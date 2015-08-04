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Сны

Сборник снов Лиса

Помню кошмары очень хорошо. Вот и подумал, а может, записать их и выложить в общий доступ? Может, кому интересно будет.
Итак, начнём, пожалуй, со снов-катастроф.

Катастрофы
Мне было тогда лет тринадцать, я был обычным пацаном. Играл в футбол, видеоигры, прогуливал школу. Как обычно, в общем. Вот только сны мне тогда снились чаще всего про конец света. Ума не приложу, почему так выходило, но факт.
На первом месте у меня были сны о ядерном оружии. В каждом из них я гулял по городу, с друзьями или сам, а под конец небо озарялось ослепительной вспышкой, всё вокруг начинало гореть, а затем я видел чудовищных размеров грибовидное облако. После чего моё тело охватывал огонь, и я умирал в жуткой агонии. Что странно, я даже после пробуждения продолжал ощущать боль во всём теле какое-то время.

Затем появились сны о падении метеорита/кометы. Чаще всего сценарий повторял сны о бомбах, только я ясно помнил громадные огненные метеориты, врезающиеся в землю в месте катастрофы.
Один сон о комете я запомнил лучше. Мы с родителями на нашей машине возвращались с дачи, где закончили поливку грядок. И вот я сижу на заднем сидении и, скучая, смотрю в заднее стекло. И вижу, как в небе летит комета. Она была похожа на огненную стрелу, бесшумно прочерчивающую небо. Потом она скрылась за горизонтом, и я ощутил вибрацию всем телом. Затем донёсся отдалённый нарастающий гул и грохот, как при грозе. Я спросил у матери: "И что? Теперь всё?", на что она ответила, мол, да... всё.

Призрак
Призраком я называю существо из моих снов детства. Мне тогда было не больше семи лет. Сюжет всегда был один и тот же, без изменений.
Но прежде я должен объяснить планировку нашей квартиры. Представьте себе заглавную букву "Е". Верхняя "палочка" буквы - это кухня, средняя - спальня родителей, а нижняя - зал, по совместительству и моя спальня.
В снах всё начиналось одинаково. Мы всей семьёй сидим на диване в зале и смотрим телевизор (советский "Электрон"). Не помню, что было по телеку, вроде чередовались "Спокойной ночи, малыши" и программа "Время".
Через какое-то время мне становилось не по себе, и я начинал оглядываться по сторонам. И замечал в тёмном коридоре, как из кухни выплывает ЭТО. Оно было похоже на полупрозрачный силуэт человека, только очень худой с ненормально длинными руками, больше походившими на щупальца.
При виде этого существа у меня всё внутри холодело. Часто я не мог даже кричать или звать на помощь, обречённо наблюдая, как Призрак приближается, чтобы забрать меня. В каких-то снах мне удавалось кричать, тормошить родителей, но они не обращали внимания на меня, будто оцепеневшие.
Убежать от Призрака было невозможно - ноги либо вязли в пустоте, либо я просто никуда не двигался, как ни пытался быстро бежать.
Слава Богу, это больше не снится уже двадцать лет...

Волки
Помню, снился мне этот сон не так давно - года два назад.
Я гуляю по полю, заросшему сорняками и травой. Где-то на горизонте собираются иссиня-чёрные грозовые тучи. А поле передо мной заливает свет полуденного солнца, поэтому тучи выглядят ещё более угрожающе, но мне это нравится, в меня это вселяет дикий восторг.
Помню, заметил на поляне неизвестно откуда взявшийся автомат по продаже кока-колы...
Когда начинается гроза, из поля на меня выбегает стая волков. Они нападают на меня и начинают рвать моё тело. Они пожирают меня заживо, но я не могу умереть. Я нахожусь в сознании, пока они едят мои внутренности, жуют мои конечности. Мне не очень больно, но неописуемо страшно. Внезапно сон прерывается...

Текучие лица
Короткий сон, который я видел три года назад.
Я иду по старому тоннелю с фонариком. Вокруг меня царит кромешная темнота, которую фонарик с трудом разгоняет пятном света радиусом меньше двадцати сантиметров.
И тут я замечаю на стенах нечто похожее на слизь, но, приглядевшись, я понимаю, что это - человеческие лица. Окровавленные и стекающие со стен гротескные ошмётки плоти.
Я с криком просыпаюсь.

"Водные" люди
В этом сне я у бабушки (по материнской линии) в деревне. У неё там одноэтажный домик, обычная украинская "хата", раньше у неё даже была соломенная крыша.
Вечер, родители поливают помидоры в конце громадного огорода, там у нас всегда росли заросли кукурузы с целыми цивилизациями пауков.
Я подхожу к ним и говорю, что не надо поливать ничего, потому что я договорился с "водными людьми", и они будут "всходить" тут каждую ночь.
В этот момент заходит, солнце и из-под земли начинают пробиваться странные ростки, похожие на пузыри. Затем они вытягиваются, вырастая в длинные силуэты, слабо колыхающиеся, как водная гладь, гонимая ветром.
Я просыпаюсь.

Тряпки
Это самый страшный из всех снов, которые я помню.
Я сижу у себя в комнате за компьютером. Встаю и направляюсь к двери, открываю её и вижу нечто, двигающееся по коридору. Большое, непонятное существо с деформированной головой и телом. Но не оно меня напугало, а то, что оно несло в лапах.
Это была верхняя половинка моей матери, оторванная, окровавленная, безжизненная, которую существо несло, будто знамя или флаг, насаженный на древко.
Эта тварь двигалась на меня, я отступил обратно в комнату, не в силах даже закричать от ужаса.
В момент, когда тварь вошла в комнату, я ясно увидел, что виденное мной в коридоре было обманом зрения, что тварь - это моя мама, а "тело" - это ворох влажных тряпок, которые мама несла на лоджию, чтобы повесить на просушку.
- Чего ты уставился так, как на приведение? - спросила мама и пошла вешать бельё.
Это единственный кошмар, в котором я плакал.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:07 by LisNikitaПросмотров: 72Комментарии: 2
+4

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Комментарии

#1 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 06:37
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Комментариев: 143
Катастрофы в подростковом возрасте тоже снились достаточно часто, только у меня как правило связанные со стихийными бедствиями, то огромная стена воды, приближающаяся с огромной скоростью, то смерчи и ураганы.
Спасибо за такую подборку снов! Интересно :)
Зарегистрирован: 4.08.2015
#2 написал: Estellan
Сегодня, 09:26
0
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Комментариев: 645
Забавная подборка. Жаль ,все довольно кратенько.
Свои что ли начать публиковать.
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