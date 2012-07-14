Фей

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:20

Tigger power Просмотров: 63 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 16:20 by

Раз горошина, два горошина, раз чечевичка, два чечевичка… Золушка перебирала рассыпанную крупу, и крупные слезы обиды катились по щекам. Она тут работает, как проклятая… А они там... Веселятся! Во дворце. Там принц! Раз горошина, два горошина…Послышались шаги, и дверь на кухню открылась. Золушка в надежде подняла взгляд. В комнату деловито вошел потрепанный дядька лет сорока в бархатном алом костюме. Без слов подошел к буфету, достал бутылку коньяка и отпил прямо из горла, хрипло крякнув.— Лимон есть?— Нету… А вы кто?Дядька достал из буфета блюдце с солёным огурцом, понюхал и скривился.— Что вам надо? - задала очередной вопрос ЗолушкаТяжело вздохнув, незнакомец сел за стол, поставив перед собой бутылку и блюдце с огурцом.— Я сейчас закричу!— Крёстный я.— Чей?— Твой, дуреха.— А крёстная? Фея?Дядька скривился.— Дела у неё появились. Заняла денег у кого не надо, вовремя не отдала. Сейчас в бегах. Аферистка пожилая. Стало быть, мне за тобой присматривать.— А… - Золушка всхлипнула, - а вы, случаем, не фей?— Кто? - дядька чуть не подавился еще одним глотком.— Ну, волшебник.— Нет. Я крёстный. Отец. Этого достаточно.По щекам Золушки снова побежали слезы.— Значит, вы не отправите меня на бал?Крёстный укоризненно посмотрел на девушку и принялся раскуривать сигару.— Зачем тебе бал, глупая? Ну, познакомишься ты с принцем. Ну, предположим, выйдешь за него замуж. И что дальше?Золушка с надеждой посмотрела на мужчину.— Охота тебе потом десять лет терпеть желчную свекровь, которая каждый день будет высказывать тебе? И что приданного у тебя нет, и сыночка ты её окрутила? Хочется? Фавориток этого любвеобильного принца терпеть хочется? А там еще лет через пятнадцать революция, толпы черни, доктор Гильотен, будь он неладен. И всё!Дядька рубанул ребром ладони по столу.— Один восковой бюст с посмертной маски.Девушка зарыдала, уткнувшись лицом в ладони.— Не плачь. Слушай крестного папу, и все будет хорошо. Сейчас берешь вещи, выходишь. Там тебя ждет карета.Золушка подняла заплаканное лицо.— Волшебная? Из тыквы?— Нет, самая обычная. До Соробонты неделя пути. Зато кучер и охрана в крыс не превратятся в полночь. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле.— До Соробонты?— Да, - дядька выпустил кольцо дыма к потолку, - поступишь в университет, с полным пансионом. Я уже договорился. Поучишься пять лет. Защитишь диссертацию. Пойдешь ассистентом к молодому талантливому ученому. Не помню как зовут, что-то на “Ку” или “Кю”. Всё, давай бегом, Мари, у меня мало времени.— А как же горох и розы?— Какой горох? Какие розы?— Я не могу, я обещала перебрать горох и посадить розы. Я должна это сделать.Крестный посмотрел на Золушку с уважением.— Я сделаю. За тебя. Обещаю. А ты давай, карета уже стоит.Проводив крестницу и помахав вслед платочком, дядька вернулся на кухню. Кряхтя, опустился на колени перед кучкой крупы. В комнату заглянули два бритых рослых парня в одинаковых черных камзолах.— Шеф, мы, это…Крестный отец зыркнул на них исподлобья.— Не видите, я занят? Ну-ка, помогайте, олухи.Амбалы послушно присоединились к крестному отцу.— Горох налево, чечевицу направо. А ты, - крестный ткнул в сторону третьего подручного, появившегося в дверях, - бегом за королевским садовником. Нам ещё розы сажать. Давайте, поторапливайтесь.Дон затянулся сигарой и подвинул к себе горсть гороха.— Я обещал крестнице, что к полуночи всё будет сделано.Автор - Александр Горбов.

Ключевые слова: Золушка фей принц

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