Perpetuestra.mp3

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:04

Причина: Изменен раздел.

Your nightmare) Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:04 by

Все это произошло совсем недавно,а точнее 3 недели назад.Я услышал то что здание в котором находился старый компьютерный клуб закрыли и я как его старый посетитель решил с ним распрощаться.Когда я приехал туда здание уже опечатали,но я был настойчив и поэтому нашел открытое окно.После того как я туда залез я начал осматриваться,в здании остались только старые столы сидя за которыми ещё 2 месяца назад играли я и мои друзья в доту и кс.Что бы вспомнить былые времена я подошёл к моему столу за которым я сидел в последний раз здесь.После того как я к нему подошёл,я заметил на нем странный диск.На диске было написано кривыми буквами Metallica,и я обрадовался ведь это была моя любимая музыкальная группа.Я его взял и тут же насторожился,ведь как управляющие могли оставить здесь этот диск?Ведь в этом клубе обычно играли в игры,а музыку почти никогда не слушали.Я начал рассматривать диск.Я увидел то что на диске есть потёртости и отпечатки пальцев."Обычный диск ничего в нем сверхъестественного нет"Сказал я себе положив его в сумку.После того как я вернулся домой я вставил диск в дисковод и пошел сделать себе поесть.После того как я вернулся с едой.Я увидел уведомление от винды о том что этот файл может быть не безопасен.Я посмотрел на название файла и немного удивился.У файла вообще не было формата,к тому же назывался он Suffering and Hopelessness,то есть страдания и безысходность.Я нажал на кнопку OK, файл перекинул меня на аудио проигрыватель у которого тоже не было названия.Так же файл сменил название на какое-то бредовое,вроде он назывался Perpetuestra или как то так.У файла был формат mp3.Тут началось проигрывание и я сейчас понимаю то что лучше бы я этого не делал.Сначала был какой то белый шум после чего я услышал какую-то то ли речь то ли плач женщины.Потом к ним прибавилась колыбель и я услышал что то что пело на заднем фоне начало внезапно кричать будто в адских муках,Потом к ним прибавился безумный смех в перемешку с стучанием об стекло.Я прислушался и тут я понял то что стук был не в аудио,а в моей комнате.Я посмотрел на окно и ужаснулся.За окном было мертвое тело,это был мужчина лет 30 на нем была изодранная будто каким то зверем рубашка,также у него отсутствовала нижняя челюсть в месте с глазами вместо которых были будто пуговицы.Я тут же узнал в нем моего друга,Олега.Он стучал головой в мое окно.Я тут же подбежал к двери и заметил то что в место нее была стена из плоти .Я услышал как разбилось окно и посмотрел назад.Там уже ничего не было и тут меня будто начало что-то душить,я упал на пол и начал ползти к компу.После того как я до него дополз я вырубил питание.Все закончилось и я успокоился.Я не трогал комп около 5 дней.Вскоре я набрался смелости и включил его.Файла не было собственно как и диска.Через день я узнал что мой друг погиб.А все сказанные в новостях увечья были прямо такие как на том трупе за окном.Я просто хочу вас предупредить о том что если вы найдёте диск с надписью Metallica то никогда и не за что не берите его а к тому же не включайте файл Perpetuestra.mp3.

Ключевые слова: Диск находка файл авторская история

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