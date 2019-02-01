Единорог и шут

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:26 by

Жил-был на свете маленький единорог. Он жил в чудесном месте, где было всё хорошо. Дожди и реки здесь были из сладкой воды, а на деревьях и кустах росли вкусные фрукты и ягоды. Целыми днями он играл на полянке, гулял по лесам и любовался облаками.Но однажды единорогу стало грустно. Не хотелось играть, веселиться и даже самые вкусные плоды не поднимали настроения. Жеребёнок просто лежал на траве. Ему было настолько грустно, что он чуть не плакал. Вдруг большая чёрная ворона начала кружить над ним. Она села прямо ему на нос.- Птичка, почему мне грустно?В ответ птица громко каркнула и улетела. Почему-то стало ещё грустнее. И вдруг единорог понял, почему так происходит. Кроме него тут никого не было, и он не помнил, когда в последний раз видел других единорогов. Эта мысль заставила его встать и пойти вперёд. Он сильно захотел найти себе друзей.Гуляя по лесу, маленький единорог встретил ежа, бегущего между кустов.- Ты будешь моим другом? – спросил жеребёнок.В ответ ёжик испуганно скрутился в шар. Единорог пошёл дальше. На пути ему встретилась змея. Она даже не дала подойти, а сразу подняла голову и громко зашипела. Единорог снова вышел на поляну. В центре поляны был большой камень, на котором сидела толстая ящерица. Малыш попытался что-то сказать ей, но ящерица тут же бросилась бежать.Маленький единорог ещё больше расстроился. Из глаз сами собой потекли слёзы. Они падали на землю и из них вырастали цветы. Он упал на землю и закрыл глаза. Вдруг рядом с его головой кто-то топнул ногой. Единорог резко поднялся. Над ним высился человек в разноцветном шутовском наряде. Жеребёнок попятился от него. Незнакомец сел на корточки.- Привет! – он широко и добро улыбнулся.- П-привет…- Я слышал, ты ищешь друзей! Я хочу с тобой дружить!- К-как вас зовут?- Я Дит! Шут-путешественник! – клоун посмеялся. – А как тебя зовут?- Никак.- О, как же так? У такого милого мальчика точно должно быть красивое имя! Хочешь, я тебя назову?- Д-давай.- Ричи! Единорог Ричи! Это очень красивое имя!- С-спасибо.- Не за что! Ты хочешь поиграть?- Во что?- В догонялки! Ты водишь! – шут прыгнул за камень.Ричи обошёл камень, но от Дита не осталось и следа. Единорог внимательно оглядел всю поляну и пошёл в лес. Неожиданно скоморох буквально вырос из земли и бросился бежать, весело смеясь. Жеребёнок погнался за ним и, быстро нагнав, толкнул в бок. Шут споткнулся и покатился по земле. Он приподнялся, продолжая смеяться.- Ты победил! Теперь я вожу!Малыш нашёл эту игру забавной и без вопросов побежал прочь. Клоун вскочил и стал догонять его. То и дело, Ричи оглядывался. Дит бежал вприпрыжку и каким-то образом ни на шаг не отставал. Вдруг он снова исчез. Единорог на секунду остановился, удивляясь, но тут шут выпрыгнул из ближайших кустов и сбил единорога с ног. Они оба радостно засмеялись.Так они играли весь день, и к вечеру очень устали. Шут уснул под деревом, а единорог лёг рядом с ним. Ему снились очень хорошие сны, пусть он и не помнил, какие.Утром Дит разбудил жеребёнка.- С добрым утром, дружок!- С добрым утром, – Ричи потянулся и зевнул.- Слушай, я знаю одно место, где мы можем найти ещё друзей!- Это далеко?- Не совсем. Мы быстро доберёмся! Пошли!Малыш побрёл за своим новым другом. Вместе они покинули чудесные земли и долго-долго шли по лесам, горам и болотам. Маленький единорог устал идти, и клоун взял его на руки. Идя по широкой трясине, они вышли на твёрдую тропинку, которая привела их к большущему камню, на котором было написано «Ферма единорогов».- Здесь живут такие, как ты!- Правда?- Конечно, правда!Шут поставил жеребёнка на землю и постучал по камню, приложившись к нему ухом. Из-за него вышел кто-то небольшого роста. Это был молодой человек в неопрятной бурой одежде.- Привет, Дит! Решил вернуться домой?- Ага, и я даже не один! – Дит почесал Ричи по гриве.Юноша резко оживился, увидев малыша.- Ух ты! Давно уже к нам не попадали новенькие! Пойдём скорее!Юноша схватил Ричи и зашагал так быстро, словно болото ни капли его не сдерживало. Шут шёл рядом. Пройдя сквозь небольшой лес и колючие заросли, они оказалось на краю большого луга. Малыш был очень рад и удивлён, увидев, что здесь паслось целое стадо единорогов. Увидев новичка, они сразу обступили юношу и стали внимательно разглядывать жеребёнка.- Мой брат нашёл этого жеребёнка! Вы должны проследить за ним, пока я позову хозяина!Из толпы вышла высокая кобыла с роскошной гривой всех цветов радуги. Она заботливо взглянула на малыша.- Мы будем следить за ним во все глаза! – её синие очи уверенно блеснули.- Я надеюсь на вас. Дит, останься здесь.- Хорошо, братец!Юноша прошёл сквозь стадо и скрылся за ближайшим холмом. Стадо вышло на центр поляны и разлеглось плотным кругом. Шут усеялся под дерево и стал жевать соломинку. Предводительница стада уложила жеребёнка рядом с собой. У неё не было своих детей, потому она очень хотела позаботиться о приёмыше.- Как тебя зовут, маленький?- Ричи!- Какое красивое имя. Я – Елизавета. А где твои родители?- Я… я не знаю…- А ты бы хотел, чтобы они у тебя были?- Да!Кобыла мило улыбнулась.- Может, я буду твоей мамой?Жеребёнок ненадолго задумался. Его вдруг охватила невероятная радость.- Конечно, мамочка!Она добродушно усмехнулась. К ним подошёл жеребёнок с золотистой шерстью. Он игриво опустил голову.- А ты, правда новичок?- Да.- Ух ты! А ты любишь играть?- Да, очень люблю!- Давай в догонялки!- Давай!Ричи весело погнался за новым другом, которого звали Елисей. Буквально за пару минут к ним присоединилось ещё несколько детишек. Весёлой гурьбой они скакали вокруг стада, то догоняя, то убегая друг от друга.Вдруг раздался громкий звук горна. Высокий бородатый мужчина взошёл на холм и направился к окружению. За ним брёл юноша.- Где новый жеребёнок? – спросил старик.- Иди, не бойся, – Елизавета аккуратно толкнула Ричи вперёд.Жеребёнок нерешительно приблизился к старцу.- Это… я.Старик сел на корточки и заботливо осмотрел малыша.- Какая прелесть. Кто будет заботиться о нём?- Я беру на себя эту задачу! – предводительница стада гордо подняла голову.- Отлично! Береги его, как себя!- Разумеется.Люди покинули луг, скрывшись за горизонтом. Елизавета заботливо погладила Ричи головой.- Добро пожаловать домой, малыш!И с тех пор у Ричи появился новый дом, где было много друзей и где он жил долго и счастливо.

Ключевые слова: Сказка единорог шут авторская история

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