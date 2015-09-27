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Истории из жизни

Любимый кот Бур-бур

Когда мне было 11 лет, я лежала в больнице. Полипозный риносинусит не давал мне покоя ни днём ни ночью. Часто просыпалась, кричала во сне. Нос закладывало так, что однажды ночью чуть не умерла от удушья.
Со мной в палате лежала мама с двухлетним мальчиком. Уже перед выпиской, когда мне стало лучше, она рассказала довольно мистическую историю.

Выйдя замуж, Лариса (так звали молодую женщину) с новоиспечённым супругом решила купить дом, чтобы не стеснять родителей, да и самим чувствовать себя более свободно. Денег хватило лишь на старый бревенчатый дом, давно требующий ремонта, но молодые и этому были рады. Несколько лет они прожили на новом месте без особых происшествий.

Но вот однажды Лариса проснулась среди ночи от острой боли в районе запястья. Девушка потёрла зудящее место, стараясь спросонья понять, откуда появилось это неприятное ощущение в руке. В следующее мгновение она услышала над головой глухой стук. Лариса растолкала мужа.
Мужчина, выполняя просьбу жены, пару секунд прислушивался к неизвестно чему, а потом, махнув рукой и посоветовав жене «не париться», повернулся набок и тут же захрапел. Немного успокоившись, девушка тоже закрыла глаза и начала уже было проваливаться в сон, как почувствовала, что кто-то больно царапнул её за лодыжку.
Лариса открыла глаза и первая мысль её была: «Я всё ещё сплю?». В ногах она увидела очертания своего кота по кличке Бур-бур. Супруг часто называл его просто Борькой. Но этого не могло быть! Бур-бур пару недель назад попал под машину – Лариса сама хоронила любимца на краю огорода. Однако сомнений быть не могло! Тот же чёрный окрас, та же гибкость в теле – это был точно Бур-бур.
Кот тем временем подошёл к ногам мужа и укусил его за палец. Мужчина взвизгнул от боли, моментально проснувшись. Борька спрыгнул с кровати и направился к выходу. Но Лариса не успела указать на него мужу, сверху раздался треск, и что-то опять с тихим глухим звуком стукнуло в потолок.
Смекнув, что что-то не так, супруги, в чём были, бросились на улицу. Крыша дома горела. Муж и жена, как заворожённые, молча смотрели на бушующее пламя, под действием которого через полминуты рухнула крыша – прямо на то место, где стояла их кровать.

Осознав, что они только что невероятным образом избежали гибели, девушка вспомнила о коте. Стала искать его взглядом, даже позвала тихо, но Борьки нигде не было. И Лариса лишь прошептала: «Спасибо, Бур-бур».

Автор - Мария.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 422Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Больница история женщины дом ночь пожар помощь кот

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 12:49
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Ох, как красиво. Плюсану )
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#2 написал: Mary3.11.
Сегодня, 13:56
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Люблю кошек! И верю , что животные нам могут помочь и с того света.
Много лет назад в деревне у тетки убили собаку Пирата. Помните голодные 90- е? Приехали два товарища на машине и стали у старухи картошку выкапывать. Пират стал лаять, один из низ взял из машины оружие и убил пса. Тётка очень горевала, говорила, что без собаки плохо. Так вот, эти же гады снова появились в деревне. Пытались сарай с курами открыть, но их не пустил... Пират. Тётка слышала дикий лай, а воры видимо даже увидели его, потому как быстро добежали до своей машины, постоянно оглядываясь и уехали. Но после Пирата ни одна собака не приживалась.

За историю +.
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#3 написал: Talisha
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А разве запах дыма не ощущался?
Какой хороший котик, не бросил хозяев....
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#4 написал: Ольга 1981
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Часто читала истории, как кошки помогают людям, предупреждают об опасности. А тут даже призрак кота явился. Умные они. Люблю котов.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: ана аю
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