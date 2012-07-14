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Сказки

Фей

Раз горошина, два горошина, раз чечевичка, два чечевичка… Золушка перебирала рассыпанную крупу, и крупные слезы обиды катились по щекам. Она тут работает, как проклятая… А они там... Веселятся! Во дворце. Там принц! Раз горошина, два горошина…

Послышались шаги, и дверь на кухню открылась. Золушка в надежде подняла взгляд. В комнату деловито вошел потрепанный дядька лет сорока в бархатном алом костюме. Без слов подошел к буфету, достал бутылку коньяка и отпил прямо из горла, хрипло крякнув.

— Лимон есть?

— Нету… А вы кто?

Дядька достал из буфета блюдце с солёным огурцом, понюхал и скривился.

— Что вам надо? - задала очередной вопрос Золушка

Тяжело вздохнув, незнакомец сел за стол, поставив перед собой бутылку и блюдце с огурцом.

— Я сейчас закричу!

— Крёстный я.

— Чей?

— Твой, дуреха.

— А крёстная? Фея?

Дядька скривился.

— Дела у неё появились. Заняла денег у кого не надо, вовремя не отдала. Сейчас в бегах. Аферистка пожилая. Стало быть, мне за тобой присматривать.

— А… - Золушка всхлипнула, - а вы, случаем, не фей?

— Кто? - дядька чуть не подавился еще одним глотком.

— Ну, волшебник.

— Нет. Я крёстный. Отец. Этого достаточно.

По щекам Золушки снова побежали слезы.

— Значит, вы не отправите меня на бал?

Крёстный укоризненно посмотрел на девушку и принялся раскуривать сигару.

— Зачем тебе бал, глупая? Ну, познакомишься ты с принцем. Ну, предположим, выйдешь за него замуж. И что дальше?

Золушка с надеждой посмотрела на мужчину.

— Охота тебе потом десять лет терпеть желчную свекровь, которая каждый день будет высказывать тебе? И что приданного у тебя нет, и сыночка ты её окрутила? Хочется? Фавориток этого любвеобильного принца терпеть хочется? А там еще лет через пятнадцать революция, толпы черни, доктор Гильотен, будь он неладен. И всё!

Дядька рубанул ребром ладони по столу.

— Один восковой бюст с посмертной маски.

Девушка зарыдала, уткнувшись лицом в ладони.

— Не плачь. Слушай крестного папу, и все будет хорошо. Сейчас берешь вещи, выходишь. Там тебя ждет карета.

Золушка подняла заплаканное лицо.

— Волшебная? Из тыквы?

— Нет, самая обычная. До Соробонты неделя пути. Зато кучер и охрана в крыс не превратятся в полночь. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле.

— До Соробонты?

— Да, - дядька выпустил кольцо дыма к потолку, - поступишь в университет, с полным пансионом. Я уже договорился. Поучишься пять лет. Защитишь диссертацию. Пойдешь ассистентом к молодому талантливому ученому. Не помню как зовут, что-то на “Ку” или “Кю”. Всё, давай бегом, Мари, у меня мало времени.

— А как же горох и розы?

— Какой горох? Какие розы?

— Я не могу, я обещала перебрать горох и посадить розы. Я должна это сделать.

Крестный посмотрел на Золушку с уважением.

— Я сделаю. За тебя. Обещаю. А ты давай, карета уже стоит.

Проводив крестницу и помахав вслед платочком, дядька вернулся на кухню. Кряхтя, опустился на колени перед кучкой крупы. В комнату заглянули два бритых рослых парня в одинаковых черных камзолах.

— Шеф, мы, это…

Крестный отец зыркнул на них исподлобья.

— Не видите, я занят? Ну-ка, помогайте, олухи.

Амбалы послушно присоединились к крестному отцу.

— Горох налево, чечевицу направо. А ты, - крестный ткнул в сторону третьего подручного, появившегося в дверях, - бегом за королевским садовником. Нам ещё розы сажать. Давайте, поторапливайтесь.

Дон затянулся сигарой и подвинул к себе горсть гороха.

— Я обещал крестнице, что к полуночи всё будет сделано.

Автор - Александр Горбов.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20 by Tigger powerПросмотров: 63Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Золушка фей принц

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 16:26
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (925|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 540
Вроде бы интересно всё начиналось, с претензией на юморную сказку, но в итоге не зацепило, оборвалось повествование резко, идея, как по мне, раскрыта не полностью. Но всё же плюс поставил, журналисту, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:41
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2286|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 851
А мне что-то так зашло) эту сказку надо детям рассказывать laughing лучше быть Марией Кюри чем приживалкой, да еще с таким крестным)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:57
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 391
Смешалось всё: золушка, Мари Кюри, дон Карлеоне, и бог знает что sweat_smile . Винегрет. Пути господни неисповедимы
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:23
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2953|-1)
Публикаций: 1 855
Комментариев: 11 858
Необычный сюжетец на тему старой сказки, прикольно однако.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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