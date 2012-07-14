Поездка на дачу, или Пряничный домик. Часть вторая

Поездка на дачу, или Пряничный домик. Часть втораяЗверек подпускал детей совсем близко, потом отпрыгивал, оглядывался, словно вел их куда- то.
Деревья стали реже, расступились, открывая поляну, на которой стоял небольшой домик.
- Избушка!, - прошептала Соня. Денис кивнул.
Такую избушку близнецы видели в мультиках и на картинках. С коньком на крыше, ставни поблескивают на солнце, а перила сделаны... из пряников?!
Дети подошли совсем близко. Нет, перила деревянные, просто украшены привязанными ниткой пряниками, местами обгрызанными.
А ставни украшены маленькими леденчиками, мама называет их "монпансье".
Дверь открылась, на порог вышла худенькая старушка в платочке, длинной юбке и вышитом фартуке.
- Это кто же ко мне пришел?, - удивилась она.
- Мы немножко заблудились. Я - Денис, а это - Соня. Вы нас можете проводить домой?
- Заходите, детки, вот соберусь сейчас, да и пойдем.
Близнецы поднялись по ступенькам и вошли в домик. Бабушка захлопнула дверь, повернула ключ, сунула его в карман фартука и как-то неприятно засмеялась.
- Попались, мои красавцы! Сейчас запру вас в погребе, откормлю хорошенько да съем!
Дети в ужасе смотрели на бабку, а она продолжала:
- Нет, откармливать не буду, и так сойдет! Мальчишка на обед пойдет, а девчонку на черный день приберегу. Ох, и наваристый борщик будет! Борщик, борщик, борщечок...
Капуста есть, свеколка, картошечка, укропчик! А где лаврушечка, неужели нет? Что за борщик без листа запашистого! Видно, отпустить вас придется?
Бабка посмотрела на прижавшихся друг к другу близнецов и снова засмеялась.
- Поверили? Да не ем я детишек и никогда не ела. Шутка такая, я же Баба- Яга, мне положено. Сейчас чаю попьем да и провожу вас.
К чаю Баба- Яга, оказавшаяся совсем не злой, подала черничное варенье и пряники.
- Бабушка Яга, - вдруг вспомнила Соня. - А почему у вас так дом украшен?
- Да дурь моя виновата. Хотела себе пряничный домик сделать, как в кино видела, всю пенсию ухнула на пряники да монпасья эти! А оно день постояло и все - монпасья на солнце тают, пряники белки обгрызли. А мы с домовым сколько пластались, пока украсили.
- У вас есть домовой? - восхищенно спросила Соня.
- Есть, а как же. Да вы же видели его.
Баба-Яга свистнула, и с печи спрыгнул уже знакомый серый зверек.
- Вы на него не обижайтесь, это он со скуки баловался.
Старушка глотнула чаю и сморщилась.
- У вас голова болит?, - вежливо спросил Денис.
- Да не голова, зуб ноет, а пенсию на пряники потратила, бестолочь.
- А наш папа лечит зубы! ,- обьявил мальчик. - Хотите, мы его попросим, и он вас вылечит, без денежек.
- Ой, милый, ты уж попроси, а я папе вашему и вареньем отдарюсь, и грибочками, сил же нет, как болит!
Домой близнецов провожали и Баба- Яга, и серый домовой Антипыч. По заросшей тропинке идти оказалось совсем близко. Денис и Соня вышли из леса и тут же увидели бегущего к ним отца.
- Вы с ума сошли? Где вы были? Два часа вас ищу по всей деревне!
Пока папа не забыл, что детей бить нельзя, и не отшлепал их обоих, нужно было действовать. Денис решительно шагнул вперед:
- Папочка, подожди, потом поругаешься. Пап, у нашей знакомой Бабушки-Яги зуб болит, а пенсия кончилась. Ты же ей поможешь?
Утром, пока близнецы еще спали, Сергей Иванович вышел на улицу. Под деревом сидел серый зверек и как будто чего-то ждал.
Врач пожал плечами и, чувствуя себя довольно глупо, положил перед ним конверт с талоном на лечебный прием со штампом "Оплачено"
Зверек схватил конверт в зубы и побежал в лес. На прощание он послал оторопевшему доктору воздушный поцелуй.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:59
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 11:59 by SniffПросмотров: 26Комментарии: 3
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