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Творческие истории

Коллега

Иван отер пот со лба и громко выматерился. «Скорая» застряла в пробке, клиент – толстенький и лысый, был обречён. Врач глянул на вялое, смутно знакомое лицо, белое как сахар.

- Чего ты помираешь, мать твою? Блин, справочник забыл. Сердце?

Клиент молчал. Иван поискал пульс, но не нашёл.

- Так. Спокойно. Пусть будет сердце. Чего там надо…

Он полез в сумку: где-то там, вроде, строфантин. Как его колоть-то?

- Не сердце, – сказал мужчина в черном халате, возникший напротив.

Иван вскочил и треснулся головой о крышу машины.

- Вы кто?!

- Смерть.

- А откуда…

- От верблюда. Дежурю вот с тобой, идиотом.

- Чего?

Смерть закатил глаза.

- Того. Вы спасаете, я гублю. Работа такая.

- На всех машинах?

- Конечно.

Логика в его словах была. Иван и сам замечал, что ему будто кто-то постоянно мешает.

- Голова тебе мешает. Экзамены покупал?

- Я?!

- Ну не я же! У меня черный диплом, если что!

- Один раз всего!

- Хорош врать.

- Ну раза три, может!

Смерть похлопал его по плечу холодной рукой.

- Не кипятись. Мне же работать легче.

- Иди ты! - он дрожащей рукой сунул в рот мятую сигарету. Смерть дал прикурить от пальца. Иван поймал поощряющий взгляд, выронил сигарету и растёр её кедом.

- Тьфу! И чего, прям на все дежурства со мной?

- Если бы. К тебе за счастье попасть – сиди, да отдыхай. Всё сам делаешь.

- Ну и вали себе, - сказал Иван отламывая головку ампулы.

- Стой! – испугался Смерть – Угробишь! У него не сердце, дурень!

- Да ну?

- Ослеп? Кома гипогликемическая!

До этого места Иван справочник не дочитал.

- А чего это ты помогаешь?

Смерть скривился.

- Знаешь кто это?

- Не-а.

- А экзамен-то у него покупал. Твой завкафедры. Не помнишь?

- Вроде похож, - сказал Иван, смутно вспомнив стенд в коридоре перед кабинетом ректора.

- Знай врага в лицо.

- Это твой враг, а не мой, - окрысился Иван.

- Он-то? Лучший друг! - ответил Смерть, - раз таким вот дипломы даёт!

И пока Иван переваривал сказанное, Смерть открыл сумку, резво извлек шприц, звенькнул ампулами.

- Ну чего рот раззявил? Глюкозу давай, а то и впрямь забирать придется.



Автор - pomarki.
Источник.

Вчера, 13:35 by ЛетягаПросмотров: 144Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Врач пациент диагноз смерть диплом

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 15:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (251|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 455
И смешно, и плакать хочется( Попадёшь, не приведи Аллах, к такому и кабзда.
Вон, недавно. Привезли новый аппарат в нашу больницу. Тьфу. Надеюсь, здесь никого знакомого нет.
Один анестезиолог крутился там, всё рассматривал скрупулёзно (крутой чувак, всегда говорю). Вторая анестезиологичка - глянула мельком и свалила в зак... дом...ладно.
Мелочь, а показательно, правда?
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:38
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 732
Очень горькая история.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:11
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3027|-1)
Публикаций: 2 002
Комментариев: 12 108
Какая Смерть подкованная в медицинской терминологии, хоть и черный диплом.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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