Мина
Всех волнует тема о том, что же будет после смерти. И сколько бы не рассуждали по этому поводу, сколько бы не говорили, тема останется спорной до тех пор, пока все мы не окажемся за той чертой, откуда возврата нет.
Попытаюсь поделиться с вами одним интересным фактом. Тут, конечно, каждый сам решит, насколько это весомо для личной копилки знаний.
И так...
Был у меня прадед Гриша, это отец моей бабки по материнской линии.
Родословная его очень туманна, но семейная легенда говорит о том, что когда-то, давным-давно, через русское селение проезжали венгерские цыгане. Очень богатые, кони - чисто молния, кибитки - просто загляденье, а сами цыгане были белокожие, чёрные вихры волос развeвались по ветру, глаза зелёные...
Остановились ненадолго, воды да того-сего в дорогу набрать.
Табор проехал-промчался, как и не бывало его, только пыль столбом стоять осталась. Но вот неожиданность - посреди дороги два маленьких ребёнка. Кинулись деревенские, да где уж цыган догнать, ни у кого таких добрых лошадей-то и не было. Девочка годков трёх да мальчишечка годовалый, жалко детишек, вот семья бездетная их себе и забрала. То был мой прадед Григирий и его сестра.
Прошло много лет, Гриша вырос и выучился. До войны он занимал очень высокий пост, личная машина с водителем была. А как война нагрянула, так добровольцем в пехоту подался. На войну его не брали, с таким постом у прадеда бронь железная была.
Григирий отвоевал, вернулся домой, но на прежний пост идти отказался. Очень уж правильный был, сказал, что стране рабочие руки нужны после войны да разрухи.
И пошёл прадед простым пастухом, овец пасти. Вот в один из своих рабочих дней на мине и подорвался. Хоронить было нечего, кусочками разлетелся по земле русской. Было это в 1949-м году.
А несколько лет назад приснился моей матери сон, хотя прадеда она никогда и не видела, родилась на шесть лет позже после его смерти.
Далее от её имени.
Подходит ко мне дед Гриша, прямо такой же, как и на фотографии. Молодой, красивый, и говорит:
- А вы меня, наверное, совсем забыли?
- Нет, - отвечаю, - как же, помним и не забывали никогда.
А дед так вздохнул облегчённо и говорит:
- А я сказать пришёл, что наконец-то все свои кусочки собрал и теперь ухожу дальше, теперь я свободен...
Мама проснулась сразу, а сон тот до сих пор у неё из головы не идёт. Ведь и не думала совсем о деде своём, а тот, надо же, приснился, да ещё и такие вещи сказал.
Вот и думаю я теперь, а всё ли так на том свете, как мы думать привыкли?
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:29
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 01:29 by ErnestaПросмотров: 140Комментарии: 0
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