Зачем нужны Злодеи

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:38 by

- Я тебя поймаю и причиню тебе моральные страдания! - Иван погрозил кулаком убегающему Соловью-разбойнику. - А будешь сопротивляться - ещё и физическую травму в область челюсти!Он потёр ушибленный затылок и побрёл к реке. Окунув голову в воду, Иван лёг на траву, раскинув руки и закрыв глаза.- Попался!Иван лениво махнул рукой, не открывая глаз.- Отвянь, нечисть. Кончится моё терпение, приведу батюшку лес освятить.- Злой ты, - обиженно ответил Леший, выходя из-за дерева. - Чего с настроением, Ваня? Ты кричал?- Я. Соловей-разбойник камнем в меня бросил. Вот, спрашивается, зачем? Я же просто так мимо шёл.- Такова его злодейская натура. Хочешь, я его поймаю и укушу?- Хорош дурака валять, - Иван резко сел и открыл глаза. - Меня-то не обманешь. Ты мне лучше на вопрос ответь. Только серьёзно и без вот этих своих глупостей.- С дурака меньше спрос, - улыбка пропала с лица Лешего, и он сел рядом с Иваном. - Спрашивай свой вопрос, отвечу, коль смогу.- Зачем нужны Злодеи?Леший усмехнулся.- А если бы не было Злодеев, чем бы ты тогда занимался?- Лапти бы плёл, - Иван вздохнул. - Ну правда, зачем?- Чтобы вы друг друга не перебили, - ответил Леший.Иван фыркнул и рассмеялся.- Скажешь тоже, - сказал он. - Не было бы Злодеев, мы бы в мире и согласии жили.- Не прав ты, Ваня, - Леший задумчиво смотрел вдаль. - Когда-то ведь Злодеев в мире не было. И жилось людям гораздо хуже.- Врёшь, - буркнул Иван.- Хотелось бы, но увы. Отдушины не было у людей. Давным-давно, в одно ныне забытое село пришла хворь необычная, всю скотину заразила. Кого винили? Друг друга. Каждый на соседа пальцем показывал, мол, с твоей животины болезнь-то пошла. Ты представляешь, чтобы всё село друг с другом не разговаривало?- Не особо.- А такое было постоянно! Разругаются, подерутся и ходят потом, носы задрамши. А вдруг кому помощь требуется, так ни у кого её и не допросишься. И то, если найдут в себе сил гордость перебороть, чтобы помощи этой попросить.Иван потёр лоб.- И что было дальше?- Пришёл в село один Колдун, из далёких земель, - Леший поднял с земли камешек и кинул его в реку, - решил он людям помочь, да всю скотину излечил. Люди обрадовались, поблагодарили его, да уговорили остаться отдохнуть. И вот кому-то завидно стало, что Колдун столько внимания получает и все ему рады. Пустил он слух, мол, хворь-то эту Колдун сам и наслал. А теперь он только и ждёт, чтобы хворь уже на людей наколдовать, да всё золото за исцеление у них забрать.- И что, получилось? - нетерпеливо спросил Иван.- Конечно, - кивнул Леший, - слуху как правде поверили. Пришли всем селом к Колдуну, да обвинять его в хвори стали. Да пока говорили, ещё бедствия вспомнили. В общем, обвинили того Колдуна в итоге во всех своих бедах. Отобрали все его вещи, заковали, да в темницу посадили. Я к нему приходил пару раз, освободить предлагал, а он голову гордо задирает, мол, он не преступник, чтобы сбегать, время всё расставит на свои места. Справедливости ждал.Леший выдернул травинку, съел её и поморщился.- Видишь, Ваня, как оно вышло. Так с того времени люди в том селе между собой ругаться перестали. Что плохое случается - всё на Колдуна того сваливают. Придумали себе общего врага и против него сплотились.Иван потёр затылок.- Выходит, что Злодеи нужны для людей?- Обязательно.- А если они слишком злые, и страшные злодеяния творить начнут?- Вот поэтому уже появились Богатыри да Герои. Чтобы подобного не допускать.Иван поднялся с земли и отряхнул штаны.- Похоже на правду, конечно, - задумчиво сказал он, - но всё равно это не значит, что нужно камнями в затылки добрых людей кидать. А что, кстати, с тем Колдуном-то сталось?- Озлобился, - с грустью ответил Леший, - не дождался он своей справедливости. Сотню лет в темнице просидел, а когда выбрался, от него прежнего мало что осталось. Бледный, лысый, кожа да кости, честное слово!- А село то где? - спросил Иван.- Не стало его, - вздохнул Леший, - колдун на его месте свой замок построил, а вокруг Чёрный Лес высадил. Не было в то время Богатырей, чтобы такому злодеянию помешать.Автор - Роман Седов.

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