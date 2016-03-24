Исследование архива prize.zip. Часть 3

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:49

Bronzeberd Просмотров: 135 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 18:48 by

Ладно, хорошо, посмеялись и хватит. Не знаю, кто этот умник, что решил меня напугать, но у него это получилось, причем очень хорошо. Теперь все, что я прошу, это подтвердить то, что это розыгрыш. Нервы у меня на пределе, честно, я просто хотел выпалить все как есть, но попробую рассказать все по порядку.Опубликовал вторую часть статьи. Лег спать. Не заснул. Признаю, что я довольно впечатлительный и, может, даже пугливый, но как бы я не бравировал, типа: "Я был разочарован, как-то банально", я был в ужасе с самого начала работы с этим архивом.У меня было много времени подумать, и я вспомнил, что многие ничего не увидели на картинке, что я скинул. Это меня удивило, и я решил обвести в программе Paint то, что я видел как глаза, рот и надпись "WIN". Но этому не суждено было случиться, так как я открыл папку с картинкой и не обнаружил ее там. Был только файл .exe, имя его было написано шифром, скорее, тем же, что и в прошлый раз.Я заскринил, включил "fraps" и запустил этот файл. Компьютер просто выключился и включаться больше не желал. Тут я, прямо скажем, был в смешанных чувствах - панике, страхе и ярости. Самое обидное было то, что впереди меня ждал еще и учебный день.Такое великолепное начало дня не обещало ничего хорошего. Я и до этого плохо спал, а теперь вовсе не могу заснуть, отсюда мешки под глазами, усталость и, конечно, злость. Я уже успел убедить себя, что это розыгрыш одного из моих друзей, поэтому начал разборки. Никто не понимал, о чем я, разборки переросли в скандал, причем неслабый, одну из одногруппниц я даже довел до слез. Стыдно. После всего этого надо будет извиниться.Когда я пришел домой, то сразу пошел проверять компьютер, но, увы, он не подал признаков жизни. Придется нести в сервис.Хоть я и панически боялся всего, что связанно с этим архивом, я хотел закончить с его исследованием. Не знаю почему, может, я надеялся получить во втором архиве надпись "Хей, ты молодец! Это я, Андрюха, тебя разыграл, лол". Это бы меня успокоило.Я скачал этот гребаный архив на телефон, с которого сейчас и пишу все это, пароль к нему очевиден - "WIN". Внутри текстовый документ oldtext.txt, что обнадеживало, может, моей мечте суждено было сбыться? Я открыл его. Внутри было то, чего я никак не мог ожидать.В 2013-2014 году я начал писать свои страшные истории, и, разумеется, они были плохими. Меня хватило только на два провала - spider.exe и "Исповедь убийцы". Их так и не опубликовали, модераторы мне написали, что там было много неточностей, и я с ними сейчас согласен.Так вот, в oldtext.txt были эти две истории.Их можно было получить только модератору, сохраняющему все, что он редактирует или... да вроде и нет больше способов. Я больше их никуда не выкладывал и не делился, не показывал друзьям или типа того. Более того, полного текста даже у меня самого нет, в письмах только отдельные цитаты с указаниями на ошибки!Скриншот моих личных сообщений:Скриншот содержания oldtext.txt:Я просто выключил телефон, включил свет и лег спать.Я опять не спал. Может, час или два удалось, но не знаю. Я проклинаю тот день, когда решил исследовать этот архив. Еще и сессия на носу. В голову лезет все подряд, но особенно та картинка, она просто не выходит из моей головы. Я искал способ, по которому можно было получить мои истории и проделать такой розыгрыш, но в голову лез только бред, типа есть дебил, у которого есть в друзьях модератор или даже админ 4stor.ru, который собирает треш-истории и через много лет ломает психику таким, как я.Отвлечься помог бы компьютер, как жаль, что он больше не "дышит". Все день просмотрев сериалы, я пытался успокоиться и отвлечься. К вечеру надоело, сходил в кино. Хотел с друзьями, но все отказались. Я догадываюсь, почему. Пошел один, может, свежий воздух и хороший фильм спасут хотя бы сегодня ночью?Не помогло. Даже сейчас, когда пишу это, иногда начинает кружиться голова. Если упаду в обморок - отдохну 100%. Может, это неплохой вариант?Из-за этого файла у меня проблемы. Не то чтобы я повешусь или типа того, но жить в постоянном страхе уже надоело. Родители подумали, что я употребляю наркотики. Видно, бессонница, красные глаза, мешки под ними и агрессивность подходят под последствия наркотической зависимости. Чтобы не подливать масла в огонь, я не стал рассказывать об этом файле. Все равно доказать ничего не смогу - компьютера-то больше нет. Представьте: "Мама, я скачал архив и испугался картинки, которую создал маньяк, чтобы разыграть меня". Хотя я мог бы показать все на телефоне, но хорошие мысли приходят всегда не вовремя, так что я отмазался тем, что по ночам готовлюсь к сессии. Вроде поверили.Мне больше нечего сказать, я умоляю вас, если среди читателей есть тот человек, который прислал мне это, скажите мне! Признайтесь! Я хоть спать по ночам смогу.А теперь простите, я пошел в аптеку за снотворным.

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