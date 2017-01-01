Мина

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:29

Причина: Изменен раздел

Ernesta Просмотров: 140 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:29 by

Всех волнует тема о том, что же будет после смерти. И сколько бы не рассуждали по этому поводу, сколько бы не говорили, тема останется спорной до тех пор, пока все мы не окажемся за той чертой, откуда возврата нет.Попытаюсь поделиться с вами одним интересным фактом. Тут, конечно, каждый сам решит, насколько это весомо для личной копилки знаний.И так...Был у меня прадед Гриша, это отец моей бабки по материнской линии.Родословная его очень туманна, но семейная легенда говорит о том, что когда-то, давным-давно, через русское селение проезжали венгерские цыгане. Очень богатые, кони - чисто молния, кибитки - просто загляденье, а сами цыгане были белокожие, чёрные вихры волос развeвались по ветру, глаза зелёные...Остановились ненадолго, воды да того-сего в дорогу набрать.Табор проехал-промчался, как и не бывало его, только пыль столбом стоять осталась. Но вот неожиданность - посреди дороги два маленьких ребёнка. Кинулись деревенские, да где уж цыган догнать, ни у кого таких добрых лошадей-то и не было. Девочка годков трёх да мальчишечка годовалый, жалко детишек, вот семья бездетная их себе и забрала. То был мой прадед Григирий и его сестра.Прошло много лет, Гриша вырос и выучился. До войны он занимал очень высокий пост, личная машина с водителем была. А как война нагрянула, так добровольцем в пехоту подался. На войну его не брали, с таким постом у прадеда бронь железная была.Григирий отвоевал, вернулся домой, но на прежний пост идти отказался. Очень уж правильный был, сказал, что стране рабочие руки нужны после войны да разрухи.И пошёл прадед простым пастухом, овец пасти. Вот в один из своих рабочих дней на мине и подорвался. Хоронить было нечего, кусочками разлетелся по земле русской. Было это в 1949-м году.А несколько лет назад приснился моей матери сон, хотя прадеда она никогда и не видела, родилась на шесть лет позже после его смерти.Далее от её имени.Подходит ко мне дед Гриша, прямо такой же, как и на фотографии. Молодой, красивый, и говорит:- А вы меня, наверное, совсем забыли?- Нет, - отвечаю, - как же, помним и не забывали никогда.А дед так вздохнул облегчённо и говорит:- А я сказать пришёл, что наконец-то все свои кусочки собрал и теперь ухожу дальше, теперь я свободен...Мама проснулась сразу, а сон тот до сих пор у неё из головы не идёт. Ведь и не думала совсем о деде своём, а тот, надо же, приснился, да ещё и такие вещи сказал.Вот и думаю я теперь, а всё ли так на том свете, как мы думать привыкли?

Ключевые слова: Деревня цыгане война мина взрыв сон авторская история

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