его за палец. Мужчина взвизгнул от боли, моментально проснувшись. Борька спрыгнул с кровати и направился к выходу. Но Лариса не успела указать на него мужу, сверху раздался треск, и что-то опять с тихим глухим звуком стукнуло в потолок.Смекнув, что что-то не так, супруги, в чём были, бросились на улицу. Крыша дома горела. Муж и жена, как заворожённые, молча смотрели на бушующее пламя, под действием которого через полминуты рухнула крыша – прямо на то место, где стояла их кровать.Осознав, что они только что невероятным образом избежали гибели, девушка вспомнила о коте. Стала искать его взглядом, даже позвала тихо, но Борьки нигде не было. И Лариса лишь прошептала: «Спасибо, Бур-бур».Автор - Мария.

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