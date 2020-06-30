Danger_video

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:29

Причина: Изображение было удалено.

И. Ток. Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:29 by

В одной из деревень московской области было записано видео продолжительностью 57 секунд. На видеоролике, под жуткие человеческие крики, по улицам ходит огромное существо человеческого телосложения. Оно передвигается подобно нетрезвому человеку, пошатываясь, медленно наклоняясь вниз, в попытках схватить и убить человека. На 00:12 – 00:16 слышно голос снимающего: «Он убил его! У-у-убил».На середине видео уже во всех окнах домов горит свет. По мере приближения существа к оператору, крики усиливаются.С 00:43 – 00:47 оператор что-то бормочет под нос. Среди его бормотания слышна фраза: «…Еще одного…».На 00:51 существо пропадает из виду, после чего с 00:55 – 00:57 крышу дома снимающего (только в конце видно место съемки) пробивает огромная тощая рука, и видеозапись обрывается.Через три дня деревню обшаривала исследовательская группа. Среди обломков бывших домов было найдено три десятка трупов. Еще 22 человека найти не удалось. Бывшие улицы были забрызганы кровью. Нескольких выживших свидетелей отправили в полицейский участок. Их дальнейшая судьба неизвестна.На ютубе видео появилось спустя два года после его создания. Оно набрало около 50 000 просмотров, после чего, через месяц его удалили.Среди других видео свидетелей, запись особенно выделялась тем, что к концу видео крики людей стали создавать высокочастотные звуки, пагубно влияющие на подсознание. Почти у всех посмотревших сильно болела голова в течение одного или двух дней. Известно о 10 исключениях (в их числе нет смотревших без звука). [img=|Скриншот ютуба с этим видео (примерно 4 недели назад).P.S. также существует якобы видео, восстановленное по коду, но скорее всего это обычная постановка, сделанная на основе изображения со скриншота.

Ключевые слова: Видео существо крыша авторская история

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