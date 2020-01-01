палочник [station922.mkv]

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:59

И. Ток. Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:59 by

палочник [station922.mkv] - короткое видео, где само существо появляется лишь на секунду. 20 секунд идёт съёмка дома.На первой секунде мы слышим голос оператора:- Куда этот мутант пропал!?Автор со страхом ходит по комнате. На 0:05 слышен еле разборчивый вопрос снимающего:- Где он?Также на 0:09 - 0:12 автор что-то бормочет. На 0:19 резко появляется жуткое тёмное существо с красными глазами. Автор вскрикнул, а существо выбросило его в окно. В это время слышно как палочник разбивает стекло, и оператор падает на автомобиль.Видео было крайне низкого качества, и было бы непонятно, что изображено на последних секундах? Но в одном из посёлков городского типа, в Ленинградской области, в июне 2019 года нашли убитого человека, который лежал на автомобиле. Рядом была камера с этой записью. Это действительно была та улица из видео. В доме, рядом с которым лежал автор, на 6 этаже было разбито окно. Как выяснилось позже, съёмка действительно велась из той квартиры с разбитым окном.Люди, обнаружившие тело, обратились в полицию. Они увезли тело.Эксперты выяснили, что смерть наступила из-за огромной глубокой раны, находившейся чуть левее печени. По видео можно сказать, что рану сделал тот мутант.Видео анализировали и выяснили что оно не фейк. Позже его выложили на сайт с новостями Санкт-петербурга и попросили закрывать окна на ночь, а, по возможности, вообще уехать из посёлка.Вскоре видео было загружено на YouTube, где и получило название: палочник [station922.mkv]. Люди начали находить сходство с файлом station922.mkv, где был похожий дом, и такой же мутант, который так же залез в окно к автору.Когда выяснилось, что station922.mkv - это страшилка из интернета, некоторые люди начали считать, что история основана на этом видео, игнорируя два интересных факта:1. История старше видео.2. Видео названо в честь истории.Но остаётся 3 вопроса:Что это за существо?Откуда это существо?И куда оно делось?

Ключевые слова: Видео существо смерть авторская история

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