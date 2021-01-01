poli.mp3

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Причина: Изменен раздел.

DELETED1398456032 Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:06 by

И так начнем,неделю назад я гулял в лесу,да у нас рано начала появляться жара,я очень люблю гулять в лесах.Эта атмосфера и запах,ладно мы отошли от темы,я нашел там флешкуЯ как любитель находок в лесах забрал эту флешку,спустя пару часов я вернулся домой понасабирав шишек и т.дВставив ее в компьютер я увидел флешку на которой было 16 гб памяти,хотя там было не очень много файловНапример:Свадьба.jpg,Море.mp4Но из них выделялся файл под названиемpoli.mp3Я подумал что это старая песня так как я смотрел информацию о каждом файле и они были в промежуткеОт 2006-2008Нажав на файл я услышал писк который даже со снятыми наушниками казался громкимДальше полетел громкий крик который был как то исковеркан с помощью программЯ сразу же снял наушники но все равно было громко и я слышалЯ уже хотел выключить этот файл но файл не хотел закрыватьсяПозже было еще хужеКрики,стоны,шипенияКстати,этот файл длился более 1:23 секунд что довольно малоФайл закончился и он сам выключилсяСнова когда я искал этот файлЯ его не увиделДальше я полез в корзинуНо в этот момент у меня начался очень сильный писк в ушахПрошло примерно 15 минут писк утихЯ снова сел за компьютерИ зашел в корзинуПосмотрел а файла нетуНо только сейчас я нашел этот файл в какой то папкеЯ отправил его другуСпустя 2 часа сообщили о его смертиМне видимо очень повезло в этой ситуацииЯ не знал подробностей но он умер от сердечного приступаЯ подумал что нужно уничтожить этот файлНажав удалить компьютер выдал синий экран смертиА диск вышел из строяЯ пришел к другому другу и вставил этот диск в его компьютерИ когда мы включили его он выдал фотку друга который умер от приступаС надписей:poliИ компьютер выключилсяЯ забрал этот диск и решив что он не рабочий я его выбрасилИ теперь он просто кучка металлаИзвините что я не выложил егоНо это все что я хотел сказать

Ключевые слова: Криппи смертельные файлы смерть poli авторская история

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