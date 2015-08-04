Какой из снов понравился больше? Катастрофы; Призрак; Волки; Текучие лица; "Водные люди"; Тряпки.



Сборник снов Лиса

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:07

Причина: Стилистика автора сохранена

LisNikita Просмотров: 72 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:07 by

Помню кошмары очень хорошо. Вот и подумал, а может, записать их и выложить в общий доступ? Может, кому интересно будет.Итак, начнём, пожалуй, со снов-катастроф.Мне было тогда лет тринадцать, я был обычным пацаном. Играл в футбол, видеоигры, прогуливал школу. Как обычно, в общем. Вот только сны мне тогда снились чаще всего про конец света. Ума не приложу, почему так выходило, но факт.На первом месте у меня были сны о ядерном оружии. В каждом из них я гулял по городу, с друзьями или сам, а под конец небо озарялось ослепительной вспышкой, всё вокруг начинало гореть, а затем я видел чудовищных размеров грибовидное облако. После чего моё тело охватывал огонь, и я умирал в жуткой агонии. Что странно, я даже после пробуждения продолжал ощущать боль во всём теле какое-то время.Затем появились сны о падении метеорита/кометы. Чаще всего сценарий повторял сны о бомбах, только я ясно помнил громадные огненные метеориты, врезающиеся в землю в месте катастрофы.Один сон о комете я запомнил лучше. Мы с родителями на нашей машине возвращались с дачи, где закончили поливку грядок. И вот я сижу на заднем сидении и, скучая, смотрю в заднее стекло. И вижу, как в небе летит комета. Она была похожа на огненную стрелу, бесшумно прочерчивающую небо. Потом она скрылась за горизонтом, и я ощутил вибрацию всем телом. Затем донёсся отдалённый нарастающий гул и грохот, как при грозе. Я спросил у матери: "И что? Теперь всё?", на что она ответила, мол, да... всё.Призраком я называю существо из моих снов детства. Мне тогда было не больше семи лет. Сюжет всегда был один и тот же, без изменений.Но прежде я должен объяснить планировку нашей квартиры. Представьте себе заглавную букву "Е". Верхняя "палочка" буквы - это кухня, средняя - спальня родителей, а нижняя - зал, по совместительству и моя спальня.В снах всё начиналось одинаково. Мы всей семьёй сидим на диване в зале и смотрим телевизор (советский "Электрон"). Не помню, что было по телеку, вроде чередовались "Спокойной ночи, малыши" и программа "Время".Через какое-то время мне становилось не по себе, и я начинал оглядываться по сторонам. И замечал в тёмном коридоре, как из кухни выплывает ЭТО. Оно было похоже на полупрозрачный силуэт человека, только очень худой с ненормально длинными руками, больше походившими на щупальца.При виде этого существа у меня всё внутри холодело. Часто я не мог даже кричать или звать на помощь, обречённо наблюдая, как Призрак приближается, чтобы забрать меня. В каких-то снах мне удавалось кричать, тормошить родителей, но они не обращали внимания на меня, будто оцепеневшие.Убежать от Призрака было невозможно - ноги либо вязли в пустоте, либо я просто никуда не двигался, как ни пытался быстро бежать.Слава Богу, это больше не снится уже двадцать лет...Помню, снился мне этот сон не так давно - года два назад.Я гуляю по полю, заросшему сорняками и травой. Где-то на горизонте собираются иссиня-чёрные грозовые тучи. А поле передо мной заливает свет полуденного солнца, поэтому тучи выглядят ещё более угрожающе, но мне это нравится, в меня это вселяет дикий восторг.Помню, заметил на поляне неизвестно откуда взявшийся автомат по продаже кока-колы...Когда начинается гроза, из поля на меня выбегает стая волков. Они нападают на меня и начинают рвать моё тело. Они пожирают меня заживо, но я не могу умереть. Я нахожусь в сознании, пока они едят мои внутренности, жуют мои конечности. Мне не очень больно, но неописуемо страшно. Внезапно сон прерывается...Короткий сон, который я видел три года назад.Я иду по старому тоннелю с фонариком. Вокруг меня царит кромешная темнота, которую фонарик с трудом разгоняет пятном света радиусом меньше двадцати сантиметров.И тут я замечаю на стенах нечто похожее на слизь, но, приглядевшись, я понимаю, что это - человеческие лица. Окровавленные и стекающие со стен гротескные ошмётки плоти.Я с криком просыпаюсь.В этом сне я у бабушки (по материнской линии) в деревне. У неё там одноэтажный домик, обычная украинская "хата", раньше у неё даже была соломенная крыша.Вечер, родители поливают помидоры в конце громадного огорода, там у нас всегда росли заросли кукурузы с целыми цивилизациями пауков.Я подхожу к ним и говорю, что не надо поливать ничего, потому что я договорился с "водными людьми", и они будут "всходить" тут каждую ночь.В этот момент заходит, солнце и из-под земли начинают пробиваться странные ростки, похожие на пузыри. Затем они вытягиваются, вырастая в длинные силуэты, слабо колыхающиеся, как водная гладь, гонимая ветром.Я просыпаюсь.Это самый страшный из всех снов, которые я помню.Я сижу у себя в комнате за компьютером. Встаю и направляюсь к двери, открываю её и вижу нечто, двигающееся по коридору. Большое, непонятное существо с деформированной головой и телом. Но не оно меня напугало, а то, что оно несло в лапах.Это была верхняя половинка моей матери, оторванная, окровавленная, безжизненная, которую существо несло, будто знамя или флаг, насаженный на древко.Эта тварь двигалась на меня, я отступил обратно в комнату, не в силах даже закричать от ужаса.В момент, когда тварь вошла в комнату, я ясно увидел, что виденное мной в коридоре было обманом зрения, что тварь - это моя мама, а "тело" - это ворох влажных тряпок, которые мама несла на лоджию, чтобы повесить на просушку.- Чего ты уставился так, как на приведение? - спросила мама и пошла вешать бельё.Это единственный кошмар, в котором я плакал.

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