poli.mp3И так начнем,неделю назад я гулял в лесу,да у нас рано начала появляться жара,я очень люблю гулять в лесах.Эта атмосфера и запах,ладно мы отошли от темы,я нашел там флешку
Я как любитель находок в лесах забрал эту флешку,спустя пару часов я вернулся домой понасабирав шишек и т.д
Вставив ее в компьютер я увидел флешку на которой было 16 гб памяти,хотя там было не очень много файлов
Например:Свадьба.jpg,Море.mp4
Но из них выделялся файл под названием
poli.mp3
Я подумал что это старая песня так как я смотрел информацию о каждом файле и они были в промежутке
От 2006-2008
Нажав на файл я услышал писк который даже со снятыми наушниками казался громким
Дальше полетел громкий крик который был как то исковеркан с помощью программ
Я сразу же снял наушники но все равно было громко и я слышал
Я уже хотел выключить этот файл но файл не хотел закрываться
Позже было еще хуже
Крики,стоны,шипения
Кстати,этот файл длился более 1:23 секунд что довольно мало
Файл закончился и он сам выключился
Снова когда я искал этот файл
Я его не увидел
Дальше я полез в корзину
Но в этот момент у меня начался очень сильный писк в ушах
Прошло примерно 15 минут писк утих
Я снова сел за компьютер
И зашел в корзину
Посмотрел а файла нету
Но только сейчас я нашел этот файл в какой то папке
Я отправил его другу
Спустя 2 часа сообщили о его смерти
Мне видимо очень повезло в этой ситуации
Я не знал подробностей но он умер от сердечного приступа
Я подумал что нужно уничтожить этот файл
Нажав удалить компьютер выдал синий экран смерти
А диск вышел из строя
Я пришел к другому другу и вставил этот диск в его компьютер
И когда мы включили его он выдал фотку друга который умер от приступа
С надписей:poli
И компьютер выключился
Я забрал этот диск и решив что он не рабочий я его выбрасил
И теперь он просто кучка металла
Извините что я не выложил его
Но это все что я хотел сказать
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:06 by DELETED1398456032Просмотров: 59Комментарии: 0
Ключевые слова: Криппи смертельные файлы смерть poli авторская история