Старый шкаф

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:12

Причина: Изменен раздел

Лёша Пестряков Просмотров: 51 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:12 by

Стояло лето, на улице лил проливной дождь. В этот вечер я был дома один. Я лег спать раньше обычного.Заставил проснуться меня стук около трёх часов ночи, который доносился со стороны дальнего угла комнаты. В том углу стоял старый шкаф, которому было более ста лет. Сначала я подумал, что мне показалось. Перевернувшись на другой бок, я уже начал засыпать, как услышал очередной стук и шуршание доносившиеся всё из того же места.Приподнявшись в постели, я пытался всмотреться во тьму сонными глазами. Но ничего не было видно, тогда я включил свет. Тогда, подойдя ближе, я заметил, что дверца шкафа приоткрыта. Не придав этому особого значения, я всё-таки лег в постель.Сомкнуть глаз мне так не удалось, лежа в постели, я заметил, как дверца шкафа немного приоткрылась, и из него показалось что-то, больше похожее на тонкую бледную руку.Накрывшись одеялом с головой, я через тонкую щель наблюдал, то, от чего у меня стыла кровь в жилах: из старого шкафа вышло существо, похожее на карлика. Но бледное и тонкое. Мне было очень страшно, я не мог пошевелиться.Существо подошло к моей кровати, постояло немного, после издало страшный звук. После пошло обратно в шкаф.На следующий день я выставил шкаф на продажу. Шкаф был продан практически в тот же день, покупателем был странный мужчина. Покупатель спросил, не замечал ли я чего странного с этим шкафом. Я сказал что нет, не замечал, а в тот же день покупатель забрал шкаф.***Следующей ночью я услышал странный стук в том месте, где стоял шкаф…

Ключевые слова: Шкаф ночь карлик крик авторская история

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