КоллегаИван отер пот со лба и громко выматерился. «Скорая» застряла в пробке, клиент – толстенький и лысый, был обречён. Врач глянул на вялое, смутно знакомое лицо, белое как сахар.
- Чего ты помираешь, мать твою? Блин, справочник забыл. Сердце?
Клиент молчал. Иван поискал пульс, но не нашёл.
- Так. Спокойно. Пусть будет сердце. Чего там надо…
Он полез в сумку: где-то там, вроде, строфантин. Как его колоть-то?
- Не сердце, – сказал мужчина в черном халате, возникший напротив.
Иван вскочил и треснулся головой о крышу машины.
- Вы кто?!
- Смерть.
- А откуда…
- От верблюда. Дежурю вот с тобой, идиотом.
- Чего?
Смерть закатил глаза.
- Того. Вы спасаете, я гублю. Работа такая.
- На всех машинах?
- Конечно.
Логика в его словах была. Иван и сам замечал, что ему будто кто-то постоянно мешает.
- Голова тебе мешает. Экзамены покупал?
- Я?!
- Ну не я же! У меня черный диплом, если что!
- Один раз всего!
- Хорош врать.
- Ну раза три, может!
Смерть похлопал его по плечу холодной рукой.
- Не кипятись. Мне же работать легче.
- Иди ты! - он дрожащей рукой сунул в рот мятую сигарету. Смерть дал прикурить от пальца. Иван поймал поощряющий взгляд, выронил сигарету и растёр её кедом.
- Тьфу! И чего, прям на все дежурства со мной?
- Если бы. К тебе за счастье попасть – сиди, да отдыхай. Всё сам делаешь.
- Ну и вали себе, - сказал Иван отламывая головку ампулы.
- Стой! – испугался Смерть – Угробишь! У него не сердце, дурень!
- Да ну?
- Ослеп? Кома гипогликемическая!
До этого места Иван справочник не дочитал.
- А чего это ты помогаешь?
Смерть скривился.
- Знаешь кто это?
- Не-а.
- А экзамен-то у него покупал. Твой завкафедры. Не помнишь?
- Вроде похож, - сказал Иван, смутно вспомнив стенд в коридоре перед кабинетом ректора.
- Знай врага в лицо.
- Это твой враг, а не мой, - окрысился Иван.
- Он-то? Лучший друг! - ответил Смерть, - раз таким вот дипломы даёт!
И пока Иван переваривал сказанное, Смерть открыл сумку, резво извлек шприц, звенькнул ампулами.
- Ну чего рот раззявил? Глюкозу давай, а то и впрямь забирать придется.
Автор - pomarki.
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Вчера, 13:35 by ЛетягаПросмотров: 144Комментарии: 3
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