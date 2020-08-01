Зачем нужны Злодеи
- Я тебя поймаю и причиню тебе моральные страдания! - Иван погрозил кулаком убегающему Соловью-разбойнику. - А будешь сопротивляться - ещё и физическую травму в область челюсти!
Он потёр ушибленный затылок и побрёл к реке. Окунув голову в воду, Иван лёг на траву, раскинув руки и закрыв глаза.
- Попался!
Иван лениво махнул рукой, не открывая глаз.
- Отвянь, нечисть. Кончится моё терпение, приведу батюшку лес освятить.
- Злой ты, - обиженно ответил Леший, выходя из-за дерева. - Чего с настроением, Ваня? Ты кричал?
- Я. Соловей-разбойник камнем в меня бросил. Вот, спрашивается, зачем? Я же просто так мимо шёл.
- Такова его злодейская натура. Хочешь, я его поймаю и укушу?
- Хорош дурака валять, - Иван резко сел и открыл глаза. - Меня-то не обманешь. Ты мне лучше на вопрос ответь. Только серьёзно и без вот этих своих глупостей.
- С дурака меньше спрос, - улыбка пропала с лица Лешего, и он сел рядом с Иваном. - Спрашивай свой вопрос, отвечу, коль смогу.
- Зачем нужны Злодеи?
Леший усмехнулся.
- А если бы не было Злодеев, чем бы ты тогда занимался?
- Лапти бы плёл, - Иван вздохнул. - Ну правда, зачем?
- Чтобы вы друг друга не перебили, - ответил Леший.
Иван фыркнул и рассмеялся.
- Скажешь тоже, - сказал он. - Не было бы Злодеев, мы бы в мире и согласии жили.
- Не прав ты, Ваня, - Леший задумчиво смотрел вдаль. - Когда-то ведь Злодеев в мире не было. И жилось людям гораздо хуже.
- Врёшь, - буркнул Иван.
- Хотелось бы, но увы. Отдушины не было у людей. Давным-давно, в одно ныне забытое село пришла хворь необычная, всю скотину заразила. Кого винили? Друг друга. Каждый на соседа пальцем показывал, мол, с твоей животины болезнь-то пошла. Ты представляешь, чтобы всё село друг с другом не разговаривало?
- Не особо.
- А такое было постоянно! Разругаются, подерутся и ходят потом, носы задрамши. А вдруг кому помощь требуется, так ни у кого её и не допросишься. И то, если найдут в себе сил гордость перебороть, чтобы помощи этой попросить.
Иван потёр лоб.
- И что было дальше?
- Пришёл в село один Колдун, из далёких земель, - Леший поднял с земли камешек и кинул его в реку, - решил он людям помочь, да всю скотину излечил. Люди обрадовались, поблагодарили его, да уговорили остаться отдохнуть. И вот кому-то завидно стало, что Колдун столько внимания получает и все ему рады. Пустил он слух, мол, хворь-то эту Колдун сам и наслал. А теперь он только и ждёт, чтобы хворь уже на людей наколдовать, да всё золото за исцеление у них забрать.
- И что, получилось? - нетерпеливо спросил Иван.
- Конечно, - кивнул Леший, - слуху как правде поверили. Пришли всем селом к Колдуну, да обвинять его в хвори стали. Да пока говорили, ещё бедствия вспомнили. В общем, обвинили того Колдуна в итоге во всех своих бедах. Отобрали все его вещи, заковали, да в темницу посадили. Я к нему приходил пару раз, освободить предлагал, а он голову гордо задирает, мол, он не преступник, чтобы сбегать, время всё расставит на свои места. Справедливости ждал.
Леший выдернул травинку, съел её и поморщился.
- Видишь, Ваня, как оно вышло. Так с того времени люди в том селе между собой ругаться перестали. Что плохое случается - всё на Колдуна того сваливают. Придумали себе общего врага и против него сплотились.
Иван потёр затылок.
- Выходит, что Злодеи нужны для людей?
- Обязательно.
- А если они слишком злые, и страшные злодеяния творить начнут?
- Вот поэтому уже появились Богатыри да Герои. Чтобы подобного не допускать.
Иван поднялся с земли и отряхнул штаны.
- Похоже на правду, конечно, - задумчиво сказал он, - но всё равно это не значит, что нужно камнями в затылки добрых людей кидать. А что, кстати, с тем Колдуном-то сталось?
- Озлобился, - с грустью ответил Леший, - не дождался он своей справедливости. Сотню лет в темнице просидел, а когда выбрался, от него прежнего мало что осталось. Бледный, лысый, кожа да кости, честное слово!
- А село то где? - спросил Иван.
- Не стало его, - вздохнул Леший, - колдун на его месте свой замок построил, а вокруг Чёрный Лес высадил. Не было в то время Богатырей, чтобы такому злодеянию помешать.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 13Комментарии: 0
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