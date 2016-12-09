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Стихи

Соблазн

Любая всемистическая сказка,
Рассказанная в детстве, так прекрасна!
Для нервов детских, безусловно, встряска,
Страшна и многоликостью опасна!

Но так запоминается нетленно,
Воображенье так накалом дразнит,
Что хочется быть в сказке неизменно!
Ну что плохого в этаком соблазне?

Желанье оседлать единорога,
Верхом за горизонт стрелой умчаться!
Найти, где золотая в даль дорога,
По ней идти и вовсе не бояться.

Увидеть зарожденье фей в сияньи,
Красавицы Луны средь нежной ночи.
И разглядеть в магическом мерцаньи
Того, кто смотрит Бездной прямо в очи.

И ужаснуться этому явленью!
И уловить финальные аккорды.
Шагнуть навстречу светопреставленью!
И встретить тех, кто жаждой крови горды.

Ну что плохого в этаком соблазне?
Подвластным быть под ужас леденящий!
И ощутить дрожащим сердцем казни.
И оказаться в битве настоящей!

Так интересно быть в реальной сказке...
Ловить свои на грани приключенья!
И действовать совсем не по указке.
Дарить себе восторги-развлеченья!

Но может всемистическая сказка
Последней перед смертью оказаться!
Падёт иллюзий детских глупых маска.
И невозможно будет не бояться!

Растают феи в призрачном тумане,
Единорог по радуге умчится,
Дорога золотая пеплом станет.
И сердце будет, словно в сетке птица!

Когда поймёшь - вернуться невозможно.
(В безвременьи навеки остаёшься),
То пожалеешь, что неосторожно
Мечтал попасть туда... И ты проснёшься.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:58 by ЭвиллсПросмотров: 43Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Феи единорог волшебство сказка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
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Замечательно+++++++
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