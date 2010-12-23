Как Леший брагу варил

Эвиллс Просмотров: 346 Комментарии: 4 +6 Вчера, 17:28 by

Затейник Леший, ловкий хват,Однажды сделал аппарат.- Такой, что брагу варит сам.Решил старик: "Эх! Жару дам!"Он мухоморы притащилИ мох волшебный не забыл.Пучки пахучих, странных трав.И кой-каких ещё приправ.Воды из родника припёр.На выдумки мастак, хитёр!И начал зелье он варитьИ заклинанья говорить.Раздался в дверь тревожный стук.Кикимора сказала: "Друг,Я знаю, брагу варишь ты.Возьми ещё мои цветы.Вкуснее брага будет, знай!Тогда гостей уж приглашай".Наш Леший "репу" почесал,Цветы в котёл он побросал.Вот, слышит - снова в дверь стучат.То Чёрт пришёл. "Эй, слушай, брат!Добавь-ка в брагу ты костей.Тогда уж и зови гостей".Пожал плечами Леший: "Что ж,Добавлю, только не тревожь".Минуты три всего прошло,Ещё кого-то принесло!Русалка принесла ужаИ жабу, и ещё ежа.Сказала: "В них - особый смак!"Поверил старый наш дурак.Готово варево почти.И гости все уже в пути.Стучится к Лешему Яга."Возьми от Чудища рогаИ когти длинные его.Прекрасней нету ничего!"И их наш Леший тоже взял.Добавил в брагу, размешал.И тут, представьте, как на зло -Взорвалось варево его!Хибара Лешего в дыму.Невесело совсем ему.Противный источая смрад,Его взорвался аппарат!Раскрыли рты все, обалдев.И даже монстр Кентавролев.А Леший в ярости кричит!И гарь на целый лес стоит.Попойка сорвана была,Такие грустные дела...Мораль сей басни такова:Коль на плечах есть голова,Не слушай ты советов бред,Как бедный Леший, старый дед.Рецептов ты не нарушайИ ерунду не добавляй.Гони советчиков метлой!Тогда устроишь праздник свой.

Ключевые слова: Леший Чёрт Кикимора Русалка авторский стих

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