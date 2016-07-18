Коллега

Летяга Просмотров: 144 Комментарии: 3 +10 Вчера, 13:35 by

Иван отер пот со лба и громко выматерился. «Скорая» застряла в пробке, клиент – толстенький и лысый, был обречён. Врач глянул на вялое, смутно знакомое лицо, белое как сахар.- Чего ты помираешь, мать твою? Блин, справочник забыл. Сердце?Клиент молчал. Иван поискал пульс, но не нашёл.- Так. Спокойно. Пусть будет сердце. Чего там надо…Он полез в сумку: где-то там, вроде, строфантин. Как его колоть-то?- Не сердце, – сказал мужчина в черном халате, возникший напротив.Иван вскочил и треснулся головой о крышу машины.- Вы кто?!- Смерть.- А откуда…- От верблюда. Дежурю вот с тобой, идиотом.- Чего?Смерть закатил глаза.- Того. Вы спасаете, я гублю. Работа такая.- На всех машинах?- Конечно.Логика в его словах была. Иван и сам замечал, что ему будто кто-то постоянно мешает.- Голова тебе мешает. Экзамены покупал?- Я?!- Ну не я же! У меня черный диплом, если что!- Один раз всего!- Хорош врать.- Ну раза три, может!Смерть похлопал его по плечу холодной рукой.- Не кипятись. Мне же работать легче.- Иди ты! - он дрожащей рукой сунул в рот мятую сигарету. Смерть дал прикурить от пальца. Иван поймал поощряющий взгляд, выронил сигарету и растёр её кедом.- Тьфу! И чего, прям на все дежурства со мной?- Если бы. К тебе за счастье попасть – сиди, да отдыхай. Всё сам делаешь.- Ну и вали себе, - сказал Иван отламывая головку ампулы.- Стой! – испугался Смерть – Угробишь! У него не сердце, дурень!- Да ну?- Ослеп? Кома гипогликемическая!До этого места Иван справочник не дочитал.- А чего это ты помогаешь?Смерть скривился.- Знаешь кто это?- Не-а.- А экзамен-то у него покупал. Твой завкафедры. Не помнишь?- Вроде похож, - сказал Иван, смутно вспомнив стенд в коридоре перед кабинетом ректора.- Знай врага в лицо.- Это твой враг, а не мой, - окрысился Иван.- Он-то? Лучший друг! - ответил Смерть, - раз таким вот дипломы даёт!И пока Иван переваривал сказанное, Смерть открыл сумку, резво извлек шприц, звенькнул ампулами.- Ну чего рот раззявил? Глюкозу давай, а то и впрямь забирать придется.Автор - pomarki.

Ключевые слова: Врач пациент диагноз смерть диплом

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