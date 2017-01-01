Догнал

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:11

Grimmas Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:11 by

Многим, наверное, снится, что за ними кто-то гонится или хочет убить. Я не исключение, большинство таких снов мне снилось во время моей учебы сначала в школе, потом в институте. Правда, сейчас они тоже, бывает, снятся, но уже намного реже. За все это время всего пару раз меня сумели догнать и один раз причинить вред. Лица гнавшегося за мной человека я не видела, как, собственно, и самого человека, скорее, он был как темный плотный силуэт. Ощущения знакомости этого человека у меня не было. Знаете, бывает иногда, что не можешь различить черт, увидеть лицо, но чувствуешь, что ты с ним знаком. Так вот такого не было.Бегала я от него довольно долго, и где бы я ни спряталась, он находил меня. Страх, что сопровождал меня все это время, был дикий, до ощущения биения сердца в горле. С чего все началось, не помню, но то, что я уже пряталась от него, ни один раз помню, как и стальной отблеск его ножа, занесенного надо мной. И если пару раз мне удавалось в последний момент ускользнуть, то следующая попытка провалилась.Даже во сне чувствуя усталость от бесконечной беготни, я спряталась за домом в тени. Он не очень-то и торопился, наслаждаясь этой охотой, так как в моей голове я словно слышала, как он говорил: "Беги, беги. Все равно я найду тебя". Типичные ужастики, такое довольно часто встречается, однако испытывать это на себе приятного мало.Так вот, понимая, что он совсем близко, я рванула в другую сторону, где шел то ли ремонт, то ли стройка. В общем, слева был овраг или что-то вроде огромной ямы, когда я пробегала мимо нее, моя нога подвернулась у самого края, и я кубарем скатилась вниз, по дороге собирая мелкие камушки. Внизу оказалась на спине в небольшой луже, глаза еле раскрыла и заметила, что на краю стоит он. И ему было радостно, нет, он не смеялся, я не слышала этого, но увидела, как он уже начинает спускаться вниз, а моя попытка подняться не удалась, так как почувствовала боль в ноге. Ощутила тяжесть его ноги на моей груди, слишком быстро он спустился. В этот момент я хотела проснуться, очень хотела проснуться, но не могла, он придавливал меня к сырой земле, и последнее, что я увидела, - это занесенный нож или что-то очень похожее на него, а потом удар и холодное лезвие внутри.Только после этого я вскочила в кровати. Было страшно и еще темно, засыпать желания не было, но я все равно уснула, только снов я больше в ту ночь не видела.

Ключевые слова: Страх ужас нож лезвие авторская история

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