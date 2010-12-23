Как Леший брагу варил

Как Леший брагу варилЗатейник Леший, ловкий хват,
Однажды сделал аппарат.
- Такой, что брагу варит сам.
Решил старик: "Эх! Жару дам!"
Он мухоморы притащил
И мох волшебный не забыл.
Пучки пахучих, странных трав.
И кой-каких ещё приправ.
Воды из родника припёр.
На выдумки мастак, хитёр!
И начал зелье он варить
И заклинанья говорить.
Раздался в дверь тревожный стук.
Кикимора сказала: "Друг,
Я знаю, брагу варишь ты.
Возьми ещё мои цветы.
Вкуснее брага будет, знай!
Тогда гостей уж приглашай".
Наш Леший "репу" почесал,
Цветы в котёл он побросал.
Вот, слышит - снова в дверь стучат.
То Чёрт пришёл. "Эй, слушай, брат!
Добавь-ка в брагу ты костей.
Тогда уж и зови гостей".
Пожал плечами Леший: "Что ж,
Добавлю, только не тревожь".
Минуты три всего прошло,
Ещё кого-то принесло!
Русалка принесла ужа
И жабу, и ещё ежа.
Сказала: "В них - особый смак!"
Поверил старый наш дурак.
Готово варево почти.
И гости все уже в пути.
Стучится к Лешему Яга.
"Возьми от Чудища рога
И когти длинные его.
Прекрасней нету ничего!"
И их наш Леший тоже взял.
Добавил в брагу, размешал.
И тут, представьте, как на зло -
Взорвалось варево его!
Хибара Лешего в дыму.
Невесело совсем ему.
Противный источая смрад,
Его взорвался аппарат!
Раскрыли рты все, обалдев.
И даже монстр Кентавролев.
А Леший в ярости кричит!
И гарь на целый лес стоит.
Попойка сорвана была,
Такие грустные дела...
Мораль сей басни такова:
Коль на плечах есть голова,
Не слушай ты советов бред,
Как бедный Леший, старый дед.
Рецептов ты не нарушай
И ерунду не добавляй.
Гони советчиков метлой!
Тогда устроишь праздник свой.
Вчера, 17:28 by ЭвиллсПросмотров: 346Комментарии: 4
Ключевые слова: Леший Чёрт Кикимора Русалка авторский стих