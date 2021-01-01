Majora's Mask Creepy

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:32

juvedo56 Просмотров: 128 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:32 by

Не знаю, слишком ли вы, ребята, молоды, чтобы помнить о GameSharks, я даже не уверен, что они их больше делают. Это была классная маленькая штучка, которую можно было подключить к игровой консоли и использовать её для взлома игры и обнаружения читов. У моего приятеля все еще есть один для его старой Nintendo 64, и мы все еще любим иногда с ним возиться. На днях я нашел использованную копию Маски Маджоры и понял, что мы никогда не пытались ее взломать, поэтому я купил картридж за пять баксов. Прошлой ночью я позвонил своему другу, взял ящик пива и отправился к нему домой, чтобы бухнуть и поиграть в игры нашего детства.Мы отлично проводили время, заставляя Линка проваливаться сквозь полы, проходить сквозь стены и все такое прочее. Мы даже нашли код, из-за которого появилось огромное количество этих надоедливых маленьких собачек, которые затопили карту и в целом вызвали хаос. После того, как стандартные читы наскучили, мы решили снова запустить поиск кода на игровом маркете. Как ни странно, в GameShark появилась совершенно новая кодовая последовательность, которую мы никогда раньше не видели. Слегка опьянев от пива и наскучив бросать бесконечные бомбы в ничего не подозревающих врагов, мы ввели код и запустили игру.GameSharks имеет тенденцию вызывать незначительные сбои, поэтому никто из нас не был очень удивлен, когда игра полностью перескочила через экраны меню и перешла непосредственно к действию. Мы были за пределами снежного храма, и на третий день часы остановились за пару минут до полуночи. Луна злобно смотрела на нас с неба, почти готовая врезаться в землю. Помимо замороженного времени, игра казалась функциональной, поэтому я нажал на ручку управления и отправил Линка исследовать мир, который балансировал прямо на грани апокалипсиса. Врагов явно не хватало, и странные узоры пикселей появлялись и исчезали случайным образом.Естественно, нам стало довольно скучно, так как нам было некого убивать. Я решил выключить консоль и попробовать другой код, но решил еще раз взглянуть на луну. К моему удивлению, она была намного больше, чем раньше, и мы поняли, что она все еще приближается к земле, несмотря на то, что время остановилось. Она была почти готова рухнуть, поэтому мы решили посмотреть, произойдет ли что-нибудь крутое в финальном ролике.Как ни странно, вырезанная сцена так и не сработала. Вместо этого луна просто становилась все ближе и ближе. Я едва мог различить движение на ней, и я понял, что вращающаяся маска Маджоры с экрана меню появлялась на поверхности в виде шквала пикселей странной формы. Вращающаяся маска продолжала становиться все яснее и яснее, пока полностью не скрыла злую ухмылку Луны. Однако что-то казалось очень неправильным с маской, она казалась слишком хорошо анимированной для изображения на Nintendo 64. Линии и детали были очень четкими, а цвета-слишком яркими. Когда маска развернулась, глаза, казалось, следили за мной, глядя прямо на меня. Я был загипнотизирован этим, и я сидел там с пивом в одной руке, контроллером в другой, не в силах оторвать взгляд от экрана.По мере приближения Луны на экране телевизора начали мелькать крайне тревожные изображения. Казалось, все было в огне, и быстрые взгляды на бедных, невинных анимированных персонажей города показали, что они умирают чрезвычайно ужасной смертью. Маска Маджоры завершила последний поворот и остановилась, уставившись прямо на нас. Скрюченная рука поднялась, медленно стягивая маску, и под ней оказался Скулл Кид, на его лице горело ужасное выражение агонии и боли. Он открыл рот и с тошнотворным стоном, напоминающим звуки видеоигр эпохи картриджей, произнес слова, которые преследовали меня по ночам. "Ты проиграл игру."Экран стал черным как смоль, и Nintendo 64 выключилась. Я и мой друг посмотрели друг на друга, не уверенные в том, что мы только что видели. Он утверждает, что это была просто альтернативная концовка, которую продюсеры не использовали в реальной игре, но все это кажется слишком паранормальным, чтобы так легко объяснить.

Ключевые слова: Взломанный файл маска игра луна

Другие, подобные истории: