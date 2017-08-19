Утренний кошмар

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:53

Helldog Просмотров: 39 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:53 by

У вас когда-нибудь бывали сны, от которых вам становилось жутко, а мысли о том, что это очень похоже на явь, не покидали даже после пробуждения? Думаю, что да, поправьте, если это не так.Обычно при таких разговорах я преподношу себя как скептик и вслушиваюсь в каждую фразу собеседника, пытаясь найти противоречия. Ведь каждый любит приукрасить свои «неожиданные встречи с нечто непонятным и неподдающимся объяснению», ибо никому не хочется выглядеть идиотом, которого, к примеру, припугнула тень за шкафом в поздний вечер четверга, и случай этот можно будет растолковать по-разному.И каждое толкование будет истреблять в себе мистику, и в концовке окажется, что это вовсе и не тень никакая, а дверца шкафа, приоткрытая с того момента, как один из жильцов дома доставал оттуда сервиз. И таких случаев на практике встречается гораздо больше, чем тех, от которых реально содрогаешься и начинаешь невольно думать: «Ну все, сейчас пойду спать, а в этот момент из коридора кто-то или что-то будет наблюдать за мной».Подобные мысли и состояние души привносят некое животное удовлетворение. Удовлетворение по поводу того, что жизнь после смерти есть, и даже больше, они между собой тесно пересекаются. И вы, наверное, сейчас читаете и думаете, что, собственно, хочет донести автор, где же та страшная история и что на счет мистики, с которой пришлось ему столкнуться? Я вам отвечу следующей историей.Не люблю я рано засыпать. Подпортил себе режим и ложился спать не ранее трех часов ночи. До этого времени я занимал свое внимание разными компьютерными играми, а иногда позволял себя просмотр какого-нибудь фильма (обычно это ужасы) с хорошими рецензиями и с оценкой в Кинопоиске не ниже шести. Будучи студентом второго курса, мне так не хотелось разлучаться с беззаботным временем, вследствие чего и подпортился мой распорядок дня, да и оценки мои студенческие были так себе. Так и в ту ночь я поздно лег. После долгих часов за компьютером вырубаешься, как младенец. Возможно, это зависимость? Родители рано утром, как обычно, собираются на работу и в промежутке с 07:00 по 07:15 будят меня, чтобы я закрыл за ними дверь и заодно не опоздал на учебу. Мои пары обычно начинались с восьми.В тот день я должен был быть в университете в девять. Полусонный пошел закрывать дверь, еле разобрал, что при выходе сказала мама, но тон ее был явно недовольный. Однажды она узнала о том, что я опоздал на пару, и после этого всячески пытается проследить за тем, чтобы такое больше не повторялось. «Хорошо, хорошо», — пробормотал я ей в след и закрыл входную дверь. «Ничего страшного, если я посплю еще пять минут», - подумалось мне, и тут же я пришел к исполнению своего гения и рухнул на кровать, где со мной еще спал мой младший братик.Не прошло и пяти минут, судя по ощущениям, как я услышал какой-то грохот на кухне, который плавно перенесся в коридор. По коже пробежали мурашки, ведь в квартире кроме меня и братика никого не было, да и соседей наших обычно не слышно, тем более в такое раннее время. В доме стояла кромешная тьма, учитывая, что зимой начинает светать только к 09:30. Лежу и пытаюсь вслушиваться в каждый звук. Еще пару минут и бац! Звук включателя, как будто кто-то нажал на включатель света то ли ванной комнаты, то ли в туалете. Чуть приоткрыл глаза и направил свой взгляд в сторону коридора. Точно! Оттуда полился свет, который попадал и в нашу комнату. Еще один дополнительный табун мурашек пробежался от пяток до головы.Перед сном я всегда клал под подушку свой смартфон, который служил мне будильником, но абсолютно бесполезным, ведь я его благополучно отключал и спал дальше, ожидая, пока меня не разбудят. Так вот, решил заглянуть в смартфон, чтобы хотя бы определиться со временем. А не опоздал ли я вообще на учебу? Нажимаю на кнопку блокировки, и почему-то экран телефона стал каким-то мутным, а текст еле различимым. «Пойду в коридор и засниму эту чертовщину на камеру», - решил я. Пытаюсь найти приложение камеры, нажимаю на иконку. Открывается приложение, но вот тебе на — черный экран, и мой аппарат в руках моих за миг превратился в статичный кирпич.Ситуация начала обретать непонятный оттенок. Преодолев свои страхи, я привстал и направился в сторону света. Появилось чувство, что ноги мои висели по двести килограмм каждая, словно космонавта в скафандре, ходьба мне давалась очень тяжело. Не успел я сделать и два шага, как свет погас. Выйдя в коридор, я оказался в полной темноте, начал водить рукой по стене, пытаясь найти на ощупь включатель прихожей. Нашел, нажимаю и чувствую, что включатель обрел какую-то ватную форму и на нажатие продавливается внутрь. «Какой-то бред творится с утра пораньше», - но что меня ожидало дальше?Слышу какое-то бормотание, которое доносились с гостиной. Медленно шагнул, и из прихожей мне показался такой вид - все было на месте: диван, телевизор, цветы на подоконнике - все было отчетливо видно, за окном проявился дневной свет. Все было в принципе нормально, за исключением того, что на диване сидели два мужика. Я окаменел. Один из них выглядел, как индеец, и был смуглым (на голове у него было повязка, на которую было прикреплено перо), а тот, что сидел рядом, напомнил мне шерифа из какого-нибудь американского фильма. Оба уставились на меня. «Присаживайся к нам, поговорим», - начал «шериф».У меня не было слов. Я потерял дар речи от такого исхода событий. В голове не прекращались вопросы. Я просто замер и не смог даже пошевелить пальцем. «Что вы здесь делаете?» — все-таки мне удалось выдавить из себя хоть что-то. На все вопросы отвечал лишь «шериф», «индеец» молча поглядывал на меня. «Вы призраки?». «Шериф» дал положительный ответ. Я уселся на диван, но на самый край, отдаленно от них. Между нами завязался диалог, после которого «шериф» начал упорно мне что-то объяснять. Я перестал поспевать за ним, а потому многое из сказанного так и не успел понять.Говорил он быстро и размахивал руками, активно жестикулируя. Ни с того ни с сего, мама появилась в прихожей и начала звать меня по имени к себе. «Шериф» разозлился и кинул в ее сторону скомканный белый лист бумаги. Мама прошла дальше в сторону кухни. Я оглянулся, этих двоих уже не было. Я уж начал думать, что все хорошо, это я просто крепко сплю, и пошел к себе в детскую. Прихожая снова стала темной и жуткой, шаги мои стали тяжелыми, как будто к ним привязали тяжелые гири. Только захожу в детскую и вижу, как на моей кровати кто-то лежит, укутавшись в мое одеяло. Еле дойдя до кровати, все мои мысли улетучились, и я просто лег на свое место.Открываю глаза и чувствую бешеный адреналин, меня просто переполняли эмоции. Я практически утопал в них. Сунул руку под подушку, достал телефон, смотрю на время - около десяти. «Нормально я так поспал пять минут». Я чувствовал бешеный холод, хотя дом наш хорошо отапливается. Я привстал и начал вспоминать все подетально, как будто это было только что. Быстро перекусив, я оделся и направился на учебу. Пропустил первую пару. А на перемене решил поделиться своим «глюком» с однокурсниками. Я не боялся, что меня кто-то начнет высмеивать, мне было плевать. Мне просто нужно было поделиться с этим, и как можно скорее, пока сознание мое не начало мне лгать о том, что это был всего лишь сон.

Ключевые слова: Сон кошмар призраки страх

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