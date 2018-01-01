Тигр

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 17 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:24 by

Для начала скажу, что этим снам уже не меньше 8 лет, но, в целом, помню их довольно четко и потому попробую рассказать.В общем, немного о месте действия: это двенадцатиэтажка, в которой я и часть моей семьи живут до сих пор. Правда, живём по частям: я с мамой - на пятом, а бабушка - на двенадцатом.По сути, в каждом из этих снов я почему-то ночью совершенно один отправлялся в гости к бабушке. Причем дом во сне явно преображался, точно помню, что, хотя там не было как таковых людей, зато повсюду бродили какие-то тени.И вот я иду по лестнице с этажа на этаж. Кругом клубится тишина. На лифте ехать боюсь - там какие-то странные люди с кабаньими мордам, а с ними мне заходить в кабину нельзя. На пролетах все какое-то брошенное, будто здесь уже давно никто не живёт. Серый, мертвенный воздух разбавляется желтыми лампочками на этажах, и в лучах этого света видны сотни внимательных теней, которые рассыпаны и перепутаны в пыли ночного подъезда.Но вот и заветный двенадцатый этаж. Бабушка открывает дверь в коридор с квартирами. Я иду тихо-тихо, чтобы никого не разбудить. У себя в квартире бабушка поит меня чаем, что-то рассказывает... Но вот мне пора домой.Я так же тихо-тихо иду к двери на этаж. На этот раз ещё тише, чтобы Тигр не услышал меня. Справа вместо одной из квартир сияет чёрный душный проход, его логово. Не помню, чтобы я когда-нибудь там был, но я точно знаю - там, в самом центре огромного лабиринта из старых кирпичных стен, гнилых стеллажей, бетонных плит и, наконец, просто старого тряпья, притаился Тигр.Я спускаюсь вниз, стараясь не споткнуться на отчего-то скользких ступеньках. Мимо меня поднимаются те самые люди с кабаньими мордам, все поголовно с сигаретами в зубах. Они здороваются со мной, я тихо отвечаю. Но они больше не кажутся мне страшными, потому что я всякий раз чувствую: Тигр почуял меня, и он смотрит мне прямо в спину. Так продолжается до тех пор, пока я не захлопну за собой дверь своей квартиры. Тут я обычно просыпался.Снилось мне это довольно долго, с небольшими перерывами. Так что теперь, кажется, можно рассказать последний такой сон.Помню, в тот раз всё было необычно: я ехал на лифте с папой, не было ни страшных людей, ни теней... Потом, когда настало время возвращаться, я спокойно прошёл мимо лабиринта - что-то шептало мне, что Тигра там нет. Я спустился так же, на лифте. Но тут я увидел то, что увидеть боялся, - Тигр стоял у дверей моей квартиры.Как ни странно, я тогда больше испугался за родителей, я хотел прогнать Тигра, но не знал как. Итак, я стою у Тигра за спиной и пытаюсь высмотреть хоть что-то годящееся в оружие. И вдруг в пыли под пожарным шкафом я увидел Клинок.Это даже не меч - скорее, вывернутая скоба, но мне нет до этого дела. Я с криком бросаюсь Тигру на спину, наношу удар за ударом...Внезапно Тигр скидывает меня на пол, причём он сделал это так легко, что все мои попытки навредить ему тут же показались тщетными... Но зверь больше ничего мне не сделал, он просто ушёл, даже слегка поклонившись...Вот и все. Больше мне эти сны никогда не снились. Возможно, кто-нибудь сможет мне объяснить, что это все значило, т.к. мои изыскания в данной области безуспешны. Также предупреждаю, что весь хоррор-жанр для меня тогда ограничивался мультиком про хоббита Бильбо.Так-то.

Ключевые слова: Сон тигр путешествие ночь бабушка дом тени

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