Кошачий демон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:26

Роман Зоркин Просмотров: 36 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:26 by

Эта история произошла, когда мне было 17 лет. Я жил с родителями в пятиэтажном доме советской постройки, в довольно просторной и уютной трёхкомнатной квартире. Это было позднее лето, где-то середина августа. У нас в семье тогда жил кот, звали его Бакс, как американский доллар. Кот был грязно-серого цвета, а морда, лапы и хвост у него были абсолютно чёрные. Также он был довольно дурной, чрезмерно любопытный и с характером. Бывает, обидится, да пойдёт нассыт на постель, а иногда и просто так. Орал по весне постоянно, даже думали кастрировать одно время. Ласкать же себя просто так не давал, а только когда сам захочет. Но мы уже успели привыкнуть к нему, а он - стать полноценным членом нашей семьи, так как жил с нами более четырёх лет.Я тогда во всю “готовился” к 11 классу, то есть весь день сидел за компьютером либо гулял с друзьями. Именно моё безделье способствовало тому, что я первый стал замечать неладное. Произошло это как-то внезапно, сначала мы просто не видели кота пару дней и если сразу не придали этому значения, то к концу второго для мы реально обеспокоились. Кот у нас всегда был домашним, и мы его никуда не выпускали, а мысль о том, что он может спать где-нибудь под кроватью или шкафом два дня подряд, была весьма странна. В итоге обусловились, что если он так и не найдётся, то надо будет уже расклеивать объявления о пропаже и вообще порасспрашивать соседей хотя бы. Однако, на утро третьего дня кот был обнаружен в абсолютно нормальном состоянии, спящим на своём любимом месте, на краю дивана. Конечно, мне это показалось довольно странным, но мы решили не обращать внимания, главное, что он нашёлся.После этого инцидента прошла где-то неделя, как мои родители уехали к друзьям на дачу на два дня, а кота оставили мне. Я никогда не любил устраивать гулянки в доме, поэтому гостей у меня не было. Так как это были выходные, то я большую часть времени проводил дома. В общем-то, я мало возился с котом, но обычно, когда родители уезжали, ему становилось скучно, и он всячески примазывался ко мне.Стоить отметить, что кот в принципе стал заметно менее ласковым и энергичным, мы даже подумали, что он заболел. Тогда этого не было, причём я заметил, что кот практически не спал, он всё время просто сидел в моей комнате. Это было действительно странно, он мог несколько часов просто сидеть в одной позе и смотреть на меня. К вечеру второго дня меня это начало заметно напрягать. Я подумал, может, он от меня чего-то хочет, пошёл проверил лотки, еду, попытался погладить его, на что он лишь зашипел и отбежал в другой угол комнаты, продолжая смотреть на меня. Раньше такого никогда не было. Я плюнул на него и дальше занимался своими делами.Так прошла ночь и весь следующий день. Родители должны были вернуться наутро, а кот уже порядком меня напрягал. Он весь день ходил за мной, усиживался где-нибудь и просто наблюдал, будто выжидая чего-то. Когда же я вечером, уже часов в 11, сидел в гостиной и досматривал фильм, я услышал громкий утробный кошачий рык из прихожей. Открыв дверь в прихожую, я увидел, как кот стоит посередине прихожей, весь ощетинившийся, и злобно таращится на меня. У меня даже не было мурашек, меня просто сковал дикий страх. Эти глаза! Они были не кошачьими! Это были человеческие глаза! Кот выманивал меня из комнаты! Осознание этого ввело меня в ступор, тело словно парализовало, я не знал, что делать.Тогда кот, не сводя с меня глаз, то есть смотрел он снизу вверх, направился ко мне. Это была не его походка, кошки не могут так ходить! Он шёл ровно, медленно, вышагивая и скрещивая лапы. Тут лампа в прихожей выключилась сама по себе. Мне хватило духу в порыве дикого ужаса подбежать к двери, захлопнуть её и закрыть на задвижку. После этого я отполз в дальний угол комнаты и прислушался.По началу за дверью не было ни звука, но потом... Что-то обрушилось на дверь так, что задвижка чуть не прогнулась. До меня не сразу дошло, что это был стук. Кот не мог этого сделать! Что-то было там, что-то со всей силы било в дверь на уровне человеческого роста!Продолжалось это где-то с полминуты, потом всё снова стихло, пока я не услышал какие-то движения, будто беготню кота. Затем последовало продолжительное рычание и шипение, а потом вновь всё стихло.Не знаю как, но той ночью мне всё же удалось заснуть на диване, хоть с включённым светом. Причём, хоть я долго и не засыпал, но потом словно отрубился. Проснулся уже солнечным утром, когда вот-вот должны были вернуться родители. Не спеша и стараясь не издавать лишних звуков, я открыл дверь, чтобы найти кота. Моему взгляду пристала странная чёрная жижа прямо на ковре в прихожей. Это была какая-то уже подсохшая вязкая жидкость, напоминающая блевотину. Да, как и все коты, наш тоже, бывало, наглотается собственной шерсти... но что было это, я до сих пор не могу понять! Первой мыслью стало желание поскорее убрать это отсюда. Я пошёл на кухню за какой-нибудь тряпкой и обнаружил там моего кота, спокойно спящего на коврике. Завидев меня, тот приподнял голову, взглянул на меня и дальше лёг спать. Это был тот самый, абсолютно обычный кошак, наш кот.Родителям я ничего не рассказывал о произошедшем, но эта история порой не даёт мне покоя даже сейчас. Я не знаю, что одолело моего кота и что оно оставило тогда после себя. Потом, обдумывая произошедшее, ко мне приходили безумные гипотезы о том, что это какая-то злая сущность вселилась тогда в моего кота. Ведь не зря его долго не было тогда, а быть может, те страшные звуки были результатом борьбы кота с ней? А потом тот словно отхаркнул эту мерзость, избавившись от неё, словно от болезни? Не знаю, да и уже, если честно, не хочу знать. Могу сказать лишь одно: следите за своими питомцами, чтобы что-то, что не может навредить вам самим, не подчинило их своей злой воле и не направило против вас.

Ключевые слова: Демон кот нечисть лужа родители странность авторская история

Другие, подобные истории: