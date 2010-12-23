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Стихи

Как Леший брагу варил

Затейник Леший, ловкий хват,
Однажды сделал аппарат.

- Такой, что брагу варит сам.
Решил старик: "Эх! Жару дам!"

Он мухоморы притащил
И мох волшебный не забыл.

Пучки пахучих, странных трав.
И кой-каких ещё приправ.

Воды из родника припёр.
На выдумки мастак, хитёр!

И начал зелье он варить
И заклинанья говорить.

Раздался в дверь тревожный стук.
Кикимора сказала: "Друг,

Я знаю, брагу варишь ты.
Возьми ещё мои цветы.

Вкуснее брага будет, знай!
Тогда гостей уж приглашай".

Наш Леший "репу" почесал,
Цветы в котёл он побросал.

Вот, слышит - снова в дверь стучат.
То Чёрт пришёл. "Эй, слушай, брат!

Добавь-ка в брагу ты костей.
Тогда уж и зови гостей".

Пожал плечами Леший: "Что ж,
Добавлю, только не тревожь".

Минуты три всего прошло,
Ещё кого-то принесло!

Русалка принесла ужа
И жабу, и ещё ежа.

Сказала: "В них - особый смак!"
Поверил старый наш дурак.

Готово варево почти.
И гости все уже в пути.

Стучится к Лешему Яга.
"Возьми от Чудища рога

И когти длинные его.
Прекрасней нету ничего!"

И их наш Леший тоже взял.
Добавил в брагу, размешал.

И тут, представьте, как на зло -
Взорвалось варево его!

Хибара Лешего в дыму.
Невесело совсем ему.

Противный источая смрад,
Его взорвался аппарат!

Раскрыли рты все, обалдев.
И даже монстр Кентавролев.

А Леший в ярости кричит!
И гарь на целый лес стоит.

Попойка сорвана была,
Такие грустные дела...

Мораль сей басни такова:
Коль на плечах есть голова,

Не слушай ты советов бред,
Как бедный Леший, старый дед.

Рецептов ты не нарушай
И ерунду не добавляй.

Гони советчиков метлой!
Тогда устроишь праздник свой.
Вчера, 17:28 by ЭвиллсПросмотров: 346Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Леший Чёрт Кикимора Русалка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 18:49
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1774|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 195
Ну Татьянка держися! Щас Макарыч придет всех заарестует. Пойду я а то и меня до кучи. Плюс влеплю и тикать)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: Qusto
Вчера, 20:10
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (315|0)
Публикаций: 223
Комментариев: 1 895
Классный стих вышел, озорной такой! Люблю такие стихи, они настроение поднимают! Плюс, конечно, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: qqq666
Вчера, 21:53
+1
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Публикаций: 95
Комментариев: 1 638
smile wink стих насмешил плюс
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#4 написал: Tigger power
Вчера, 23:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 501
Отлично и с юмором, испортили натурпродукт))) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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