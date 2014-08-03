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А с кем из приведенных ниже персонажей Вы бы хотели встретиться меньше всего?


 
Сказки / Стихи

Семь... (С голосованием)

Леший.

В дремучем лесу на деревьях сидит,
Туда и сюда старый Леший глядит,
Кого бы запутать он ищет всегда,
А коль попадёшься настигнет беда!

Он тропы меняет,
Кричит и пугает!
Людей он заводит незнамо куда,
Запомните, дети, кто с ним заиграет,
Того заберет старый дед навсегда!

Семь... (С голосованием)

Бабай.

Спи, малыш, засыпай,
А не то придёт Бабай!
Старый, сумка за плечами,
Заберет тебя... Ночами
Будет по лесу таскать,
Послушанью обучать...

Семь... (С голосованием)

Баба-Яга.

До чего же хороша,
Эх, славянская душа!
Заколдую, погублю,
Всех прохожих изловлю!
В печь засуну и до корки
Буду жарить. На задворки
Кину кости, запляшу!
В лес за ужином спешу,
Еле-еле ковыляю,
Я старуха, детки, злая...
Костяная я нога,
А зовут - Баба Яга!

Семь... (С голосованием)

Кощей Бессмертный.


Трясутся его кости,
На лихом коне
Едет старый в гости
К будущей жене...

Украдет, не спросит,
В замке заточИт,
Хоть стар, но смертоносен,
А конь всё дальше мчит...

Жалко мне героя, невесту чью приметил,
В игле его погибель, но, поверьте, дети,
Найти её непросто, есть где-то страшный остров,
И вам пока не хватит, увы, на подвиг роста...

Семь... (С голосованием)

Вурдалак.


Страшен дядька. Из могилы
Лезет ночью под луной.
Кровь ему дарует силы,
Он мертвец, он не живой...

Словно тень он к вам крадётся,
Закрывайте окна, двери.
А не то крови напьётся,
Прогрызёт вам насквозь череп!

Не гуляйте, дети, ночью,
А не то порвет вас в клочья,
Ешьте больше чеснока,
Ждите крика петуха!

Семь... (С голосованием)


Домовой.

Этот дядька... Он не злой,
Он, ребятки, Домовой!
Главное, его не злить,
Пол, посуду чаще мыть,
Не орать, срывая глотку,
Класть в чулан рублей так... сотку...
Молоко? Всё это враки,
Денег дайте забияке!
Будет ночью он тусить,
Водку с пивом жадно пить,
Ну а днём он будет спать...
Глянем выше - не орать!
Как проспится, добрым станет,
Защищать он будет дом,
Лишь воды ему в стакане
Дружно, дети, принесем!

Семь... (С голосованием)

Водяной.

Тихая речка - на первый лишь взгляд,
Но люди в ней тонут, ну... Так говорят.
Живёт в этой речке ужасное зло!
Кого вниз потащит, тому не свезло...

Держитесь, детишки, подальше тогда,
Когда закипать начинает вода...
Он вылезет, схватит, утащит на дно,
Там холодно, сыро и очень темно!

Он с виду зеленый, прям ужас живой!
Зовут его люди, кажись, Водяной...

Семь... (С голосованием)

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:45
Вчера, 21:45 by QustoПросмотров: 78Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Славяне сказки дети авторские стихи

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:52
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (8067|-3)
Публикаций: 228
Комментариев: 6 046
Паш, ты знаешь - я обожаю твои сказочные стихи! Улыбалась всю дорогу. И картинки чудесные. Хоть сейчас детскую книжку печатай)
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: kusi
Вчера, 21:56
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2045|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 547
Супер! От души !+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Во уж с кем не хочу встретиться , так это с вурдалаком точно!)))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:57
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (8067|-3)
Публикаций: 228
Комментариев: 6 046
Цитата: kusi
Во уж с кем не хочу встретиться , так это с вурдалаком точно!)))

И я тоже!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: Qusto
Вчера, 22:00
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (372|0)
Публикаций: 234
Комментариев: 1 981
Цитата: Летяга
Паш, ты знаешь - я обожаю твои сказочные стихи! Улыбалась всю дорогу. И картинки чудесные. Хоть сейчас детскую книжку печатай)
Плюс!


Самому нравится сказки писать, но что-то вдохновение зачастую в другую сторону ведет... Рад, что тебе понравилось, Лен. Огромное спасибо. blush

Цитата: kusi
Супер! От души !+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Во уж с кем не хочу встретиться , так это с вурдалаком точно!)))


Сенкью! wink

Цитата: Летяга
Цитата: kusi
Во уж с кем не хочу встретиться , так это с вурдалаком точно!)))

И я тоже!


А я почему-то смерти в воде боюсь больше, чем клыкастого... confused
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (613|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 496
Вот я тоже не хочу чтобы мне череп прогрызли, да и вонючий он наверняка)) Стихи класс +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: Космонасть
Вчера, 22:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
Вы это сами написали? Ну очень душевно, еще и с картинками, такое не только детям интересно читать, я в восторге,честно,очень люблю такой сказочный формат. Если бы можно было, поставила бы десять плюсов))

Кощей , кстати, интересный мужчина crazy хотя на этой картинке он очень похож на главаря белых ходоков)
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: conjure one
Вчера, 23:02
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3257|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 535
Паша, хорошо придумал) Интересные стихи с оформлением. И ещё удивительно, что сегодня две публикации с голосованием, и обе сказки. +
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:52
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (138|0)
Публикаций: 149
Комментариев: 997
Все хороши! laughing но Вурдалак уж больно страшен всех! smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
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