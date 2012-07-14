Поездка на дачу, или Пряничный домик. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:59

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 26 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:59 by

Зверек подпускал детей совсем близко, потом отпрыгивал, оглядывался, словно вел их куда- то.Деревья стали реже, расступились, открывая поляну, на которой стоял небольшой домик.- Избушка!, - прошептала Соня. Денис кивнул.Такую избушку близнецы видели в мультиках и на картинках. С коньком на крыше, ставни поблескивают на солнце, а перила сделаны... из пряников?!Дети подошли совсем близко. Нет, перила деревянные, просто украшены привязанными ниткой пряниками, местами обгрызанными.А ставни украшены маленькими леденчиками, мама называет их "монпансье".Дверь открылась, на порог вышла худенькая старушка в платочке, длинной юбке и вышитом фартуке.- Это кто же ко мне пришел?, - удивилась она.- Мы немножко заблудились. Я - Денис, а это - Соня. Вы нас можете проводить домой?- Заходите, детки, вот соберусь сейчас, да и пойдем.Близнецы поднялись по ступенькам и вошли в домик. Бабушка захлопнула дверь, повернула ключ, сунула его в карман фартука и как-то неприятно засмеялась.- Попались, мои красавцы! Сейчас запру вас в погребе, откормлю хорошенько да съем!Дети в ужасе смотрели на бабку, а она продолжала:- Нет, откармливать не буду, и так сойдет! Мальчишка на обед пойдет, а девчонку на черный день приберегу. Ох, и наваристый борщик будет! Борщик, борщик, борщечок...Капуста есть, свеколка, картошечка, укропчик! А где лаврушечка, неужели нет? Что за борщик без листа запашистого! Видно, отпустить вас придется?Бабка посмотрела на прижавшихся друг к другу близнецов и снова засмеялась.- Поверили? Да не ем я детишек и никогда не ела. Шутка такая, я же Баба- Яга, мне положено. Сейчас чаю попьем да и провожу вас.К чаю Баба- Яга, оказавшаяся совсем не злой, подала черничное варенье и пряники.- Бабушка Яга, - вдруг вспомнила Соня. - А почему у вас так дом украшен?- Да дурь моя виновата. Хотела себе пряничный домик сделать, как в кино видела, всю пенсию ухнула на пряники да монпасья эти! А оно день постояло и все - монпасья на солнце тают, пряники белки обгрызли. А мы с домовым сколько пластались, пока украсили.- У вас есть домовой? - восхищенно спросила Соня.- Есть, а как же. Да вы же видели его.Баба-Яга свистнула, и с печи спрыгнул уже знакомый серый зверек.- Вы на него не обижайтесь, это он со скуки баловался.Старушка глотнула чаю и сморщилась.- У вас голова болит?, - вежливо спросил Денис.- Да не голова, зуб ноет, а пенсию на пряники потратила, бестолочь.- А наш папа лечит зубы! ,- обьявил мальчик. - Хотите, мы его попросим, и он вас вылечит, без денежек.- Ой, милый, ты уж попроси, а я папе вашему и вареньем отдарюсь, и грибочками, сил же нет, как болит!Домой близнецов провожали и Баба- Яга, и серый домовой Антипыч. По заросшей тропинке идти оказалось совсем близко. Денис и Соня вышли из леса и тут же увидели бегущего к ним отца.- Вы с ума сошли? Где вы были? Два часа вас ищу по всей деревне!Пока папа не забыл, что детей бить нельзя, и не отшлепал их обоих, нужно было действовать. Денис решительно шагнул вперед:- Папочка, подожди, потом поругаешься. Пап, у нашей знакомой Бабушки-Яги зуб болит, а пенсия кончилась. Ты же ей поможешь?Утром, пока близнецы еще спали, Сергей Иванович вышел на улицу. Под деревом сидел серый зверек и как будто чего-то ждал.Врач пожал плечами и, чувствуя себя довольно глупо, положил перед ним конверт с талоном на лечебный прием со штампом "Оплачено"Зверек схватил конверт в зубы и побежал в лес. На прощание он послал оторопевшему доктору воздушный поцелуй.

Ключевые слова: Избушка дети Баба-Яга домовой авторская история

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