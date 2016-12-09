Соблазн

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:58 by

Любая всемистическая сказка,Рассказанная в детстве, так прекрасна!Для нервов детских, безусловно, встряска,Страшна и многоликостью опасна!Но так запоминается нетленно,Воображенье так накалом дразнит,Что хочется быть в сказке неизменно!Ну что плохого в этаком соблазне?Желанье оседлать единорога,Верхом за горизонт стрелой умчаться!Найти, где золотая в даль дорога,По ней идти и вовсе не бояться.Увидеть зарожденье фей в сияньи,Красавицы Луны средь нежной ночи.И разглядеть в магическом мерцаньиТого, кто смотрит Бездной прямо в очи.И ужаснуться этому явленью!И уловить финальные аккорды.Шагнуть навстречу светопреставленью!И встретить тех, кто жаждой крови горды.Ну что плохого в этаком соблазне?Подвластным быть под ужас леденящий!И ощутить дрожащим сердцем казни.И оказаться в битве настоящей!Так интересно быть в реальной сказке...Ловить свои на грани приключенья!И действовать совсем не по указке.Дарить себе восторги-развлеченья!Но может всемистическая сказкаПоследней перед смертью оказаться!Падёт иллюзий детских глупых маска.И невозможно будет не бояться!Растают феи в призрачном тумане,Единорог по радуге умчится,Дорога золотая пеплом станет.И сердце будет, словно в сетке птица!Когда поймёшь - вернуться невозможно.(В безвременьи навеки остаёшься),То пожалеешь, что неосторожноМечтал попасть туда... И ты проснёшься.

Ключевые слова: Феи единорог волшебство сказка авторский стих

Другие, подобные истории: