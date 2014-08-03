Семь... (С голосованием)Леший.
В дремучем лесу на деревьях сидит,
Туда и сюда старый Леший глядит,
Кого бы запутать он ищет всегда,
А коль попадёшься настигнет беда!
Он тропы меняет,
Кричит и пугает!
Людей он заводит незнамо куда,
Запомните, дети, кто с ним заиграет,
Того заберет старый дед навсегда!
Бабай.
Спи, малыш, засыпай,
А не то придёт Бабай!
Старый, сумка за плечами,
Заберет тебя... Ночами
Будет по лесу таскать,
Послушанью обучать...
Баба-Яга.
До чего же хороша,
Эх, славянская душа!
Заколдую, погублю,
Всех прохожих изловлю!
В печь засуну и до корки
Буду жарить. На задворки
Кину кости, запляшу!
В лес за ужином спешу,
Еле-еле ковыляю,
Я старуха, детки, злая...
Костяная я нога,
А зовут - Баба Яга!
Кощей Бессмертный.
Трясутся его кости,
На лихом коне
Едет старый в гости
К будущей жене...
Украдет, не спросит,
В замке заточИт,
Хоть стар, но смертоносен,
А конь всё дальше мчит...
Жалко мне героя, невесту чью приметил,
В игле его погибель, но, поверьте, дети,
Найти её непросто, есть где-то страшный остров,
И вам пока не хватит, увы, на подвиг роста...
Вурдалак.
Страшен дядька. Из могилы
Лезет ночью под луной.
Кровь ему дарует силы,
Он мертвец, он не живой...
Словно тень он к вам крадётся,
Закрывайте окна, двери.
А не то крови напьётся,
Прогрызёт вам насквозь череп!
Не гуляйте, дети, ночью,
А не то порвет вас в клочья,
Ешьте больше чеснока,
Ждите крика петуха!
Домовой.
Этот дядька... Он не злой,
Он, ребятки, Домовой!
Главное, его не злить,
Пол, посуду чаще мыть,
Не орать, срывая глотку,
Класть в чулан рублей так... сотку...
Молоко? Всё это враки,
Денег дайте забияке!
Будет ночью он тусить,
Водку с пивом жадно пить,
Ну а днём он будет спать...
Глянем выше - не орать!
Как проспится, добрым станет,
Защищать он будет дом,
Лишь воды ему в стакане
Дружно, дети, принесем!
Водяной.
Тихая речка - на первый лишь взгляд,
Но люди в ней тонут, ну... Так говорят.
Живёт в этой речке ужасное зло!
Кого вниз потащит, тому не свезло...
Держитесь, детишки, подальше тогда,
Когда закипать начинает вода...
Он вылезет, схватит, утащит на дно,
Там холодно, сыро и очень темно!
Он с виду зеленый, прям ужас живой!
Зовут его люди, кажись, Водяной...
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:45
Вчера, 21:45 by QustoПросмотров: 78Комментарии: 8
Ключевые слова: Славяне сказки дети авторские стихи